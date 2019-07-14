Семак: «„Зенит“ занимается поиском нового клуба для Заболотного»

Наставник «Зенита» сообщил, что петербургский клуб ищет новую команду для нападающего .

Он уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ . Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в Российской Премьер-Лиге.

Нобоа в заявке на сезон, он готовится вместе с командой. На данном этапе это всё. Если будут варианты, то будет известно. Нобоа готовится к каждому матчу, когда будет нужно — выйдет и поможет.