Гол Соболева помог «Зениту» в меньшинстве уйти от поражения от «Спартака»

1755361693

сегодня, 19:28

«Спартак» сыграл вничью с «Зентитом» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ .

На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На 18-й минуте вингер «Спартака» Маркиньос сравнял счёт. На 39-й минуте полузащитник Жедсон вывел «Спартак» вперёд. На 52-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил красную карточку. На 63-й минуте форвард Александр Соболев сравнял счёт. На 90-й минуте в результате двойного касания при пробитии пенальти полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко был отменён гол «красно-белых».

«Спартак» идёт на 11-м месте (5 очков), «Зенит» занимает 8-е место (6 очков).