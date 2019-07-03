Сборная США в драматичном матче пробилась в финал женского ЧМ-2019

сегодня, 00:21

Женская сборная США одержала победу над командой Англии в полуфинале чемпионата мира во Франции.

На 10-й минуте счет открыла американская футболиста Кристен Пресс, но уже через 9 минут благодаря голу Эллен Уайт восстановилось равенство. На 31-й минуте Алекс Морган вывела сборную США вперед.

За несколько минут до завершения встречи свой шанс упустила футболистка сборной Англии Стефани Хьютон - ее удар с пенальти отразила голкипер команды США .

В финале 7 июля американская команда встретится с победителем пары Швеция - Нидерланды.