Семак: «„Зенит“ занимается поиском нового клуба для Заболотного»

Наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил, что петербургский клуб ищет новую команду для нападающего Антона Заболотного.
Он уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ. Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в Российской Премьер-Лиге.
Нобоа в заявке на сезон, он готовится вместе с командой. На данном этапе это всё. Если будут варианты, то будет известно. Нобоа готовится к каждому матчу, когда будет нужно — выйдет и поможет.
Что касается Краневиттера, то клуб подыскивает для него варианты трудоустройства. Пока его не заявляли для участия в РПЛ.
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