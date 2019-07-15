Состав «Барселоны» пополнил японский форвард

«Барселона» подтвердила переход нападающего «Касима Антлерс» Хироки Абе. С 20-летним японцем заключен контракт на четыре сезона. Стоимость трансфера составила 11 млн евро.
Абе начнет сезон в составе второй команды «Барселоны», сумма отступных составляет 40 млн евро. При этом если форвард попадет в первую команду, клаусула возрастет до 100 млн евро.
Абе был признан лучшим молодым игроком чемпионата Японии в 2018 году.
🔵🔴📝 [ÚLTIMA HORA] Hiroki Abe se incorpora al Barça. El delantero del Kashima Antlers, de 20 años y elegido mejor jugador joven de la J-League 2018, firma por cuatro temporadas.— FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) 15 июля 2019 г.
👍 ¡Bienvenido al Barça Hiroki!#BarçaB #ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/qA767Kf5H8
Ранее Кубо играл в системе «Барселоны». В том числе из-за его подписания «Барса» получила трансферный бан несколько лет назад, когда с 2009 по 2013 годы приобрела 10 иностранных молодых игроков до 18 лет, что является нарушением правил ФИФА. В 2014 году каталонский клуб был наказан 14-месячным запретом на трансферы.
Ожидалось, что футболист вернется в «Барсу», однако в каталонском клубе отказались от трансфера, сочтя требования игрока завышенными. Также сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Ранее Кубо играл в системе «Барселоны». В том числе из-за его подписания «Барса» получила трансферный бан несколько лет назад, когда с 2009 по 2013 годы приобрела 10 иностранных молодых игроков до 18 лет, что является нарушением правил ФИФА. В 2014 году каталонский клуб был наказан 14-месячным запретом на трансферы.
Ожидалось, что футболист вернется в «Барсу», однако в каталонском клубе отказались от трансфера, сочтя требования игрока завышенными. Также сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Вы, хотя бы, информацию на бомбардире проверяйте, там правильно.
Вы, хотя бы, информацию на бомбардире проверяйте, там правильно.