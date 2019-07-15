Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).
Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё. Мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить нашу игру за эту неделю и следующий матч провести лучше. Мы медленно развивали атаки, в защите ошибались при передачах, не играли плотно по игрокам соперника. Всё в этот день было плохо.
Конечно, уровень РПЛ высок. Выше, чем в моей предыдущей лиге. Мне нужно много работать, чтобы улучшать свою игру и соответствовать уровню чемпионата России.
Адриано вон после позора несмываемого в сети фотки выкладывает с Москалевской дачи с какой то вечерины...
Адриано вон после позора несмываемого в сети фотки выкладывает с Москалевской дачи с какой то вечерины...
Не тянет Виктор на основного защитника в ЦСКА, не дотягивает до уровня, к сожалению
Не тянет Виктор на основного защитника в ЦСКА, не дотягивает до уровня, к сожалению
- Хочу извинится что обманул вас, ЦСКА не самый великий клуб, я просто гнал при переходе, так все делают, простите меня )))
- Хочу извинится что обманул вас, ЦСКА не самый великий клуб, я просто гнал при переходе, так все делают, простите меня )))
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30 ТУР. ШАРЛИЯ. ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ БЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ
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30 ТУР. ШАРЛИЯ. ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ БЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ