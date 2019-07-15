Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может перейти в «Сочи», сообщает источник.
На данный момент идут переговоры. «Сочи» предлагает 35-летнему Гацкану контракт на один сезон.
Гацкан в прошлом сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил один мяч. В июне футболист продлил контракт с дончанами.
До сорока лет сможете играть?
– Так далеко я еще не смотрю. У меня есть контракт с «Ростовом», где мне все очень нравится. Если после его окончания буду и дальше нужен команде в роли игрока, то с радостью останусь.
– Хотели бы завершить карьеру в «Ростове»?
– Очень. Надеюсь, что так и будет. С трудом представляю, что могу играть за другую команду. В «Ростове» же все родное.
Источник — официальный сайт ФК «Ростов»
До сорока лет сможете играть?
– Так далеко я еще не смотрю. У меня есть контракт с «Ростовом», где мне все очень нравится. Если после его окончания буду и дальше нужен команде в роли игрока, то с радостью останусь.
– Хотели бы завершить карьеру в «Ростове»?
– Очень. Надеюсь, что так и будет. С трудом представляю, что могу играть за другую команду. В «Ростове» же все родное.
Источник — официальный сайт ФК «Ростов»