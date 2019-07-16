Делф сменил «Манчестер Сити» на «Эвертон»

«Эвертон» объявил о подписании полузащитника сборной Англии и «Манчестер Сити» Фабиана Делфа. Мерсисайдцы заключили с 29-летним игроком контракт до июня 2022 года.
По информации прессы, стоимость сделки составила 10 млн фунтов.
В минувшем сезоне Делф провел за «горожан» 11 матчей в АПЛ.
🔵 | «Hopefully we can push together, fans and players, to do something special.»— Everton (@Everton) 15 июля 2019 г.
Ранее «Эвертон» предложил 30 млн евро за 19-летнего нападающего «Ювентуса» Моизе Кина, но «бьянконери» ответили отказом.