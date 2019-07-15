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Состав «Барселоны» пополнил японский форвард

вчера, 18:48

«Барселона» подтвердила переход нападающего «Касима Антлерс» Хироки Абе. С 20-летним японцем заключен контракт на четыре сезона. Стоимость трансфера составила 11 млн евро.

Абе начнет сезон в составе второй команды «Барселоны», сумма отступных составляет 40 млн евро. При этом если форвард попадет в первую команду, клаусула возрастет до 100 млн евро.

Абе был признан лучшим молодым игроком чемпионата Японии в 2018 году.

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Шишанутый
Шишанутый
   86 / 802
сегодня в 01:22
Кабенетные загубили очередного таланта. Жаль японца и так у них в стране мало игроков сильных теперь еще меньше будет.
cevin цigan
cevin цigan ответил minai
   614 / 802
вчера в 23:46
Китаец будет на лавке, это точно.
хотя разницы в принципе нету)
cevin цigan
cevin цigan
   614 / 802
вчера в 23:45
япончик будет на тренировочном поле делать с халвой такие дела что даже кристина в своих оргиях с бадром отдыхает
cevin цigan
cevin цigan
   614 / 802
вчера в 23:43
    cevin цigan
    cevin цigan ответил minai
       614 / 802
    вчера в 23:42
    Китаец будет на лавке, это точно.
    если он узкоглазый это не значит что он китаец ты читать умеешь это японо)))
    minai
    minai
       348 / 802
    вчера в 23:39
    Китаец будет на лавке, это точно.
    MESSIDGIN
    MESSIDGIN ответил cevin цigan
       638 / 802
    вчера в 23:38
    как фейк тебе фанатика рояля?)))
      cevin цigan
      cevin цigan ответил MESSIDGIN
         614 / 802
      вчера в 23:23
      я полагал ты азер, оказывается япончик
      а вообще гном накажет этих лгтбшников кабинетных и японцы тут ни к чему!
      Uigur_CSKA
      Uigur_CSKA
      вчера в 23:23
      Купили на площадке Ракутен?
      cevin цigan
      cevin цigan ответил MESSIDGIN
         614 / 802
      вчера в 23:22
      я полагал ты азер, оказывается япончик
      как фейк тебе фанатика рояля?)))
      Agamaga
      Agamaga
         313 / 802
      вчера в 23:16
      Счастливчик.
      MESSIDGIN
      MESSIDGIN ответил cevin цigan
         638 / 802
      вчера в 23:12
      япона мать млять
      я полагал ты азер, оказывается япончик
      cevin цigan
      cevin цigan
         614 / 802
      вчера в 23:05
      япона мать млять
      STVA 1
      STVA 1 ответил MESSIDGIN
         68 / 802
      вчера в 22:34
      Скорее новички будут в шоке..Суарес зверюга!
      Да я ради прикола написал
      MESSIDGIN
      MESSIDGIN ответил STVA 1
         638 / 802
      вчера в 22:14
      Суарес теперь в шоке)))
      Скорее новички будут в шоке..Суарес зверюга!
      Верещагин
      Верещагин
         113 / 802
      вчера в 21:49
      Накатика Явкюука
      STVA 1
      STVA 1
         68 / 802
      вчера в 21:46
      Суарес теперь в шоке)))
      VIPded
      VIPded
         81 / 802
      вчера в 21:08
      Мячи подавать игрокам после аута?
      Вячеслав Остапенко 1
      Вячеслав Остапенко 1
         504 / 802
      вчера в 21:01
      Желаю успехов
      youtomee
      youtomee
         555 / 802
      вчера в 20:50
      а где Неймарагасаки? они забили на него?
      Juventus_Z
      Juventus_Z
         96 / 802
      вчера в 20:48
      барса геев со всего мира решила скупить
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         31 / 802
      вчера в 20:29
      На Чалого деньги поберегите. Вдруг борьбу удастся выиграть ;)
      dimagas1
      dimagas1 ответил ARMENIAN
         195 / 802
      вчера в 20:24
      в Реале на просмотре другой японец. Тот просто зверь!
      В будку и на цепь зверя)))
      Garrincha58
      Garrincha58
         216 / 802
      вчера в 20:16
      японамама
      ДСА
      ДСА
         131 / 802
      вчера в 20:15
      Видать спонсоры попросили купить.
      ARMENIAN
      ARMENIAN ответил Бутсы
         372 / 802
      вчера в 20:11
      Кто?
      Команду пополнил 18-летний японец Такефуса Кубо. В следующем сезоне он будет выступать за «Кастилью».

      Ранее Кубо играл в системе «Барселоны». В том числе из-за его подписания «Барса» получила трансферный бан несколько лет назад, когда с 2009 по 2013 годы приобрела 10 иностранных молодых игроков до 18 лет, что является нарушением правил ФИФА. В 2014 году каталонский клуб был наказан 14-месячным запретом на трансферы.

      Ожидалось, что футболист вернется в «Барсу», однако в каталонском клубе отказались от трансфера, сочтя требования игрока завышенными. Также сообщалось, что он может продолжить карьеру в «ПСЖ».
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
         84 / 802
      вчера в 20:04
      Четыре гола за три сезона в Джей-лиге. Трепещи Суарес!
      баба яга ЗА
      баба яга ЗА
         90 / 802
      вчера в 19:45
      Во всех СМИ 1,1 млн евро, но на soccer 11 млн. Что для соккер какие-то 10 млн евро)
      Вы, хотя бы, информацию на бомбардире проверяйте, там правильно.
      ericbaze
      ericbaze
         669 / 802
      вчера в 19:37
      Барселона заплатила 1,1 миллиона евро а не 11.
      Zenit_84
      Zenit_84
         111 / 802
      вчера в 19:33
      полировать лавку будет
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