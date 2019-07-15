ГлавнаяНовости

Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи»

вчера, 15:05

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан может перейти в «Сочи», сообщает источник.

На данный момент идут переговоры. «Сочи» предлагает 35-летнему Гацкану контракт на один сезон.

Гацкан в прошлом сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил один мяч. В июне футболист продлил контракт с дончанами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиМирзов в шаге от перехода в «Спартак»
Вчера, 23:30 Комментарии23
СлухиКапитан «Зенита-2» вместо португальского клуба перейдет в «Чайку»
Вчера, 13:25 Комментарии14
Слухи«Краснодар» ведет переговоры по нападающему ФК «Лос-Анджелес»
Вчера, 00:36 Комментарии14
СлухиЦСКА предложил 12 млн евро за игрока, которого хотел подписать «Реал»
Вчера, 00:09 Комментарии22
Семак: «Если будет возможность взять более сильного игрока, мы возьмем»
14 июля Комментарии12
Семак: «„Зенит“ занимается поиском нового клуба для Заболотного»
14 июля Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Еврей1
Еврей1
   269 / 802
вчера в 19:36
ну посмотрим
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Kurt Bekelman
   144 / 802
вчера в 19:14
В Ростов он откуда пришел?
В рубине 2 года играл в Ростове почти 12! Когда из Ростова пачками уходили Гацкан и Калачёв остались верны клубу не смотря что за собой их зван КББ в Рубин!
Trepanator
Trepanator
   354 / 802
вчера в 18:55
Очередной распил проект, тащат всех подряд
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Ice van Reed
   220 / 802
вчера в 18:49
Локо хотел купить Гацкана, Рубин хотел купить Гацкана, теперь Сочи хочет купить Гацкана, только Верность и Честь не купишь!!!
В Ростов он откуда пришел?
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
вчера в 18:43
Хоть под старость лет в футбол поиграет.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
вчера в 18:30
короче все кто не влезает в проект идут в его филиалы, тут все ясно
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
вчера в 17:40
А через год из фарм-клуба Сочи можно и в головную контору на Неве - как раз по возрасту дозреет...
Ice van Reed
Ice van Reed
   144 / 802
вчера в 17:32
Локо хотел купить Гацкана, Рубин хотел купить Гацкана, теперь Сочи хочет купить Гацкана, только Верность и Честь не купишь!!!
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   314 / 802
вчера в 17:19
Полузащитник Александр Гацкан в интервью поделился мыслями о себе и «Ростове».
До сорока лет сможете играть?
– Так далеко я еще не смотрю. У меня есть контракт с «Ростовом», где мне все очень нравится. Если после его окончания буду и дальше нужен команде в роли игрока, то с радостью останусь.
– Хотели бы завершить карьеру в «Ростове»?
– Очень. Надеюсь, что так и будет. С трудом представляю, что могу играть за другую команду. В «Ростове» же все родное.

Источник — официальный сайт ФК «Ростов»
Faustello
Faustello
   10 / 802
вчера в 16:33
Ну а где как не в Сочи доигрывать на старости лет )))
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 16:27
На один год в паре с кудряшом очень даже неплохо.
Glodor
Glodor
   138 / 802
вчера в 16:24
Из ростова бегут, как и из спартака, пердив чувствуют.
КЭТиК
КЭТиК
   199 / 802
вчера в 16:15
Похоже финансовые возможности Сочи почти не ограничены.
RussianMango
RussianMango ответил Питер Ман
   63 / 802
вчера в 16:14
Также, как сбежала леганда Анюков в КС.
Питер Ман
Питер Ман
   18 / 802
вчера в 15:44
Как же так, сбежал легенда мужичья в Сочи
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
вчера в 15:43
Еще весной было ясно что Гацкан не нужен Карпину. Видимо Саша решил не ждать пока его усадят в глубокий запас.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100