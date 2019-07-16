Делф сменил «Манчестер Сити» на «Эвертон»

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«Эвертон» объявил о подписании полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» . Мерсисайдцы заключили с 29-летним игроком контракт до июня 2022 года.

По информации прессы, стоимость сделки составила 10 млн фунтов.

В минувшем сезоне Делф провел за «горожан» 11 матчей в АПЛ .

🔵 | «Hopefully we can push together, fans and players, to do something special.» — Everton (@Everton) 15 июля 2019 г.

Ранее «Эвертон» предложил 30 млн евро за 19-летнего нападающего «Ювентуса» Моизе Кина, но «бьянконери» ответили отказом.