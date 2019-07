Деле Алли перепил и потерял сознание на пляже

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии угодил в неприятную ситуацию во время отпуска в Греции.

Футболист отмечал 25-й день рождения своей подруги в одном из клубов на пляже и перебрал с алкоголем. На улице стояла жара, и хавбек потерял сознание, когда прилег на шезлонг. Руби Мэй, девушка игрока, не сразу поняла, что с ним случилось. На помощь пришли двое охранников и довели едва державшегося на ногах Алли до автомобиля, который доставил его в отель.

Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK