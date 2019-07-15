ЦСКА предложил 12 млн евро за игрока, которого хотел подписать «Реал»

вчера, 00:09

Согласно информации источника, ЦСКА хочет видеть в своих рядах атакующего полузащитника «Флуминенсе» Педро Абреу. «Армейцы» предложили бразильскому клубу 12 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок забил 3 гола в 5 матчах, тогда как в предыдущем отличился 10 раз в 19 играх.

Педро был в шаге от перехода в мадридский «Реал», однако сделка сорвалась, когда хавбек получил травму крестообразной связки колена.