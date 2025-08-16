 
Дубль Холанда принёс «Ман Сити» разгромную победу над «Вулверхэмптоном»

вчера, 21:30
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Сити» в матче 1-го тура АПЛ (0:4).

На 34-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет, а спустя три минуты Тиджани Рейндерс удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Холанд оформил дубль. Райан Шерки на 81-й минуте установил окончательный счет в матче.

В рамках второго тура «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Борнмутом», а «Манчестер Сити» примет дома «Тоттенхэм».

Van Vanovich
Van Vanovich ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:41
Да Классные. В центре и в защите перебор по хорошим игрокам можно сказать у Голландцев)) Есть в полузащите Компейнерс, Симонс растет и еще есть игроки. Вот хороших нападающих У Голландии на горизонте не видать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:30
Рейндерс Гравенберх хорошие опорники у сборной Нидерландцев
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:25
Рейндерс хорош, ай как хорош! Как будто второй сезон проводит, уверенно играет, спокойно , легко.
112910415
112910415
вчера в 22:23
Пока не удивительно
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:20
Горожан с Победой!!! Отсутствие Куньи повлияло на сухарь)
P.S. Не благодарите!)
shlomo
shlomo
вчера в 22:01
Ну все, Сити на своем законном.... заканчивайте чемпионат...:)))

Непонятно даже, чего и ожидать от сезона. За 25й год пришло аж 7 новых людей. Плюс нужно вновь встраивать в состав Родри и Бобба. У Слота +/- такая же задача, но там хоть команда чемпион действующий, это всяко проще, чем Пепу, который потерялся в том сезоне напрочь. Ну и Артета , который никого не потерял толком, но еще и усилил состав. В этом то сезоне получится, Микель? Так что ожидаю попадание в Топ 4, но не как в том сезоне, на флажке. Более уверенного.
Ну и в ЛЧ побеждать не только Брюгге да Слованы. Пора возвращать победный настрой, а то в том сезоне в ЛЧ всем топам слили.

Пи.Си. Жду первый гол для Аит Нури бывшим, было бы красиво...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:58
Хорошо стартовали Сити - это точно !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:55
А этот парень продолжает забивать
DXTK
DXTK
вчера в 21:48
Замыкатель начал уже с первого тура штамповать голы на аутсайдерах. Холанд тащит хе-хе. А Так ничего удивительного Ман Сити как и положена большой команде уничтожела карликов лиги, Вулвз мог рассчитывать лишь на то что не залетит еще больше.
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:47
Опять только Сити и Ливерпуль будут делить чемпионство
Capral
Capral
вчера в 21:41
Всё равно- Гварда уволить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:36
В Англии нет диких волков, начиная с 17 века, когда они были истреблены., а так да фаны волков красавцы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:36
Они Сити хлопали. )
azkan
azkan
вчера в 21:33
С победой шейхов!
Новички отлично себя показали. Особенно Рейндерс и Шерки! Левый защитник тоже не плох.
Но и волки с такой игрой не заслуживали такой разгромный счет.
АПЛ начался очень активно и множеством голов!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:31
Фаны волков красавцы!! При 0:4 как они пели в конце и хлопали. Браво!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:31
Сити с разгромной победой!!
Рейндерс шикарный игрок, в паре с Родри будет отличный центр поля!!))
Гость
