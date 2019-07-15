Шарлия: «Хочу извиниться перед болельщиками ЦСКА»

Новичок ЦСКА подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё. Мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить нашу игру за эту неделю и следующий матч провести лучше. Мы медленно развивали атаки, в защите ошибались при передачах, не играли плотно по игрокам соперника. Всё в этот день было плохо.