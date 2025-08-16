 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гол Соболева помог «Зениту» в меньшинстве уйти от поражения от «Спартака»

сегодня, 19:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Зентитом» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.

На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На 18-й минуте вингер «Спартака» Маркиньос сравнял счёт. На 39-й минуте полузащитник Жедсон вывел «Спартак» вперёд. На 52-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил красную карточку. На 63-й минуте форвард Александр Соболев сравнял счёт. На 90-й минуте в результате двойного касания при пробитии пенальти полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко был отменён гол «красно-белых».

«Спартак» идёт на 11-м месте (5 очков), «Зенит» занимает 8-е место (6 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Бернли»
Сегодня, 18:51
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял лидерство в чемпионате Китая
Сегодня, 17:11
«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Балтикой»
Сегодня, 16:54
«Астон Вилла» вдесятером сыграла вничью с «Ньюкаслом»
Сегодня, 16:24
«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в результативном матче
Вчера, 23:56
«Ренн» в меньшинстве обыграл «Марсель» в матче Лиги 1
Вчера, 23:44
 
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 20:26
Против Спартака в академичный футбол играть нельзя. Учитывая игру Спартака в защите, команды поскромнее просто забрасывают мяч за спину защитникам и бегут все вперёд. Спартак в таких моментах тушуется часто привозит моменты сам себе. Зенит решил сыграть на классе, однако, быстрая средняя линия Спартака сегодня владела инициативой. Впереди Спартак играл в свою игру и только не фарт Угальде и блестящая игра Адамова не позволила получить три очка.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 20:25
"Деян Станкович пропустил пресс-конференцию после ничьей с «Зенитом».
Главный тренер «Спартака» не пришел на мероприятие после матча 5-го тура Мир РПЛ, завершившегося со счетом 2:2.

«Извиняюсь, что мистер не смог присутствовать сегодня здесь. У НЕГО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Приношу свои извинения», – объяснил ассистент Станковича Ненад Сакич."

Да знаем-знаем, какие там "обстоятельства": интернет "лёг" и, как следствие, у него взять билет из Москвы в Европу не получилось - пришлось ЛИЧНО в кассы Аэрофлота ехать. ))
112910415
112910415
сегодня в 20:23
Играли неплохо, концовку провалили... (
Futurista
Futurista
сегодня в 20:23
Вот всё и прояснилось ради чего Соболя Зенит купил)...
Bad Listener
Bad Listener ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 20:20, ред.
Были классические два касания, когда одна нога едет а вторая бьёт по мячу и мяч прокатывается по едущей ноге, даже спартачи не спорили с этим решением и Барко, все всё прекрасно понимали. Так часто довольно происходит в футболе. Честно сказать и я факт двух касаний не видел, но то что Барко не спорил очень показательно
Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 20:18
Спартак сам себе проиграл
el777
el777
сегодня в 20:14
Матч мне понравился, лучший в этом сезоне(имхо). Максименко запустил, убил команду. С заменами Станкович опять не угадал-Заболотный и Дмитриев игру ослабили. Спартак мог выиграть, но не судьба. Отскочил Семак.
Знатог
Знатог
сегодня в 20:10
Кто нибудь видел 2 касания при пенальти? Я смотрел повторы, ни разу не видел.
Bad Listener
Bad Listener ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 20:07, ред.
Не, Барко сегодня понравился помимо пенки, хотя бы вспомнил как разрезающие передачи в обострение отдавать, есть надежда что вернётся, хотя на фоне нулевого Зенита оценивать игру чью то не совсем объективно. Барко сегодня осторожно скажу был лучше чем последние полгода
SpaM-10
SpaM-10 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 20:00
На него всех собак спускают по совокупности. В каждой игре привоз.
trudogolik
trudogolik
сегодня в 19:59
Второй желтой Сантосу не было, пенальти на Умярове тоже не было, вывод-судья заряженный.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:56
Нет конечно. Пока не вернут в Реал Величайшего тренера всех времен и народов- ноги моей там не будет!!!!!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 19:56
не понимаю, почему всех собак спускают на Максименко? То есть к Барко, который не может просто пробить пенальти, вопросов нет?
К Мартинсу, который в собственных ногах запутался, когда можно было спокойно выбивать мяч в моменте с первым голом, вопросов нет? К тому что проиграли численное преимущество вопросов нет?
Марио Кемпес
Марио Кемпес
сегодня в 19:54, ред.
Максименко косячит практически в каждой игре. Бывает что выручает, но количество косяков в каждом матче, просто зашкаливает, скамейка по нему давно уже плачет. Почему упоротый Станкович, неизменно ставит его в основе - непонятно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:53
Тебя ж там не будет ... Сам же сказал Испанию теперь не смотришь.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 19:52
пенальти нужно было дать пробить Солари, Барко ели- ели забил в прошлом туре пену, а Солари как раз две свои последние попытки реализовал уверенно ( правда в кубке) и сегодня хотел пробить седьмой номер Спартака...по мне пенальти за такие моменты давать не стоит!!! футбол- не балет, контактный вид спорта
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:51
На Барселону не опоздаешь?))) Сегодня, конФЛИКт сезон открывает...
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 19:51
Обидно очень. В прострации находился на трибуне после свистка. Пока стюарды выгонять не стали.
Capral
Capral
сегодня в 19:48
Спартак понравился больше- задором, рвением, желанием победить. Москвичи сразу нащупали слабости на правом фланге Зенита и именно там подготовили себе плацдарм для будущих атак, и надо сказать не прогадали. Вообще, Спартак смотрелся веселей и интереснее соперника, чередуя короткий пас с длинными переводами мяча с фланга на фланг, тем самым обрезая центр поля Зенита, который, к тому времени уже осталься в меньшинстве... Нравится мне Дмитриев!!! Чем-то напоминает мне С.Шавло- рвущего фланги соперника!!!

А вот Зенит, ничего особенного не показал. Как обычно- пресный, академичный футбол Семака, в надежде на дорогих и классных игроков. Выход Соболева не тренерская гениальность, а вот не выход Глушенкова, могущего подержать мяч и направить атаку- полная тренерская глупость. Вобщем, ничья- боевая, но очень обидная для Спартака- пенальти надо забивать. Но Спартак понравился- и по игре, и по содержанию...
cska1948
cska1948
сегодня в 19:47
Интересный нюанс. Игрок с зарплатой 20 миллионов рублей в месяц в Зените вообще перестал выходить на поле.
Viollator
Viollator
сегодня в 19:46
Лучше бы газ по деревням проводили, чем бразилов покупаьь
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 19:46
С Максименко пора что-то решать. Не должно его в основе быть. Гол драной соболины на его совести.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:45
Ещё раз убеждаюсь, с Зенитом можно и нужно играть. Питеру сегодня повезло - он приобрёл одно очко. Мои слова повторил вратарь гостей. Уж он-то точно знает, что говорит - сколько он ударов в створ своих ворот отразил. Надеюсь, Спартак приобрёл уверенность в своих силах.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 19:45, ред.
По моему мнению, матч "имени Дениса Адамова".
Если бы не он, то...
Весь комментаторский СКУЛЕЖ, что, мол, Зенит играет вдесятером, это в пользу бедных.
Имея в избытке высококачественных и дорогих игроков, и вдесятером Зенит совершенно спокойно может играть против практически любой команды РПЛ.

По КАЧЕСТВУ ФУТБОЛА соглашусь с ANATOLY KANDAUROV:
ВСТРЕЧА ТИПИЧНЫХ СЕРЕДНЯКОВ, кем, собственно, на сегодняшний день, исходя из турнирной таблицы, Зенит и Спартак являются.
Прямо какая-то "Санта-Барбара" с пробитием пенальти в одни и те же ворота, НО в разных таймах. )
Максименко на удивление был в этой игре достаточно надёжен, т. е. его надёжность соответствовала количеству получаемого им бабла по контракту.

P.S. Мне сейчас фраза от Андрея Аршавина понравилась: "Судя по сегодняшнему матчу, эти команды или кто-то из этих команд ТОЧНО БУДУТ В 5-ке по окончании чемпионата".
)))

P.P.S. Боров пока может немножко нервно вздохнуть полной грудью. ))
Только - ПОКА.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 19:44
Он должен был ближний держать и всё. Вот если бы соболь в дальний попал, то это другой разговор. Но он не попал бы.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:41
Жедсон жег сегодня конечно. Мастерюга лютый. Сыграли норм чуть не повезло что у Барко поехала нога с пендалем. Но по игре возили Зенит капитально. Ну а Жерсон у них полное г....но. Впрочем как и Энрике-скорости как у черепах и больше лени чем путных действий. Разыграемся-будет все норм.!!
Татьяна Иващенко
Татьяна Иващенко ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 19:40
И в Сережу тоже!!!
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:40
Полностью согласен. Только юбиляр, уже лишний третий сезон в Зените проводит
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 19:40
Свистулька сегодня старался, пыхтел, пендаль придумал...но ничья. Не видать свистульке пожизненно полного бака в своей машине. Зенит молодцы, проявили бойцовские качества.
Варвар7
Варвар7 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:40
Ничья результат на табло - следовательно поражения тоже не заслуживают - итог Ничья.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 