Болельщики «Ростова» обратились к РПЛ

Болельщики «Ростова» обратились к руководству Российской Премьер-Лиги и лично к главе организации Сергею Прядкину из-за позднего начала матчей дончан.

Уважаемый, Сергей Геннадьевич! Мы — объединение болельщиков футбольного клуба «Ростов», выражаем Вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды. Отметим, что матчи первого и второго тура назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против Ростовского болельщика. Напомним, что около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать её. Теперь же, одним решением, у них эту возможность отобрали. Вместе с тем, в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче первого тура розыгрыша РПЛ 19/20 «Ростов»-«Оренбург», проведённого 13 июля в 21:30, детей практически не было.

В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение о том, что данные решения Лиги направленны на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им «Ростов-Арену». Сергей Геннадьевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них — это, вероятно, очень важно для Лиги, но не такой же ценой...

Просим Вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем «ростовчанам».