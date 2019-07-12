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Черевченко: «Мы не сидели сложа руки»

сегодня, 20:18
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Наставник «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о подготовке своей команды к новому сезону.

Исторический сезон предстоит нам. Ожидания положительные, подготовились нормально, единственная проблема, что игроки приезжали в команду по ходу сборов. Команда будет сыгрываться по ходу чемпионата. Как сказывается на работе возможный уход группы игроков? Мы не сидели сложа руки, взяли на эти позиции других футболистов, пытались донести до них философию команды. Игра покажет. Будем стараться доказать, что прошлый сезон удался нам не просто так, все в наших руках.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 749
сегодня в 21:21
Удачи Арсеналу .
Павел Амурский
Павел Амурский
   39 / 749
сегодня в 21:04
И вернется Арсенал туда, откуда пришел.
beefs
beefs
   109 / 749
сегодня в 20:52
Удачи в чемпионате и играх в ЛЕ...
2008 год
2008 год
   134 / 749
сегодня в 20:33
Главное, свиней разбомбить.
mihaluch
mihaluch
   83 / 749
сегодня в 20:29
Главное"Арсеналу" сохранить прошлогодние позиции.
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