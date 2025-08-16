Дубль Холанда принёс «Ман Сити» разгромную победу над «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Сити» в матче 1-го тура АПЛ (0:4).
На 34-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет, а спустя три минуты Тиджани Рейндерс удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Холанд оформил дубль. Райан Шерки на 81-й минуте установил окончательный счет в матче.
В рамках второго тура «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Борнмутом», а «Манчестер Сити» примет дома «Тоттенхэм».
Непонятно даже, чего и ожидать от сезона. За 25й год пришло аж 7 новых людей. Плюс нужно вновь встраивать в состав Родри и Бобба. У Слота +/- такая же задача, но там хоть команда чемпион действующий, это всяко проще, чем Пепу, который потерялся в том сезоне напрочь. Ну и Артета , который никого не потерял толком, но еще и усилил состав. В этом то сезоне получится, Микель? Так что ожидаю попадание в Топ 4, но не как в том сезоне, на флажке. Более уверенного.
Ну и в ЛЧ побеждать не только Брюгге да Слованы. Пора возвращать победный настрой, а то в том сезоне в ЛЧ всем топам слили.
Пи.Си. Жду первый гол для Аит Нури бывшим, было бы красиво...
