Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Бернли»

«Тоттенхэм» выиграл у «Бернли» в матче 1-го тура АПЛ (3:0).
На 10-й минуте нападающий «шпор» Ришарлисон забил первый гол в игре, а на 60-й минуте оформил дубль. На 66-й минуте Бреннан Джонсон поставил точку в матче.
В рамках второго тура «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Манчестер Сити», а «Бернли» примет дома «Сандерленд».
Работу Франка пока вообще рано комментировать потому что как играла команда в тов. матчах побеждали скажем Арсенал 1-0, проигрывали 0-4 Баварии, в суперкубке (вели 2-0 дали сравнять и проиграли серию пенальти ПСЖ) или в первом туре 3-0, не возможно проанализировать, то что они что-то там нарабатывали, как например стандарты и тд все ли получается. Или утверждать что при Франке сейчас наведут шороху. Просто подождем следующих игр особенно с лидерами, и уже где-то к туру 5-10 можно делать какие то выводы его работы на первом этапе.
Хочу напомнить.....При Постекоглу тоже в перовом сезоне старт был уникален за что тренер получил три раза подряд звание тренера месяца, клуб поднимался на вершину таблицы, а вот дальше было уже не так все шоколадно....... хотя финиш на 5 месте для Тоттенхэма оставшегося без Кейна был хорош, попали в ЛЕ которую в итоге выиграли.....да-да. Ведь сейчас остались без Сона, как тут уже будет, оставшись второй раз без много летнего лидера атаки, тогда справились не плохо...... на данном этапе матче Ришарлисон зарешал 2 голами.
Тут опять нужно будет делать выводы опираясь на то что Постекоглу вообще не имел опыта работы в ТОП чемпионате и выдал тогда перфоманс на страте в АПЛ, а вот у Фракнка может у него не было работы с большими командами, только Брентфорд, но работал в элитном чемпионате........ тут тоже нужно будет уделять внимание.........опыту подобных матчей......Покак победил того кого он и Тоттенхэм просто обязаны были побеждать........
PS Смотри что будет дальше..........
PS Все же метали чтобы Мойес ушел даже некоторые фанаты ВХ об этом говорили........вот и получите.......что хотели....я говорил с Мойесом стабильность победа в ЛК.........а дальше будет все то что на протяжении всей моей слежки за ВХ и их выступлениях в АПЛ заканчивались борьбой в большинчстве случаев за выживание еще помниться Пеллеегрини который крое того как побели трансферные рекорды ничем не запомнился......... но глупцы не понимают и не разбираются в футболе.
