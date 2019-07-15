Энцо Зидан продолжит карьеру Португалии

вчера, 19:03

Португальский клуб «Авеш» объявил о подписании 24-летнего полузащитника , сына главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Француз является воспитанником «Реала», в последнее время права на игрока принадлежали швейцарскому клубу «Лозанна-Спорт». Летом срок контракта истек, так что Зидан достался «Авешу» бесплатно.

В прошлом сезоне хавбек на правах аренды представлял клуб из Сегунды «Райо Махадахонда», за который сыграл 34 матча.

Ранее другой сын Зинедина Зидана, Люка Зидан, сменил «Реал» на «Расинг».