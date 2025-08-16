 
Soccer.ru
Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Бернли»

сегодня, 18:51
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Тоттенхэм» выиграл у «Бернли» в матче 1-го тура АПЛ (3:0).

На 10-й минуте нападающий «шпор» Ришарлисон забил первый гол в игре, а на 60-й минуте оформил дубль. На 66-й минуте Бреннан Джонсон поставил точку в матче.

В рамках второго тура «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Манчестер Сити», а «Бернли» примет дома «Сандерленд».

Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 20:19
Шпоры пошумят в сезоне
DXTK
DXTK ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:09
А что вы хотете от волшебника ? магии замка хогвардс или как там в книжке называется место про Гарри Поттера......так что Поттер в ВХ да не тот.......еще в прошлом сезоне после Лошпетеги ьбыло видно как молотки при нем ужасны хуже всего была реализация и наборо очков это даже не смотря на то что Тоттенхэм занял 17 место........в этом сезоне падение начнется дальше.......

PS Все же метали чтобы Мойес ушел даже некоторые фанаты ВХ об этом говорили........вот и получите.......что хотели....я говорил с Мойесом стабильность победа в ЛК.........а дальше будет все то что на протяжении всей моей слежки за ВХ и их выступлениях в АПЛ заканчивались борьбой в большинчстве случаев за выживание еще помниться Пеллеегрини который крое того как побели трансферные рекорды ничем не запомнился......... но глупцы не понимают и не разбираются в футболе.
6j45ab28b2tx
6j45ab28b2tx
сегодня в 20:07
ТТХ молодцы!
DXTK
DXTK
сегодня в 19:32
Понятно что Бернли это не соперник Тоттенхэму, такие команды нужно и обязяны обыгрывать при чем с разгромом. Итог Продемонстрировали на табло 3-0. Это победа должна чуть-чуть поднять настроение команде, болелам после досадного проигрыша ПСЖ. Что об этом думать, впереди полно игр нужно в них решать судьбу клуба.

Работу Франка пока вообще рано комментировать потому что как играла команда в тов. матчах побеждали скажем Арсенал 1-0, проигрывали 0-4 Баварии, в суперкубке (вели 2-0 дали сравнять и проиграли серию пенальти ПСЖ) или в первом туре 3-0, не возможно проанализировать, то что они что-то там нарабатывали, как например стандарты и тд все ли получается. Или утверждать что при Франке сейчас наведут шороху. Просто подождем следующих игр особенно с лидерами, и уже где-то к туру 5-10 можно делать какие то выводы его работы на первом этапе.

Хочу напомнить.....При Постекоглу тоже в перовом сезоне старт был уникален за что тренер получил три раза подряд звание тренера месяца, клуб поднимался на вершину таблицы, а вот дальше было уже не так все шоколадно....... хотя финиш на 5 месте для Тоттенхэма оставшегося без Кейна был хорош, попали в ЛЕ которую в итоге выиграли.....да-да. Ведь сейчас остались без Сона, как тут уже будет, оставшись второй раз без много летнего лидера атаки, тогда справились не плохо...... на данном этапе матче Ришарлисон зарешал 2 голами.

Тут опять нужно будет делать выводы опираясь на то что Постекоглу вообще не имел опыта работы в ТОП чемпионате и выдал тогда перфоманс на страте в АПЛ, а вот у Фракнка может у него не было работы с большими командами, только Брентфорд, но работал в элитном чемпионате........ тут тоже нужно будет уделять внимание.........опыту подобных матчей......Покак победил того кого он и Тоттенхэм просто обязаны были побеждать........

PS Смотри что будет дальше..........
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 19:17
Шпоры наведут шороху в этом сезоне при Франке, Брентфорд при нём много забивали
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:04, ред.
Ришарлисон
красивый гол
ножницами.
но больше порадовался победы Сандерленда!!!
3-0 вынос крепкого Вест Хэма
Брулин
Брулин
сегодня в 19:01
В АПЛ впервые назначили угловой за удержание вратарем мяча дольше 8 секунд. Судья Оливер наказал «Бернли» в матче с «Тоттенхэмом» из-за действий Дубравки
