Состав «Монако» пополнил основной голкипер «Монпелье»

вчера, 20:33

«Монако» подписал пятилетний контракт с голкипером «Монпелье» .

28-летний вратарь в разных клубах с 2010 года провел уже около 250 игр во французской элите. Национальный союз профессиональных футболистов признал Лекома лучшим вратарем чемпионата Франции в двух последних сезонах.

🧤 L’AS Monaco 🇲🇨 est heureux d’annoncer l’arrivée de @Benj_Lecomte 🇫🇷 en provenance de Montpellier. Le gardien de but s’engage pour 5⃣ saisons.



📄➡ https://t.co/I38o3Io4pv pic.twitter.com/coJjgOx3AJ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 июля 2019 г.

Ранее монегаски заключили пятилетнее соглашение с полузащитником «Атлетико» Желсоном Мартиншем.