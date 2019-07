Делф сменил «Манчестер Сити» на «Эвертон»

«Эвертон» объявил о подписании полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» . Мерсисайдцы заключили с 29-летним игроком контракт до июня 2022 года.

По информации прессы, стоимость сделки составила 10 млн фунтов.

В минувшем сезоне Делф провел за «горожан» 11 матчей в АПЛ .

🔵 | «Hopefully we can push together, fans and players, to do something special.»