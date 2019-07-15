Гацкан может продолжить карьеру в «Сочи»

вчера, 15:05

Полузащитник «Ростова» может перейти в «Сочи», сообщает источник.

На данный момент идут переговоры. «Сочи» предлагает 35-летнему Гацкану контракт на один сезон.

Гацкан в прошлом сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил один мяч. В июне футболист продлил контракт с дончанами.