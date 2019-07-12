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Р. Билялетдинов: «„Спартак“ не будет бороться за чемпионство»

сегодня, 21:17

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов исключил «Спартак» из числа фаворитов нового сезона РПЛ.

Фавориты? «Локомотив», «Зенит». А можно четыре? Еще «Краснодар» и ЦСКА. Они превосходят «Спартак». В последние годы для меня «Локомотив» занимал особое место симпатиях. Но сейчас, как ни странно, акцент сместился в пользу ЦСКА. Они радовали игрой, задором построением игры. Но молодежь есть молодежь. Была синусоида. Глубокий провал. Но это естественно для молодежи. Мне интересно, сохранили ли они рисунок той игры, что была в том году.

«Краснодар» – тоже претендент, хотя потеря Перейры и Каборе может больно стукнуть на перспективы. Плюс травмирован Газинский. Они взяли Камболова. В свое время он начинал у меня в дубле «Локомотива», потом я его привлек из ФНЛ в «Рубин». Сумеет ли он заменить Газинского? На него свалится серьезная функция.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   493 / 752
сегодня в 23:16
Да что вы все гоните на Спартак? Да, в этом сезоне он не сможет побороться, но в следующем сезоне вполне может занять, если приложит усилия и укрепит серьезно состав, первое место a ФНЛ!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский ответил Заполярный
   52 / 752
сегодня в 23:12
ТЫ ЧТО ТО ПОПУТАЛ, ЭТО ЗЕНИТ ИЗ ПЕРДИВОВ НЕ ВЫЛЕЗАЛ. ДАЖЕ ЧЕРНОМОРЕЦ ПО ШЕСТЬ ШТУК ОТГРУЖАЛ
Смотрите чаще турнирные таблицы ЧР за последние 20 лет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   97 / 752
сегодня в 23:10
акцент сместился в пользу ЦСКА. )))) Петушка хвалит кукуха ! А у ЦСКА был какой-то рисунок игры ? ))))))))))
African spartak
African spartak
   35 / 752
сегодня в 23:08
Слабый африканский клуб.
Sully
Sully ответил свиноспартач
   63 / 752
сегодня в 22:56
загоржусь теперь
и аватарка тоже топ!
VIPded
VIPded
   73 / 752
сегодня в 22:53
Спартаку в ЛЕ хотя бы не опозориться...
Footbolista
Footbolista ответил Заполярный
   1 / 752
сегодня в 22:48
Если много нюхать газа, ухудшается память...медицинский факт между прочим...Минздрав предупреждает...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   51 / 752
сегодня в 22:48
Да тут и без Рината ясно, что за чемпионство в этом сезоне Спартак бороться не сможет. Надо наигрывать состав. Уж очень много молодежи.
Заполярный
Заполярный ответил Sully
   107 / 752
сегодня в 22:44
зато спартак за пердив поборются! КАРАЛИ ПЕРДИВА!
ТЫ ЧТО ТО ПОПУТАЛ, ЭТО ЗЕНИТ ИЗ ПЕРДИВОВ НЕ ВЫЛЕЗАЛ. ДАЖЕ ЧЕРНОМОРЕЦ ПО ШЕСТЬ ШТУК ОТГРУЖАЛ
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   269 / 752
сегодня в 22:37
тренер-неудачник записался в эксперты?в очередь,все подобные околофутбольные личности хотят хайпануть на имени великой команды. Сезон покажет,кто что может
свиноспартач
свиноспартач ответил Sully
   541 / 752
сегодня в 22:32
классный ник)
загоржусь теперь
mihaluch
mihaluch
   85 / 752
сегодня в 22:30
За чемпионство только к столетию Симоняна, если доживёт
Gahi
Gahi
   127 / 752
сегодня в 22:28
Первый тур чемпионата покажет кто есть кто. Удачи
Ваня лучший
Ваня лучший
   60 / 752
сегодня в 22:25
О чем спор? Спартак - бессменный чемпион РПЛ по скандалам. Таким и останется. Могу поспорить
свиноспартач
свиноспартач ответил saha100
   541 / 752
сегодня в 22:25
После вылета от аека и прихода карреры конебомжи тоже пророчили Спартаку пердив а в итоге Спартак стал первым!
ты опять с глушаком в баню сходил? завязывай
Sully
Sully ответил свиноспартач
   63 / 752
сегодня в 22:24
ванга нашего двора
классный ник)
свиноспартач
свиноспартач
   541 / 752
сегодня в 22:19
ванга нашего двора
Glyba
Glyba
   126 / 752
сегодня в 22:13
В этом сезоне за спартак будет особо стыдно.
cska plus
cska plus
   8 / 752
сегодня в 22:11
Все эксперты отправляют спартак в ФНЛ.
Alpribas
Alpribas
   40 / 752
сегодня в 22:09
Выжить бы среди Арсеналов и ростовов.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   27 / 752
сегодня в 22:03
Если Федун забудет продлить мазутно-судейский абонемент, то спартак не то что на титул претендовать не будет, а борьбу за выживание не переживет.
saha100
saha100
   382 / 752
сегодня в 22:02
После вылета от аека и прихода карреры конебомжи тоже пророчили Спартаку пердив а в итоге Спартак стал первым!
161регион
161регион
   38 / 752
сегодня в 22:01
А младший беляш будет кукурузой торговать у фишт арены)))
drug01
drug01
   132 / 752
сегодня в 21:53
Почему? Может во сне......????
Байкал-38
Байкал-38
   21 / 752
сегодня в 21:51
Им бы за ЛЕ зацепиться.
морозз
морозз
   18 / 752
сегодня в 21:50
Похоронная команда какая то, Игнатьев теперь татарин...перед Спартаком всегда приседали и говорили КУ, устанете приседать блин в этом сезоне! Если кони нравятся, начинай проситься в стойло на конюшне!
sir_Alex
sir_Alex
   33 / 752
сегодня в 21:36
Бывший... и этим всё сказано.
13 RUS
13 RUS
   122 / 752
сегодня в 21:34
Чего еще ждать от пупсиков кроме как позора
Дима Головашич
Дима Головашич
   196 / 752
сегодня в 21:32
Полная чушь.
Sully
Sully
   63 / 752
сегодня в 21:31
зато спартак за пердив поборются!
КАРАЛИ ПЕРДИВА!
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