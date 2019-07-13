Робертсон перенес операцию на руке после полученной инфекции

13 июля 2019, 16:28

Защитник «Ливерпуля» подвергся незначительной операции на руке после того, как занес инфекцию, информирует пресс-служба английского клуба.

Защитник вернулся к предсезонной подготовке в субботу утром, но будет временно отстранен от участия в обычных тестах и тренировках, а медицинская команда клуба продолжит следить за его реабилитацией после операции.

Робертсон отправится в США для предсезонного тура «красных» на следующей неделе.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Джердан Шакири пропустит часть предсезонной подготовки из-за травмы.