Гол Соболева помог «Зениту» в меньшинстве уйти от поражения от «Спартака»

«Спартак» сыграл вничью с «Зентитом» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.
На 14-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На 18-й минуте вингер «Спартака» Маркиньос сравнял счёт. На 39-й минуте полузащитник Жедсон вывел «Спартак» вперёд. На 52-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил красную карточку. На 63-й минуте форвард Александр Соболев сравнял счёт. На 90-й минуте в результате двойного касания при пробитии пенальти полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко был отменён гол «красно-белых».
«Спартак» идёт на 11-м месте (5 очков), «Зенит» занимает 8-е место (6 очков).
Скажу как в прошлом году, такая же игра как нулевая ничья в Питере, тоже в большинстве не смогли дожать никакой Зенит. Не стоит обольщаться, обе команды очень плохи, обе команды без тренера и без идеи уже давно. Сегодня показательно было что Касьерра ударил пенальти именно туда куда абсолютно в 100% случаев падает Максименко. Видимо никто и в Зените к играм не готовится. Ну а Спартак в своём репертуаре, нет инстинкта убийцы и дожать когда надо соперника в очередной раз не смогли, всю дорогу что у руля Станок всё так и происходит.
Зенитом силу не измерить,
Пенальти нужно забивать,
И в Станковича дальше верить.
