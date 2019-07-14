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Семак: «„Зенит“ занимается поиском нового клуба для Заболотного»

14 июля 2019, 22:32

Наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил, что петербургский клуб ищет новую команду для нападающего Антона Заболотного.

Он уже тренируется со второй командой. Есть конфликт интересов. Клуб занимается поиском нового клуба для Антона. Принимать решение будут его представители совместно с клубом. Мне хочется, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее и с наименьшими потерями для него и для клуба. Он прекрасно тренируется, это футболист, который может помочь многим клубам РПЛ. Мне хочется, чтобы он играл как можно больше именно в Российской Премьер-Лиге.

Нобоа в заявке на сезон, он готовится вместе с командой. На данном этапе это всё. Если будут варианты, то будет известно. Нобоа готовится к каждому матчу, когда будет нужно — выйдет и поможет.

Что касается Краневиттера, то клуб подыскивает для него варианты трудоустройства. Пока его не заявляли для участия в РПЛ.

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   577 / 802
вчера в 21:46
Надо вместе с манекеном продавать!
ЧиП
ЧиП
   221 / 802
вчера в 21:44
Конечно Сочи!
Гавроша
Гавроша
   35 / 802
вчера в 21:38
Так нобоа вроде продали?
морозз
морозз
   24 / 802
вчера в 11:34
Зенит без Заболотного это уже не Зенит...Легенда на долгие годы, форвард от бога, любимец Виража и манекенов, да и какая фамилия достойная города на Неве! Огромная ошибка менеджмента Зенита, руки прочь от Антона - народного достояния Питера и Ленинградской области!
ekliziast
ekliziast ответил Так Себе Аналитик 2
   298 / 802
вчера в 11:18
"Спартаку" бы не помешал, а то там вся надежда на Жиго в нападении)) Луиска все в пустые попасть не может.
Заплатите Спартаку 15 мл. евро и Федун заберёт его в команду , дворником или грузчиком.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   384 / 802
вчера в 10:35
фамилия у него подходящая будет талисманом
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   109 / 802
вчера в 10:17
В семье ,как говорится ,не без урода ! Пусть остаётся ! ))))
ekliziast
ekliziast
   298 / 802
вчера в 10:15
Прекратите обижать звезду. Вам , что места на лавке жалко?Сидит парень, и пусть сидит, ни кого не трогает, примус починяет.
Байкал-38
Байкал-38
   22 / 802
вчера в 09:34
Это надо было делать ещё при покупке.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   69 / 802
вчера в 07:24
а паредас ищет новый проект??
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 06:21
Пригрелся парень и не оторвешь!!!
Николай 86
Николай 86
   97 / 802
вчера в 02:14
Да хрен он от вас уйдет с такой зарплатой. Хоть Барселону предложите
112910415
112910415
   89 / 802
вчера в 02:05
конфликт интересов
спортсмен хочет забрать с собой любимую скамейку и любимую зарплату
GooSe25
GooSe25
   482 / 802
вчера в 01:50
Как так можно поступить с легендой клуба... ужас! Но, надеюсь, Барселона и МанСити уже услышали эту новость и готовят сотни миллионов..)))
Ладожский
Ладожский
   54 / 802
вчера в 01:11
Спартак вполне подойдет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
вчера в 00:19
Антон не боится конкуренции. Антон готов зубами выгрызть себе место на скамейке запасных Зенита.
Юрниекс
Юрниекс
   133 / 802
14 июля в 23:58
    roys01
    roys01
       578 / 802
    14 июля в 23:41
    По данным источника ЗеБолотым интересуется Барселона.
    Каталонцы готовы потратить огромную сумму денег и отдать своего лидера - Лионеля Месси
    parallels
    parallels
       5 / 802
    14 июля в 23:15
      parallels
      parallels
         5 / 802
      14 июля в 23:14
      неееет! решите этот конфликт и оставьте легенду клуба в зените!
      EAGinLE
      EAGinLE
         36 / 802
      14 июля в 23:12
      Заплатите за его уход .
      Так Себе Аналитик 2
      Так Себе Аналитик 2
         78 / 802
      14 июля в 23:05
      "Спартаку" бы не помешал, а то там вся надежда на Жиго в нападении)) Луиска все в пустые попасть не может.
      Эллочка
      Эллочка
         53 / 802
      14 июля в 23:03
      свиньям надо продать за народные деньги которых у свиней много
      post-navigator
      post-navigator
         30 / 802
      14 июля в 23:01
      Надо под Антоху воссоздать Тосно! Пусть бы и дальше поросят гонял в составе великого клуба из ЛенОбласти, обладателя Кубка России. На радость всей стране!
      FROLL 001
      FROLL 001
         71 / 802
      14 июля в 22:56
      Выгнать Заболотного. Пускай сам ищет себе клуб. Гыгыгы
      ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
      ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
         369 / 802
      14 июля в 22:55
      А на АВИТО выкладывали его??
      ALIEV AA
      ALIEV AA
         493 / 802
      14 июля в 22:52
      Заболтный это талисман, если уйдёт, то не видать вам чемпионства 😅 скриньте.
      memphis
      memphis
         332 / 802
      14 июля в 22:51
      Звоните в Ливерпуль, Барселону и Баварию, пока не сыграл в основе)))
      удав
      удав
         150 / 802
      14 июля в 22:43
      форвард чемпиона страны - с такой вывеской предложений куча должна быть=) наверно просто в Баварии,МЮ,ЮВЕ И Барсе случайно потеряли номер его агента)
      grafff
      grafff
      14 июля в 22:42
      кому он нужен?
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