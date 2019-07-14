На матче «Зенит» - «Тамбов» ожидается 45 тыс. зрителей

Сегодня состоится матч первого тура РПЛ «Зенит» - «Тамбов».
«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в красной форме, вратарь — в зеленом.
На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 130 болельщиков.
Сегодня состоится матч первого тура РПЛ «Зенит» - «Тамбов».
«Зенит» сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в красной форме, вратарь — в зеленом.
На матче ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 130 болельщиков.
мАсквачи завидуйте молча..
мАсквачи завидуйте молча..
А адекватных болельщиков Зенита миллионов так несколько наберётся!
А адекватных болельщиков Зенита миллионов так несколько наберётся!