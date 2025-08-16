Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Бернли»

1755359514

сегодня, 18:51

«Тоттенхэм» выиграл у «Бернли» в матче 1-го тура АПЛ (3:0).

На 10-й минуте нападающий «шпор» Ришарлисон забил первый гол в игре, а на 60-й минуте оформил дубль. На 66-й минуте Бреннан Джонсон поставил точку в матче.

В рамках второго тура «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Манчестер Сити», а «Бернли» примет дома «Сандерленд».