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Энцо Зидан продолжит карьеру Португалии

вчера, 19:03

Португальский клуб «Авеш» объявил о подписании 24-летнего полузащитника Энцо Зидана, сына главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Француз является воспитанником «Реала», в последнее время права на игрока принадлежали швейцарскому клубу «Лозанна-Спорт». Летом срок контракта истек, так что Зидан достался «Авешу» бесплатно.

В прошлом сезоне хавбек на правах аренды представлял клуб из Сегунды «Райо Махадахонда», за который сыграл 34 матча.

Ранее другой сын Зинедина Зидана, Люка Зидан, сменил «Реал» на «Расинг»

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Все комментарии
cevin цigan
cevin цigan
   614 / 802
вчера в 23:34
алжирский физрук запустил неправильные спермотазоиды!!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
вчера в 23:12
Не в папу пошли
Caniggia
Caniggia
   46 / 802
вчера в 21:05
Видимо оба сынка в футболе бездари, опускаются по карьере всё ниже и ниже.
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
вчера в 20:16
Плохой игрок со звёздной фамилией.
MESSIDGIN
MESSIDGIN
   638 / 802
вчера в 19:27
ДАЖЕ НГУША ЕМУ НЕ ПОМОЖЕТ ЕСЛИ НЕТ ТАЛАНТА
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   189 / 802
вчера в 19:20
воспитанник Реала, права принадлежали Лозанне, 34 матча в сегунде,
свободный агент, португальский клуб какой-то, сын Зидана....В одном предложении все составляющие рассказа: эпилог, кульминация, пролог.
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