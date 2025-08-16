Дубль Холанда принёс «Ман Сити» разгромную победу над «Вулверхэмптоном»

1755369041

вчера, 21:30

«Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Сити» в матче 1-го тура АПЛ (0:4).

На 34-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет, а спустя три минуты Тиджани Рейндерс удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Холанд оформил дубль. Райан Шерки на 81-й минуте установил окончательный счет в матче.

В рамках второго тура «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Борнмутом», а «Манчестер Сити» примет дома «Тоттенхэм».