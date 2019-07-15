Состав «Барселоны» пополнил японский форвард

вчера, 18:48

«Барселона» подтвердила переход нападающего «Касима Антлерс» . С 20-летним японцем заключен контракт на четыре сезона. Стоимость трансфера составила 11 млн евро.

Абе начнет сезон в составе второй команды «Барселоны», сумма отступных составляет 40 млн евро. При этом если форвард попадет в первую команду, клаусула возрастет до 100 млн евро.

Абе был признан лучшим молодым игроком чемпионата Японии в 2018 году.