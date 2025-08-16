«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Балтикой»

В матче пятого тура чемпионата России калининградская «Балтика» на своем поле сыграла вничью с московским «Локомотивом» с результатом 1:1.
Уже на третьей минуте счет открыл сальвадорский нападающий хозяев Брайан Хиль, забив свой четвертый гол в пяти матчах нынешнего сезона РПЛ.
Отыгрался «Локомотив» на 80-й минуте, когда автором гола стал Николай Комличенко, удачно подставив ногу после штрафного Дмитрия Баринова.
«Железнодорожники» продолжают лидировать в РПЛ, набрав 13 очков. Ранее «Локомотив» выиграл все четыре предыдущих матча.
«Балтика» с 9 очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы.
В следующем туре «Локомотив» 23 августа примет «Ростов», а 24 августа состоится матч «Сочи» – «Балтика».
Ну, а Балтика просто красавцы!!!
Если честно, то не ожидал от Балтики такого старта.
Динамо, Спартак, Локо... Оренбург, КС казалось бы, а нет Балтика в лидерах и не только по очкам, а самое главное по игре.
Ну, а Балтика просто красавцы!!!
Если честно, то не ожидал от Балтики такого старта.
Динамо, Спартак, Локо... Оренбург, КС казалось бы, а нет Балтика в лидерах и не только по очкам, а самое главное по игре.
Но что делать, если твою заслуженную победу забирает у тебя свой игрок не забивающий в пустые ворота... Локо не удивил. Всё та же предсказуемая и стереотипная игра, в стиле Галактионова, и честно говоря- точно не чемпионская. Во 2-м тайме, наконец-то ожил хваленый Батрак, когда соперник подустал и у Батрака появилось пространство для маневра и дирижерской игры. Но в целом, Локо выглядел неинтересно в отличие от соперника, который зажигал и вёл игру, да и действовал более разнообразно и остро.
Вобщем, ничья, с привкусом балтийской победы...
Но что делать, если твою заслуженную победу забирает у тебя свой игрок не забивающий в пустые ворота... Локо не удивил. Всё та же предсказуемая и стереотипная игра, в стиле Галактионова, и честно говоря- точно не чемпионская. Во 2-м тайме, наконец-то ожил хваленый Батрак, когда соперник подустал и у Батрака появилось пространство для маневра и дирижерской игры. Но в целом, Локо выглядел неинтересно в отличие от соперника, который зажигал и вёл игру, да и действовал более разнообразно и остро.
Вобщем, ничья, с привкусом балтийской победы...