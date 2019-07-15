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Состав «Монако» пополнил основной голкипер «Монпелье»

вчера, 20:33

«Монако» подписал пятилетний контракт с голкипером «Монпелье» Бенжамином Лекомом.

28-летний вратарь в разных клубах с 2010 года провел уже около 250 игр во французской элите. Национальный союз профессиональных футболистов признал Лекома лучшим вратарем чемпионата Франции в двух последних сезонах.

Ранее монегаски заключили пятилетнее соглашение с полузащитником «Атлетико» Желсоном Мартиншем.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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вчера в 21:04
Очень приличный воротник. Субашич и Бенальо присядут.
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