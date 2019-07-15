Энцо Зидан продолжит карьеру Португалии

Португальский клуб «Авеш» объявил о подписании 24-летнего полузащитника Энцо Зидана, сына главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Француз является воспитанником «Реала», в последнее время права на игрока принадлежали швейцарскому клубу «Лозанна-Спорт». Летом срок контракта истек, так что Зидан достался «Авешу» бесплатно.
В прошлом сезоне хавбек на правах аренды представлял клуб из Сегунды «Райо Махадахонда», за который сыграл 34 матча.
Bem-vindo, Enzo Zidane! 🤝 pic.twitter.com/HzVmgk9GyV— CD Aves (@cdaves1930) 15 июля 2019 г.
Ранее другой сын Зинедина Зидана, Люка Зидан, сменил «Реал» на «Расинг».
свободный агент, португальский клуб какой-то, сын Зидана....В одном предложении все составляющие рассказа: эпилог, кульминация, пролог.
свободный агент, португальский клуб какой-то, сын Зидана....В одном предложении все составляющие рассказа: эпилог, кульминация, пролог.