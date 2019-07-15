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ЦСКА предложил 12 млн евро за игрока, которого хотел подписать «Реал»

вчера, 00:09

Согласно информации источника, ЦСКА хочет видеть в своих рядах атакующего полузащитника «Флуминенсе» Педро Абреу. «Армейцы» предложили бразильскому клубу 12 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок забил 3 гола в 5 матчах, тогда как в предыдущем отличился 10 раз в 19 играх.

Педро был в шаге от перехода в мадридский «Реал», однако сделка сорвалась, когда хавбек получил травму крестообразной связки колена.

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Все комментарии
Алексей .N
Алексей .N ответил Алексей Коротеев
   674 / 802
вчера в 20:48
Он свои снюхал давно😁 Да и не приживаются импортные у нас,даже белорусы...Подождем годик пока Игнаш с Березами категорию Про получат😁 там за 16лет не отбили😁
Ваня лучший
Ваня лучший
   74 / 802
вчера в 18:51
Атакующий полузащитник.... Сколько их уже в ЦСКА? Ахметов Обляков, Влашич, Сигурдсон, Насимура, Кучаев, Дзагоев и отданные в аренду. Нужен срочно нападающий. Это совершенно очевидно. Но его пока нет.
Великолепный
Великолепный ответил Дед за ЦСКА
   259 / 802
вчера в 11:52
Дело да же не в этом.
А вот 12 млн. евро за него вряд-ли заплатим.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   91 / 802
вчера в 10:19
Так Педро в лазарете, или уже вышел?
Не ясно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Алексей .N
   109 / 802
вчера в 10:15
Да что за бред происходит???очередной ребенок-инвалид? Команде срочно дядька нужен матёрый и тренер с кокерами😁
Берите тогда Марадону играющим тренером !!! Он сейчас свободен ! ))))) Круче его кокеров нигде не сыщешь ! )))))))))))))
mensk
mensk
   621 / 802
вчера в 09:25
Я вас перестаю понимать - одна болтовня.
Армейская душа
Армейская душа ответил ziborock
   83 / 802
вчера в 09:12
Педры да негры!)))
Любителям Педрав виднее конечно )))
Swinsi
Swinsi
   226 / 802
вчера в 08:39
Главное, чтобы подошел.
Павел Амурский
Павел Амурский
   42 / 802
вчера в 08:31
Называется что негоже от бренда.
VIPded
VIPded
   81 / 802
вчера в 07:41
Лазарет в ЦСКА и так не пустует...
LOpp
LOpp
   13 / 802
вчера в 07:31
Берите нашего Педро, который Роша. Тоже 12 миллионов стоит.
SHMEL
SHMEL
   188 / 802
вчера в 07:16
Ну давайте теперь всех подряд приписывать ЦСКА...
nikoladolgov
nikoladolgov
   328 / 802
вчера в 06:35
Инвалид с рванными связками конечно же только в ЦСКА ....
Своих то маловато будет.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 802
вчера в 06:11
Для Реала сумма что-то мизерная.
cska plus
cska plus
   7 / 802
вчера в 04:10
Нахрен он нужен, или чистый нап или никого.
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 02:07
разве деньги есть ?
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   581 / 802
вчера в 01:25
    Алексей .N
    Алексей .N
       674 / 802
    вчера в 00:54
    Да что за бред происходит???очередной ребенок-инвалид? Команде срочно дядька нужен матёрый и тренер с кокерами😁
    ziborock
    ziborock
       19 / 802
    вчера в 00:37
    Педры да негры!)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 802
    вчера в 00:16
    Помощник Влашечу в центре просто необходим! Ваня с Ильзатом пока не впечатляют.
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 802
    вчера в 00:15
    Можно взять - у нас и на костылях Луню забьёт!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       154 / 802
    вчера в 00:14
    еще одного в лазарет купить хотят. порвал кресты 1 раз - будет рвать каждый сезон
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