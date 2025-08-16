«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» устроили массированную закупку. Ждём шикарный старт АПЛ

1755352392

сегодня, 16:53

С места в карьер.

Наиболее активные на рынке

«Ливерпуль» за это межсезонье потратил больше 300 миллионов евро. Это огромная сумма даже по меркам АПЛ . При этом ещё три команды по затратам перевалили за 200 миллионов – и «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» среди них. 229,7 и 224,2 млн евро на усиление соответственно.

«Канониры» решились на контрольную закупку в борьбе за титул. Когда даже на третий сезон в статусе претендента ты не можешь забраться на вершину, когда пропускаешь не сформированную до конца команду, то это тревожный звоночек. Лондонцы наконец решили проблемы, которые мешали ранее. Нашли элитного нападающего, подписали топ-игрока в опорную зону, плюс поработали над длиной скамейки и попрощались с теми, кто требованиям Артеты уже не отвечал.

Что касается МЮ , для них разбрасываться деньгами на трансферном рынке – естественное состояние. Теперь манкунианцы объясняют это перестройкой под Рубена Аморима. Футбол португальского менеджера сильно отличается от того, что ставил Эрик тен Хаг. «Красные дьяволы» реорганизовали группу атаки, а главное – тоже нашли топ-исполнителя на острие. У обеих команд на предстоящий сезон большие планы.

Столкновение бомбардиров

Может, команды и совершенно по-разному проводят последние сезоны, но нехватка топ-форварда их роднит. «Канониры» искали игрока на эту позицию с момента, как стали конкурентом «Манчестер Сити». При этом укомплектовать другие позиции оказалось проще. Поэтому от одного окна к другому в команде появлялись Райс, Хаверц, Райя, Калафьори, но не форвард. Велись переговоры по Тоуни и Исаку, но вытащить их за вменяемый ценник оказалось невозможно.

«Красные дьяволы» озаботились поиском после разрыва с Криштиану Роналду. Пробовали даже Вегхорста – быстро стало ясно, что форвард-работяга не подходит. Как только Рэшфорд перестал забивать, проблема стала ещё острее.

Что тем, что другим пришлось потратиться – зато урвали лучшие активы, доступные на рынке. Шешко хотел уйти из «Лейпцига» и готовился к новому вызову, Дьёкереш уже разорвал чемпионат Португалии и мечтал попробовать свои силы на туманном Альбионе. Вполне возможно, что оба станут участниками бомбардирской гонки, а в воскресенье оба появятся на поле.

Аморим приводит состав в порядок

Сразу было ясно, что перед Рубеном непаханое поле. МЮ в последние годы вернул себе статус скандального клуба с токсичной атмосферой, некоторые игроки явно не стремились отдавать все силы на поле.

В межсезонье на селекционеров легла огромная работа. Маркуса Рэшфорда отправили в аренду. Теперь англичанин сезон проведёт в «Барселоне». Также манкунианцы ищут способ избавиться от Санчо и Гарначо. Плюс попрощались с возрастными футболистами Линделёфом, Эриксеном и Эвансом.

Трансферов на выход могло быть и больше, поскольку накопились вопросы к Маунту, Зиркзее, Антони. При этом как минимум с Мэйсоном и Джошуа португалец решил повременить – костяк только формируется.

Главное, что Амориму привезли футболистов. Пока ограничились группой атаки, но это качественное усиление. Шешко закроет позицию, с которой у «Юнайтед» давние проблемы, Мбеумо и Кунья составят конкуренцию Бруну Фернандешу и Диалло.

Ключевой сезон для Артеты

Потратили клубы одинаково, при этом Аморим и Артета в принципиально разном положении. Рубен только приступает к полноценной работе над проектом. К португальцу есть кредит доверия. Для Микеля же новый сезон будет определяющим. Он руководит командой с декабря 2019 года. Чуть больше пяти лет.

С одной стороны, всё идёт своим чередом – «канониры» уже брали Кубок Англии и дважды Суперкубок. Вот уже три сезона провели в борьбе за чемпионство, начинают четвёртый, в ЛЧ выступают неплохо, даже добрались до полуфинала. С другой – это не такой уж сильный выхлоп по сравнению с вложениями в проект. 186 млн потратили на сезон-2022/23 (Жезус, Зинченко, Троссард и Жоржиньо качественно дополнили команду), на следующий год привели элитных исполнителей в центр поля (Райс за 116 млн евро), в линию атаки (Хаверц за 75) и в оборону (Тимбер за 40). В минувшую кампанию пришли Риккардо Калафьори, Микель Мерино, оформили полноценный трансфер Давида Райи. По составу это уже полноценный топ-клуб, но вместо шага вперёд в прошлом сезоне сделали шаг назад.

Теперь Артете привезли элитных исполнителей в опорную зону и на острие, укрепили скамейку для качественной ротации. Микеля считают одним из лучших, но давление на него растёт. Пора бы оправдывать инвестиции, тем более всё есть для результата.

Даже кризисный МЮ навязывал борьбу «канонирам»

Вроде манкунианцы и провалили предыдущий сезон, но вице-чемпион смог обыграть их лишь единожды – в первом круге в домашних стенах. При этом «красные дьяволы» позднее выбили «канониров» из Кубка Англии, а в марте поделили с ними очки на «Олд Траффорд». За 20 предыдущих игр команды оформили по восемь побед, ещё четыре раза сыграли вничью.