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Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»

вчера, 12:41
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё. Мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить нашу игру за эту неделю и следующий матч провести лучше. Мы медленно развивали атаки, в защите ошибались при передачах, не играли плотно по игрокам соперника. Всё в этот день было плохо.

Конечно, уровень РПЛ высок. Выше, чем в моей предыдущей лиге. Мне нужно много работать, чтобы улучшать свою игру и соответствовать уровню чемпионата России. 

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mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   34 / 802
сегодня в 00:07
У нас про величие вообще пока разговоров нет, это ваша со Спартаком мания )))
А у вас титулы есть ? 😁😜
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
вчера в 20:24
Болельщикам ненужны извинения, а нужны победы в каждом матче.
blitz
blitz
вчера в 19:04
Извиняться должен был не Шарлия, а Виктор.
cska1948
cska1948 ответил Serg_Diamond
   80 / 802
вчера в 18:14
Тут уже пошла волна наката на игроков ЦСКА, мол они никчемные, играть не умеют, не хотят, не могут, Гончаренко предлагают срочно уволить и т.п. Но постойте, как это не умеют? Ведь это, кроме Шарлии, те же игроки, что в прошлом сезоне в первом круге играли хорошо, Реал обыгрывали у них на поле. Как же так они могли вдруг разучиться? Тренер неправильно сделал установку? Не верю! Не тех в состав поставил? А разве у них в составе есть более качественные и более опытные игроки? Так назовите фамилии! Марадишвили? Даже не смешно! Дивеев? Во-первых, он травмирован, а во-вторых у него еще молоко на губах не обсохло, сколько он сыграл и разве не с его приходом совпал по времени весенний спад у ЦСКА? Так кто же? Может быть Лассана НДиай, которому 18 лет и который еще ни одного официального матча не сыграл? Да, сыграли конечно очень плохо. Но, на мой взгляд причина банальна и проста - неверно подобраны физические нагрузки, вот и все. Тренер по физухе Гранеро похоже опять, как и в прошлом сезоне, переусердствовал. Никакая тактическая схема не поможет когда ноги не бегут. Этот дефицит свежести и подвижности был виден еще в матче с Рубином, но там не было такого встречного давления. Но конечно, Гончаренко в этой ситуации безусловно виноват, как главный тренер. А пацанам этим, особенно Шарлии, не за что извиняться
После ваших слов так и хочется раздать всем игрокам ЦСКА по леденцу и погладить по головке. Раз извиняется, значит знает за что!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 802
вчера в 17:50
Уверен, что после такого наката от болельщиков, игрокам ЦСКА уже ниже просто некуда опускаться и это поможет им раскрепоститься в следующих матчах. Гончаренко пусть лучше даст им пару дней отдыха, совсем загонял. Сам удивится.
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
вчера в 17:30
Молодец, Звонимир! Ничего, не вини себя. Плохо сыграла почти вся команда:( Но у тебя и у ЦСКА еще все впереди! Надеюсь, что в будущем таких матчей будет как можно меньше.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   65 / 802
вчера в 17:08
Тут уже пошла волна наката на игроков ЦСКА, мол они никчемные, играть не умеют, не хотят, не могут, Гончаренко предлагают срочно уволить и т.п. Но постойте, как это не умеют? Ведь это, кроме Шарлии, те же игроки, что в прошлом сезоне в первом круге играли хорошо, Реал обыгрывали у них на поле. Как же так они могли вдруг разучиться? Тренер неправильно сделал установку? Не верю! Не тех в состав поставил? А разве у них в составе есть более качественные и более опытные игроки? Так назовите фамилии! Марадишвили? Даже не смешно! Дивеев? Во-первых, он травмирован, а во-вторых у него еще молоко на губах не обсохло, сколько он сыграл и разве не с его приходом совпал по времени весенний спад у ЦСКА? Так кто же? Может быть Лассана НДиай, которому 18 лет и который еще ни одного официального матча не сыграл? Да, сыграли конечно очень плохо. Но, на мой взгляд причина банальна и проста - неверно подобраны физические нагрузки, вот и все. Тренер по физухе Гранеро похоже опять, как и в прошлом сезоне, переусердствовал. Никакая тактическая схема не поможет когда ноги не бегут. Этот дефицит свежести и подвижности был виден еще в матче с Рубином, но там не было такого встречного давления. Но конечно, Гончаренко в этой ситуации безусловно виноват, как главный тренер. А пацанам этим, особенно Шарлии, не за что извиняться
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   38 / 802
вчера в 16:42
Это нужно было сделать Чалову и Влашичу или всему ЦСКА, подослали самого непричастного.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
   10 / 802
вчера в 16:17
Кто то хоть извиняется.....Молодец... Адриано вон после позора несмываемого в сети фотки выкладывает с Москалевской дачи с какой то вечерины...
Луиска просто переодевшись хотел удрать из Тарасовки, но что то его выдало в этих древнерусских одёжах ))
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   10 / 802
вчера в 16:16
ахаха вот для ваших Ахмат самый великий)
У нас про величие вообще пока разговоров нет, это ваша со Спартаком мания )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
вчера в 15:57
Кто то хоть извиняется.....Молодец...
Адриано вон после позора несмываемого в сети фотки выкладывает с Москалевской дачи с какой то вечерины...
Слайш
Слайш
вчера в 15:32
это было бы логичнее услышать от днища, который привёз пенальти
mensk
mensk
   621 / 802
вчера в 15:28
Будем надеется, что совесть проснулась у главного звонаря ЦСКА Ахметова и он замолчал. Извинение от Шарлия принимается. Успехов вам.
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 15:28
Удачи тебе, Звонимир, с ЦСКА!!! Только не вздумай стать Васиным!!!
fanatcska94
fanatcska94
вчера в 15:25
предполагал, что Шарлия будет слабым звеном в защите, но Васин решил сказать свое слово.
Не тянет Виктор на основного защитника в ЦСКА, не дотягивает до уровня, к сожалению
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
вчера в 15:14
Теперь только победа в следующем матче будет принята в качестве извинения.
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   34 / 802
вчера в 14:59
Шарлия: - Хочу извинится что обманул вас, ЦСКА не самый великий клуб, я просто гнал при переходе, так все делают, простите меня )))
ахаха вот для ваших Ахмат самый великий)
SHMEL
SHMEL
   188 / 802
вчера в 14:57
Не очень удачный матч Звонимира.
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
вчера в 14:54
К нему вообще претензий нет . парень развивал атаки хотя бы. Да и к защите претензий особо нет , игра в 3 защ без опорников это проблема тренера.
Beekeeper
Beekeeper
   646 / 802
вчера в 14:48
К Шарлии претензий нет, вот к Васину очень большие претензии, оба гола он привез, зачем его выпустили сидел бы дальше в запасе и не свистел.
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 14:41
Болельщику не жарко и не холодно от твоих извинений, есть потерянные очки это факт, ладно проехали, двигаемся дальше.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
вчера в 14:39
да к тебе то немного претензий, вот Васин днище, магнуссон такой же, надеюсь в след матче его заменит чернов или дивеев
Colchoneros
Colchoneros
   155 / 802
вчера в 14:31
Ты молодец!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Юрий Сенатов 1
   6 / 802
вчера в 14:28
А почему это не применимо к Спартаку, хотябы вот в этом вашем посте?)))
Faustello
Faustello
   10 / 802
вчера в 14:14
Шарлия:
- Хочу извинится что обманул вас, ЦСКА не самый великий клуб, я просто гнал при переходе, так все делают, простите меня )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 14:11
А я бессовестно поверил бездарной статье здесь о том, что этот Спартак без будущего!!! .
Живанильда
Живанильда
   308 / 802
вчера в 13:53
Зря он извиняется,например Игарь никогда и не перед кем ни разу не извинялся.
Юрниекс
Юрниекс ответил МапС
   133 / 802
вчера в 13:50
Считай, что болельщики Спартака уже простили.
А свою команду простили? Или болельщики ( те,кто хоть немножко разбирается в футболе) думают что вы выиграли? Не стыдно за такую победу?
Союзник противников
Союзник противников ответил Заполярный
   174 / 802
вчера в 13:40
1 ТУР. ШАРЛИЯ. ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ ЦСКА. ...................................................................................................................................... 30 ТУР. ШАРЛИЯ. ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ БЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ
...что мы опередили "Спартак" в этом году всего лишь на два очка.
Заполярный
Заполярный
   48 / 802
вчера в 13:37
1 ТУР. ШАРЛИЯ. ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ ЦСКА.
......................................................................................................................................
30 ТУР. ШАРЛИЯ. ХОЧУ ИЗВИНИТЬСЯ БЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ
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