Семак: «Если будет возможность взять более сильного игрока, мы возьмем»

Наставник «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба.

Идем небольшими шажочками вперед. Вы знаете, что очень большое количество игроков было и есть на контрактах с клубом. Нужно сперва сократить количество игроков, затем усиливать позиции, которые нуждаются в этом. Работы очень много. Если будет возможность взять более сильного игрока, мы возьмем. Знаем, чего хотим и куда двигаться, но процесс идет не так быстро как хотелось бы.

Молодые игроки? Мусаев был в заявке на игру с «Тамбовом», он работает вместе с командой. Что касается Прохина и Мостового, то будем смотреть. Будет зависеть от того, как быстро сумеем определиться с составом, который будет у нас в заявке в на сезон. Вопрос ожидания от того, что у нас будет, кто уйдет, кто останется, сколько будет игроков. ​