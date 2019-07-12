Черевченко: «Мы не сидели сложа руки»

Наставник «Арсенала» рассказал о подготовке своей команды к новому сезону.

Исторический сезон предстоит нам. Ожидания положительные, подготовились нормально, единственная проблема, что игроки приезжали в команду по ходу сборов. Команда будет сыгрываться по ходу чемпионата. Как сказывается на работе возможный уход группы игроков? Мы не сидели сложа руки, взяли на эти позиции других футболистов, пытались донести до них философию команды. Игра покажет. Будем стараться доказать, что прошлый сезон удался нам не просто так, все в наших руках.