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На матче «Крылья Советов» – ЦСКА ожидается около 30 тыс. зрителей

14 июля 2019, 11:41
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Сегодня на «Самара Арене» состоялось предматчевое совещание, посвященное игре 1-го тура РПЛ «Крылья Советов» – ЦСКА.

Домашнюю встречу «Крылья» проведут в голубом комплекте формы (форма вратаря черного цвета). Гости сыграют в красном комплекте формы (форма вратаря зеленого цвета). Организаторы ожидают на матче около 30 тысяч зрителей. 

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   328 / 802
14 июля в 16:25
Крылья легко уделают коней на Сохуаре !
oFANATo
oFANATo
   39 / 802
14 июля в 15:51
В 30-м туре прошлого сезона ЦСКА- крылья Советов 6:0

Посмотрим что будет в первом туре нового сезона.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 14:25
Всем хочется посмотреть на великий ЦСКА а не как вчера в хрющатнике.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   169 / 802
14 июля в 13:56
Удачного старта "коннице"!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   181 / 802
14 июля в 13:39
Не аншлаг, конечно, но тоже весьма достойный показатель! Желаю успехов и победы армейцам в Самаре)
Rheinfall
Rheinfall
   132 / 802
14 июля в 13:14
в Самаре футбол любят. победы Крыльям на старте чемпионата.
LOpp
LOpp ответил parallels
   13 / 802
14 июля в 13:03
Скриншот говоришь есть))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил LOpp
   98 / 802
14 июля в 12:46
От такой игры Спартака Вы все забухаете).
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 802
14 июля в 12:44
Победы Крыльям .
Удачи Божовичу .
Армейская душа
Армейская душа ответил Шуnя771
   83 / 802
14 июля в 12:40
Посмотрим как кони готовы к забегу!)
Самим интересно )))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   41 / 802
14 июля в 12:40
Ждал от Крыльев искромётной игры в прошлом сезоне.
Что-то не получилось.
Может в этом туре прорвёт.
Хороший тренер,хорошие игроки,верные болельщики.
Желаю победы Самаре в первом туре.
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
14 июля в 12:38
Всем стыдно было, но надежда остается!
RIR68
RIR68 ответил Jeck Denielse
   125 / 802
14 июля в 12:30
Заруба будет..... Жаль Чалов в Ливерпуль уехал....))
проездом через Мюнхен)
parallels
parallels ответил LOpp
   5 / 802
14 июля в 12:26
Я был пьян, поэтому не считается
нотариально заверенный скриншот имеется) вообще, хорошее начало. видно же, что тебе и правда стыдно за спартак - а, значит, ещё не всё потеряно. пока межсезонье, можешь незаметно покинуть соккер до конца лета, сменить аву, стереть спартак в любимых командах. осенью вернёшься красно-синим или красно-зелёным - никто и не вспомнит 😂 переобувайся, пока не поздно. сам видишь, какой позор этот ваш спартак. ты сам вчера об этом и писал)))
oFANATo
oFANATo ответил Шуnя771
   39 / 802
14 июля в 12:26
Посмотрим, но вчера всем было очень стыдно за спартак.
LOpp
LOpp ответил parallels
   13 / 802
14 июля в 12:22
Я был пьян, поэтому не считается
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
14 июля в 12:21
Заруба будет.....
Жаль Чалов в Ливерпуль уехал....))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   290 / 802
14 июля в 12:17
Хорошо.
RIR68
RIR68 ответил Литейный 4
   125 / 802
14 июля в 12:12
Аутсайдеры по посещаемости в этом сезоне будут свиньи. С такой позорной судейской игрой как вчера свои же перестанут ходить.
свиньи грязи не боятся)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
14 июля в 12:11
На Анюкова...спустя 14 лет вновь в Самаре.....только аншлаг....
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
14 июля в 12:10
Хорошая посещаемость для Самары.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
14 июля в 12:09
Аутсайдеры по посещаемости в этом сезоне будут свиньи. С такой позорной судейской игрой как вчера свои же перестанут ходить.
parallels
parallels ответил Шуnя771
   5 / 802
14 июля в 12:05
Посмотрим как кони готовы к забегу!)
17 лет подряд не проигрывают в 1 туре. у спартака есть столь же длительный рекорд, связанный с 16 годами 😅
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 802
14 июля в 12:03
Посмотрим как кони готовы к забегу!)
parallels
parallels ответил LOpp
   5 / 802
14 июля в 12:01
Все хотят посмотреть на унижение цска
и это пишет тот, кто вчера громче всех визжал позор спартаку! 😆
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   258 / 802
14 июля в 11:55
    ДСА
    ДСА
       131 / 802
    14 июля в 11:52
    Погода позволяет.
    BZ2315
    BZ2315
       134 / 802
    14 июля в 11:46
    В красном обычно проигрывают.
    Swinsi
    Swinsi
       226 / 802
    14 июля в 11:44
    Удачи крылышкам!!!
    LOpp
    LOpp
       13 / 802
    14 июля в 11:44
    Все хотят посмотреть на унижение цска
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