Р. Билялетдинов: «„Спартак“ не будет бороться за чемпионство»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов исключил «Спартак» из числа фаворитов нового сезона РПЛ.
Фавориты? «Локомотив», «Зенит». А можно четыре? Еще «Краснодар» и ЦСКА. Они превосходят «Спартак». В последние годы для меня «Локомотив» занимал особое место симпатиях. Но сейчас, как ни странно, акцент сместился в пользу ЦСКА. Они радовали игрой, задором построением игры. Но молодежь есть молодежь. Была синусоида. Глубокий провал. Но это естественно для молодежи. Мне интересно, сохранили ли они рисунок той игры, что была в том году.
«Краснодар» – тоже претендент, хотя потеря Перейры и Каборе может больно стукнуть на перспективы. Плюс травмирован Газинский. Они взяли Камболова. В свое время он начинал у меня в дубле «Локомотива», потом я его привлек из ФНЛ в «Рубин». Сумеет ли он заменить Газинского? На него свалится серьезная функция.
КАРАЛИ ПЕРДИВА!
КАРАЛИ ПЕРДИВА!