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Болельщики «Ростова» обратились к РПЛ

вчера, 16:55

Болельщики «Ростова» обратились к руководству Российской Премьер-Лиги и лично к главе организации Сергею Прядкину из-за позднего начала матчей дончан.

Уважаемый, Сергей Геннадьевич! Мы — объединение болельщиков футбольного клуба «Ростов», выражаем Вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды. Отметим, что матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против Ростовского болельщика. Напомним, что около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать её. Теперь же, одним решением, у них эту возможность отобрали. Вместе с тем, в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче первого тура розыгрыша РПЛ 19/20 «Ростов»-«Оренбург», проведённого 13 июля в 21:30, детей практически не было. 

В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения Лиги направленны на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им «Ростов-Арену». Сергей Геннадьевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них — это, вероятно, очень важно для Лиги, но не такой же ценой... 

Просим Вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем «ростовчанам».

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   108 / 802
вчера в 23:40
"В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения Лиги направленны на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им «Ростов-Арену» " _ Полностью солидарен.
Djon_V
Djon_V
   545 / 802
вчера в 23:06
Присоединяюсь к болелам Ростова. Чиновники, похоже, совсем забыли, что голова нужна для того чтобы думать
KLINSI
KLINSI
   500 / 802
вчера в 22:37
В этом весь путинизм.
Мозгов у наших царьков-феодалов как у криветки, два грамма на всю стаю.
Одна единственная извилина работает как бы урвать побольше.

А царь у нас хороший))))
An Jo
An Jo
   432 / 802
вчера в 22:34
Да. В такое время лучше по тиливизиру посмотреть. Тащится в полночь с дитём домой - так себе щастье.
alexamit
alexamit
вчера в 21:19
А кто о нас думает?Правительство,Президент,Дума?Да наплевать им всем до народа!Им бы только своё урвать и побольше.А уж Канделаки дали вотчину Спорт-ТВ на всём телевидении,вот она и договорилась с РПФЛ о времени игр,чтобы больше бабла срубить с рекламы букмекерских контор,которые впаривают свою рекламу подстрочно во время игр.Возвращалась бы на панель с рекламой нижнего белья с которого всё начинала и не лезла бы никуда. Тошниловка!
RIR68
RIR68
   125 / 802
вчера в 21:17
болельщики Ростова негодуют, одному пятому абдрисенту не до этого.
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   125 / 802
вчера в 21:13
Уважаемый, Сергей Геннадьевич! (Прядкин) дальше можно не читать. Газпромовский прихвостень Прядкин не уважаемый человек!
согласен. кто будет уважать папу Цорна)))
Морро
Морро
   426 / 802
вчера в 20:58
Долой монополию Каделаки!
SHMEL
SHMEL
   188 / 802
вчера в 20:29
Правильно говорят,детей в такое время на матчи тащить не разумно.Матчи нужнь назначать не позднее 20:00
pomor45
pomor45
   118 / 802
вчера в 20:19
Днём жарко, вечером поздно, в другом городе далеко. Можно подумать, что стадион заполняют приезжие из области и родители с детьми. Да их там в лучшие дни и лучшее время кот наплакал, а горожане сидят в душных квартирах у телевизоров. Но, побурчать и нагнать волну - это же такой хайп. Радетели ростовского футбола, епт, ни разу ещё стадион не заполнили до отказа, а в среднем и до половины не дотягивают.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
вчера в 19:52
Российская премьер-лига разъяснила порядок назначения времени начала матчей в сезоне-2019/20.

— В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).
— Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей: допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени); необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»; температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча); возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров.
— Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11:30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18:00 до 20:30 по местному времени. В 19:00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.
— Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.
mihaluch
mihaluch
   117 / 802
вчера в 19:50
На шесть утра надо переносить, утречком по холодку приятно играть.
wingback
wingback
   163 / 802
вчера в 19:38
    Еврей1
    Еврей1
       269 / 802
    вчера в 19:33
    москве не нужно чтоб Ростове был полный стадион!
    beefs
    beefs
       119 / 802
    вчера в 19:28
    Все делается в угоду ТВ, так сказать что бы заработать а стадионы построить за Уралом не могут, где бабло?
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       162 / 802
    вчера в 19:26
    Полностью поддерживаю.Я вообще живу в Якутии и смотреть матч в 3:30 ночи не вариант((Ну что за идиотизм?
    Sergey Z
    Sergey Z
       254 / 802
    вчера в 19:26
    Молодцы ростовчане!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Faustello
       11 / 802
    вчера в 19:14
    В 21-30 я бы ещё понял женский футбол в топлес ))) Я по первому туру посмотрел, это решение наверняка лишь для того чтобы развести все матчи по времени, чтобы матч-премьер мог спокойно транслировать подряд игры. В данном случае правильно было бы разводить только матчи с наивысшим рейтингом (дерби и принципиальные противостояния по сетке), короче разговоры про заполняемость стадионов остались разговорами, а так Канделаки продавила свои интересы, а вы сидите ночью на стадионе дурачки...
    Канделака - это кака...!!!
    kastites
    kastites
       126 / 802
    вчера в 18:46
    Действительно А ,что не ночью футбол играть ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
       6 / 802
    вчера в 18:43
    Сказал болельщик команды, которая от Тамбова еле ноги уносит и европы несколько лет невидела
    За адекватность
    За адекватность
       40 / 802
    вчера в 18:32
    "Решения Лиги направлены на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно".Этим чинушам, давным-давно плевать на российский футбол. Вы обращаетесь в стену, Вас никто не услышит. Месседж конечно интересный, но его никто не услышит."Ростову удачи!".
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов ответил ПерекатиПоле
       362 / 802
    вчера в 18:24
    Создайте там московский междуусобчик, как раз 8-10 команд соберёте, со своими Лапочкиными и Москалёвыми да ряженной статистикой посещаемости. А мы - замкадыши, как нибудь и без вас справимся, и уровень чемпионата поднимем, и в Европе достойно справимся, вечночетвёртыми да семинулевыми точно не будем.
    Со мной то конечно справитесь!) Понравилось моё вчерашнее судейство? Видишь, и на одна мышь сегодня не пискнула!) По поводу того же 100% пенальти, которое я не дал!) Ай, да что там этой челяди до нас! До газпромовцев!) Я кстати на Бали сегодня полетел, дядя Лёша щедро оплачивает мое обслуживание!)
    Шуnя771
    Шуnя771
       16 / 802
    вчера в 18:19
    Подпись.
    борька
    борька
       94 / 802
    вчера в 18:12
    БыдлоЧиновников не пробить, им чем хуже для народа, синовник радуется до состояния поноса!
    Позор чиновникам рпл! Бюракраты, взяточники!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       12 / 802
    вчера в 18:11
    На самом деле это примерно так же смешно, как многочисленные "Царь ВВП, пишут вам крестьяне из села Кукуево, бояре у вас тут плохие и оброками (ЖКХ) нас обложили, одна надежда на Вас, что защитите нас от супостатов, не соблюдающих майские указы."
    Dominators
    Dominators ответил Бабушка Маня
       327 / 802
    вчера в 18:09
    Достцучаться ли ребята? А то скоро футбольная ночная премьер-лига появится
    Ночью , в мороз зимой обхохочемся .Я был на Ростов Арене на игре с Краснодаром в Кубке было минус 7 первый тайм ,второй тайм морозец покрепчал .
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       84 / 802
    вчера в 17:58
    Про заговор это для пущего эффекта, а в остальном поддерживаю на все сто. С Олимпа ещё куда ни шло, а с Арены добираться ночью в область не вариант.
    Питер Ман
    Питер Ман ответил Мишаня Дмитриев
       18 / 802
    вчера в 17:47
    Питер Ман Сегодня 17:30 Опять мужичье плачет, то ФК Чайка их обидит, то время начала матча, что же ты будешь делать, может им в пердиве будет лучше? _____________________________________________________________________________ Этот школьник пишет про Ростов называя их мужичьем от собственной глупости. а всё почему, потому что Ростов не ведется на газовую горелку и время матчей в которое приходится играть Ростову не с проста такое, газовый след чувствуется
    Ты молодец, раскрыл газовый заговор против пупсиков и ростова. Берите ростов и бегом в чемпионат укроины, там пупсики и ростов будут среди своих и вас поймут и примут, расскажете про заговоры против ростова
    particular
    particular
       4 / 802
    вчера в 17:47
    Получилось вежливое постукивание в глухую и закрытую дверь...
    В лучшем случае, что-нибудь формальное буркнут в ответ...
    Взаимопонимания, скорее, не будет...
    баба яга ЗА
    баба яга ЗА
       90 / 802
    вчера в 17:42
    УВАЖАЕМЫЙ, лишнее.
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