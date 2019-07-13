ГлавнаяНовости

Робертсон перенес операцию на руке после полученной инфекции

13 июля 2019, 16:28

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвергся незначительной операции на руке после того, как занес инфекцию, информирует пресс-служба английского клуба.

Защитник вернулся к предсезонной подготовке в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции.

Робертсон отправится в США для предсезонного тура «красных» на следующей неделе.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Джердан Шакири пропустит часть предсезонной подготовки из-за травмы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
У Милитао закружилась голова на презентации в Мадриде
10 июля ВидеоКомментарии20
Шакири пропустит часть предсезонной подготовки из-за травмы
09 июля Комментарии4
Санчес получил травму в матче против Аргентины
06 июля Комментарии2
Наби Кейта прошел обследование по поводу травмы
06 июля Комментарии2
Деле Алли перепил и потерял сознание на пляже
05 июля ФотоКомментарии31
Виллиан из-за травмы пропустит финал Кубка Америки
04 июля Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
jilbar
jilbar
   29 / 802
14 июля в 06:17
Здоровья!
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
13 июля в 17:15
Какой же это профессионал?
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
13 июля в 16:31
Здоровья Робертсону!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100