ГлавнаяНовости

Семак: «Если будет возможность взять более сильного игрока, мы возьмем»

14 июля 2019, 23:20

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферных планах клуба.

Идем небольшими шажочками вперед. Вы знаете, что очень большое количество игроков было и есть на контрактах с клубом. Нужно сперва сократить количество игроков, затем усиливать позиции, которые нуждаются в этом. Работы очень много. Если будет возможность взять более сильного игрока, мы возьмем. Знаем, чего хотим и куда двигаться, но процесс идет не так быстро как хотелось бы.

Молодые игроки? Мусаев был в заявке на игру с «Тамбовом», он работает вместе с командой. Что касается Прохина и Мостового, то будем смотреть. Будет зависеть от того, как быстро сумеем определиться с составом, который будет у нас в заявке в на сезон. Вопрос ожидания от того, что у нас будет, кто уйдет, кто останется, сколько будет игроков. ​

Семак также рассказал, что Антон Заболотный и Матиас Краневиттер команду покинут. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиМирзов в шаге от перехода в «Спартак»
Вчера, 23:30 Комментарии23
СлухиГацкан может продолжить карьеру в «Сочи»
Вчера, 15:05 Комментарии16
СлухиКапитан «Зенита-2» вместо португальского клуба перейдет в «Чайку»
Вчера, 13:25 Комментарии14
Слухи«Краснодар» ведет переговоры по нападающему ФК «Лос-Анджелес»
Вчера, 00:36 Комментарии14
СлухиЦСКА предложил 12 млн евро за игрока, которого хотел подписать «Реал»
Вчера, 00:09 Комментарии22
Семак: «„Зенит“ занимается поиском нового клуба для Заболотного»
14 июля Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
   206 / 802
вчера в 15:15
А я о чем!. Вратарь очень нужен!.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   41 / 802
вчера в 12:07
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 802
вчера в 10:36
Кто бы сомневался 😉
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
вчера в 10:20
На часть комментов ниже охота ответить одно.....

Семак стал чемпионом с Заболотными,Краневиттерами и Набиулиными.....
Станет и с более сильными игроками....
ekliziast
ekliziast
   298 / 802
вчера в 10:04
Руки прочь от Заболотного.Он знамя и талисман Зеньки бессовестной.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   31 / 802
вчера в 09:58
Ждём-с усиления!
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
вчера в 07:59
Распродать всех не особо нужных пока не удалось.
kastites
kastites
   126 / 802
вчера в 05:47
ЗЕНИТ чемпион
Аксинья
Аксинья
   17 / 802
вчера в 05:06
Легенду клуба, автора красивейших голов в сезоне, лучшего спеца по обводке манекенов - и за борт...Да что вы делаете звери...
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 02:13
надо взять много, очень много сильных игроков !
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 23:40
Возможности-то у вас есть, а вот мозгов нету.
wingback
wingback
   163 / 802
14 июля в 23:29
Надо бы взять более сильного тренера для начала...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100