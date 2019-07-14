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На матче «Зенит» - «Тамбов» ожидается 45 тыс. зрителей

14 июля 2019, 13:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Сегодня состоится матч первого тура РПЛ «Зенит» - «Тамбов».

«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в красной форме, вратарь — в зеленом.

На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 130 болельщиков. 

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответил морозз
   125 / 802
14 июля в 20:00
Не знаю, а вот лошадей переписывали...поэтому и ходят на вас штук 100 лошадей, последний генофонд Гинера!
генофонд Гинера всегда будет лучше свинофонда Федуна!!!
морозз
морозз ответил susanin ultrazenith
   24 / 802
14 июля в 19:50
Бомжей действительно столько нет. А адекватных болельщиков Зенита миллионов так несколько наберётся!
Знаю, продажный ВЦИОМ недавно говорил о 15 млн!
морозз
морозз ответил RIR68
   24 / 802
14 июля в 19:49
свиней переписывали?
Не знаю, а вот лошадей переписывали...поэтому и ходят на вас штук 100 лошадей, последний генофонд Гинера!
Miaf
Miaf
   9 / 802
14 июля в 17:38
Ничего себе, сколько у Тамбова болельщиков, видимо решили посмотреть унижение Зенита
Kuvan
Kuvan
   104 / 802
14 июля в 17:22
Свиням и не снилось.
Питер рулит
Питер рулит
   433 / 802
14 июля в 16:25
осталось 3443 билета в продаже...
мАсквачи завидуйте молча..
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил морозз
   307 / 802
14 июля в 16:23
По последней переписи...в Питере нет столько бомжей!
Бомжей действительно столько нет.
А адекватных болельщиков Зенита миллионов так несколько наберётся!
RIR68
RIR68 ответил морозз
   125 / 802
14 июля в 16:12
По последней переписи...в Питере нет столько бомжей!
свиней переписывали?
Garrincha58
Garrincha58 ответил kastites
   216 / 802
14 июля в 15:16
ЗЕНИТ победит 5:0
хорошо если один забьют
Garrincha58
Garrincha58
   216 / 802
14 июля в 15:15
а интересно если бы начало матча было в 21-30 сколько бы тогда пришло? я бы точно не пошёл
Ruslik1982
Ruslik1982
   154 / 802
14 июля в 15:10
столько народу придет посмотреть на первую сенсацию этого чемпионата
kastites
kastites
   126 / 802
14 июля в 15:08
ЗЕНИТ победит 5:0
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил морозз
   220 / 802
14 июля в 15:07
По последней переписи...в Питере нет столько бомжей!
так то тамбовские болелы приедут
Литейный 4
Литейный 4 ответил Мишаня Дмитриев
   2 / 802
14 июля в 14:59
ну так Открытие - Арена 45к и вмещает. Отличный стадик построенный двухтрофеичем за свои деньги. Не чита распил-баклан арене на которую ушло 1.7 млрд евро половина которых расстворилась в чьих то карманах)))
Ахахахахаха! Открывашка отличный стадик? Это недоразумение Федун впаривает свиньям за дорого в аренду! Вмещает, то он вмещает 45, только кто же туда ходит? В лучшие матчи половину только нагоняют. Так то 10 - 15 ваш удел нагнать праздно шатающейся публики. Для Зенит 45 + билеты продаются на середняки типа Тамбова или Спартака. А на более серьёзные соперники под 60 с дорогими билетами. Гыгыгыгы
морозз
морозз
   24 / 802
14 июля в 14:58
По последней переписи...в Питере нет столько бомжей!
andreika20133
andreika20133 ответил Мишаня Дмитриев
   267 / 802
14 июля в 14:46
ну так Открытие - Арена 45к и вмещает. Отличный стадик построенный двухтрофеичем за свои деньги. Не чита распил-баклан арене на которую ушло 1.7 млрд евро половина которых расстворилась в чьих то карманах)))
Ну во первых 600 мил евро . Ушло . Офециальные данные. Ты конечно не поверишь но тогда и я не поверю что кубик -рубика построили за 17 мил .рублей.
Морозовский
Морозовский ответил Вячеслав Остапенко 1
   3 / 802
14 июля в 14:37
;Желаю Зениту победы
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! ПОБЕДЫ ТАМБОВСКИМ ЯБЛОЧКАМ!
Морозовский
Морозовский
   3 / 802
14 июля в 14:35
СРОЧНО перенести эту игру на ДВА ЧАСА НОЧИ,когда метро закрыто!
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Лакшери
   27 / 802
14 июля в 14:10
Шапочку белую оденешь , а трубку каким цветом возьмёшь ? Зулусячьим ?
о, ты новый петросян? ну давай жги, а я еще посмеюсь, ты так моришь, что смеяться не могу уже. но ты давай еще
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   504 / 802
14 июля в 13:51
;Желаю Зениту победы
Лакшери
Лакшери ответил Мишаня Дмитриев
   57 / 802
14 июля в 13:43
Шапочку белую оденешь , а трубку каким цветом возьмёшь ? Зулусячьим ?
Лакшери
Лакшери ответил Мишаня Дмитриев
   57 / 802
14 июля в 13:41
Лол. Трубку ты возьмёшь в рот ? Сомневаюсь ))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил bosun
   27 / 802
14 июля в 13:33
да да щас секунду, белую шапочку надену и трубку в рот возьму и пойду
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Литейный 4
   27 / 802
14 июля в 13:31
Для Зенита скромненько и обыденно 45+. И то это в 2 раза больше, чем свиньи собирают в лучшие свои матчи.
ну так Открытие - Арена 45к и вмещает. Отличный стадик построенный двухтрофеичем за свои деньги. Не чита распил-баклан арене на которую ушло 1.7 млрд евро половина которых расстворилась в чьих то карманах)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 13:27
ОМОН применяя спец. средства усиленно сгоняет гастарбайтеров и гостей северной столицы на баклан-распил-арену сообщают СМИ. болельщикам "тамбова" естессно оплатил проезд до С-ПБ и билет на матч газпром, всё для народа всё для галочки "посещаемость"
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
14 июля в 13:27
Для Зенита скромненько и обыденно 45+. И то это в 2 раза больше, чем свиньи собирают в лучшие свои матчи.
parallels
parallels
   5 / 802
14 июля в 13:25
    parallels
    parallels
       5 / 802
    14 июля в 13:21
    стыдно за спартак-9333!
    4RT
    4RT
       204 / 802
    14 июля в 13:20
    Опять день открытых дверей,плюс чебурек в подарок)))
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