Р. Билялетдинов: «„Спартак“ не будет бороться за чемпионство»

Бывший тренер «Рубина» исключил «Спартак» из числа фаворитов нового сезона РПЛ .

Фавориты? «Локомотив», «Зенит». А можно четыре? Еще «Краснодар» и ЦСКА . Они превосходят «Спартак». В последние годы для меня «Локомотив» занимал особое место симпатиях. Но сейчас, как ни странно, акцент сместился в пользу ЦСКА . Они радовали игрой, задором построением игры. Но молодежь есть молодежь. Была синусоида. Глубокий провал. Но это естественно для молодежи. Мне интересно, сохранили ли они рисунок той игры, что была в том году.