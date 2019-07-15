Болельщики «Ростова» обратились к РПЛ

Болельщики «Ростова» обратились к руководству Российской Премьер-Лиги и лично к главе организации Сергею Прядкину из-за позднего начала матчей дончан.
Уважаемый, Сергей Геннадьевич! Мы — объединение болельщиков футбольного клуба «Ростов», выражаем Вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды. Отметим, что матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против Ростовского болельщика. Напомним, что около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать её. Теперь же, одним решением, у них эту возможность отобрали. Вместе с тем, в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче первого тура розыгрыша РПЛ 19/20 «Ростов»-«Оренбург», проведённого 13 июля в 21:30, детей практически не было.
В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения Лиги направленны на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им «Ростов-Арену». Сергей Геннадьевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них — это, вероятно, очень важно для Лиги, но не такой же ценой...
Просим Вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем «ростовчанам».
Мозгов у наших царьков-феодалов как у криветки, два грамма на всю стаю.
Одна единственная извилина работает как бы урвать побольше.
А царь у нас хороший))))
Мозгов у наших царьков-феодалов как у криветки, два грамма на всю стаю.
Одна единственная извилина работает как бы урвать побольше.
А царь у нас хороший))))
— В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).
— Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей: допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени); необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»; температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча); возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров.
— Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11:30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18:00 до 20:30 по местному времени. В 19:00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.
— Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.
— В рамках реализации контракта РПЛ совместно с Основным Вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (исключением является последний тур, в котором все матчи начинаются в одно время).
— Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей: допустимый диапазон времени начала матчей РПЛ, закрепленный в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени); необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»; температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча); возможность переноса матчей в рамках тура для Клубов-участников еврокубковых турниров.
— Начиная с сезона 2018/19, утверждены следующие слоты (время московское): 11:30 (для регионов с часовым поясом +02.00 к московскому времени), 14:00, 16:30, 19:00 и 21:30 (летний слот). В будние дни установлены слоты с 18:00 до 20:30 по местному времени. В 19:00 в субботу и в воскресенье показываются матчи повышенного интереса у телезрителей.
— Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне 2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.
Позор чиновникам рпл! Бюракраты, взяточники!
Позор чиновникам рпл! Бюракраты, взяточники!
В лучшем случае, что-нибудь формальное буркнут в ответ...
Взаимопонимания, скорее, не будет...
В лучшем случае, что-нибудь формальное буркнут в ответ...
Взаимопонимания, скорее, не будет...