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Делф сменил «Манчестер Сити» на «Эвертон»

сегодня, 00:08

«Эвертон» объявил о подписании полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Фабиана Делфа. Мерсисайдцы заключили с 29-летним игроком контракт до июня 2022 года.

По информации прессы, стоимость сделки составила 10 млн фунтов.

В минувшем сезоне Делф провел за «горожан» 11 матчей в АПЛ.

Ранее «Эвертон» предложил 30 млн евро за 19-летнего нападающего «Ювентуса» Моизе Кина, но «бьянконери» ответили отказом.

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Igo0rek
Igo0rek
   219 / 802
сегодня в 01:33
Отдать его, да еще и за деньги, это дичайший успех))
la-respect0
la-respect0
сегодня в 00:37
Ждемс его на Вилла Парк )))
allemz
allemz
   110 / 802
сегодня в 00:23
Спасибо ирискам за этот трансфер - к сожалению, это все положительные моменты, связанные с пребыванием Делфа в МС.
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