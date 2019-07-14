На матче «Крылья Советов» – ЦСКА ожидается около 30 тыс. зрителей

Сегодня на «Самара Арене» состоялось предматчевое совещание, посвященное игре 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА.
Домашнюю встречу «Крылья» проведут в голубом комплекте формы (форма вратаря черного цвета). Гости сыграют в красном комплекте формы (форма вратаря зеленого цвета). Организаторы ожидают на матче около 30 тысяч зрителей.
Посмотрим что будет в первом туре нового сезона.
Посмотрим что будет в первом туре нового сезона.
Удачи Божовичу .
Удачи Божовичу .
Что-то не получилось.
Может в этом туре прорвёт.
Хороший тренер,хорошие игроки,верные болельщики.
Желаю победы Самаре в первом туре.
Что-то не получилось.
Может в этом туре прорвёт.
Хороший тренер,хорошие игроки,верные болельщики.
Желаю победы Самаре в первом туре.
Жаль Чалов в Ливерпуль уехал....))
Жаль Чалов в Ливерпуль уехал....))