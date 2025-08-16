 
«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Балтикой»

сегодня, 16:54
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В матче пятого тура чемпионата России калининградская «Балтика» на своем поле сыграла вничью с московским «Локомотивом» с результатом 1:1.

Уже на третьей минуте счет открыл сальвадорский нападающий хозяев Брайан Хиль, забив свой четвертый гол в пяти матчах нынешнего сезона РПЛ.

Отыгрался «Локомотив» на 80-й минуте, когда автором гола стал Николай Комличенко, удачно подставив ногу после штрафного Дмитрия Баринова.

«Железнодорожники» продолжают лидировать в РПЛ, набрав 13 очков. Ранее «Локомотив» выиграл все четыре предыдущих матча.

«Балтика» с 9 очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы.

В следующем туре «Локомотив» 23 августа примет «Ростов», а 24 августа состоится матч «Сочи» – «Балтика».

Знатог
Знатог
сегодня в 20:28
Запевала Хиль.
Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 20:22
Я ждал осечки Локо раньше, но молодцы. Хотя мне очень симпатичны. Особенно составом российским. Ну а Калининградцы- просто красавцы. Берите пример.
chromage
chromage ответ North West (раскрыть)
сегодня в 19:20
Промахнулся по кнопке видать ) извиняюсь но все-равно молодцы тем более )
North West
North West ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 19:08
Поправочка, после пяти туров)
Capral
Capral
сегодня в 19:05
Балтика не Зенит, какая у них может быть ротация? Это как носки менять- слевой стороны на правую...
North West
North West
сегодня в 18:58
Так у Балтики кубок не приоритет. Талалаев на это тонко намекал.
Capral
Capral
сегодня в 18:55
Ага, и чем она закончилась для Балтики,?!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍😂😂😂😂😂😂😂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️💘
North West
North West
сегодня в 18:52, ред.
“Смешно” конечно читать обиженных дедов. В двух кубковых матчах эта самая ротация состава как раз у Талалаева была.
Red blu
Red blu
сегодня в 18:34, ред.
Могли и три очка потерять, повезло что хоть одно заработали с рикошета. Обычно говорят отскочил Локомотив.
chromage
chromage
сегодня в 18:29
Балтика какая-то опасная после 3 туров. Но желаю им и дальше не сдавать темпов.
Capral
Capral
сегодня в 18:15
Ротация, у Балтики?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
North West
North West ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:57, ред.
Энергозатратность это силы. Эйфория это эмоции. Эмоции передаются от тренера команде, у Талалаева они врядли угаснут. А вот на счёт сил, тут как раз будет зависеть от ротации и резерва на дистанции.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:55
Не знаю, какое место займут калининградские костоломы, но Балтика в первой десятке точно будет). А вот девачкам с такой игрой чемпионство не грозит ещё лет 5 точно
Vadik
Vadik
сегодня в 17:36
Балтика молодцы! Хорошая команда! С начала сезона так о себе заявляет!!!
амурец
амурец
сегодня в 17:34
Да уж ждали победы Локо , а Балтика молодцы
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:32
Ни одна команда Талалаева не может весь сезон играть в такой энергозатратный футбол.Сейчас эйфория,которая потихоньку будет погасать.
Capral
Capral
сегодня в 17:26, ред.
Отличная игра Балтики, как позиционная, так и котратакующая. Немного найдется в ПЛ России команд умеющих играть в позиционную игру и атаку, но Балтика умеет. А еще, команда отлично использует рваный темп, то замедляя, то ускоряя игру... Прессинг команды, практически действует безотказно- не навязчиво, но надежно. Хорош Бевеев- моторит, открывается, работает на каждом участке поля, неутомимо ведет игру и обостряет. Очень по тренерски грамотно играет Балтика, располагается на поле позиционно и конечно- очень остро переходит от обороны к атаке.

Но что делать, если твою заслуженную победу забирает у тебя свой игрок не забивающий в пустые ворота... Локо не удивил. Всё та же предсказуемая и стереотипная игра, в стиле Галактионова, и честно говоря- точно не чемпионская. Во 2-м тайме, наконец-то ожил хваленый Батрак, когда соперник подустал и у Батрака появилось пространство для маневра и дирижерской игры. Но в целом, Локо выглядел неинтересно в отличие от соперника, который зажигал и вёл игру, да и действовал более разнообразно и остро.

Вобщем, ничья, с привкусом балтийской победы...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:16
Потяря двух очков в таком матче, да ещё с таким соперником не кажется катастрофой для Локо.
Ну, а Балтика просто красавцы!!!
Если честно, то не ожидал от Балтики такого старта.
Динамо, Спартак, Локо... Оренбург, КС казалось бы, а нет Балтика в лидерах и не только по очкам, а самое главное по игре.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:14
Талалаев наверно там поперхнулся от Оффора.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:08
Игра понравилась, Балтика выглядела лучше, жаль, что пропустили не обязательный гол.
North West
North West
сегодня в 17:05
Честно говоря после того когда Оффор не забил с 5 метров когда ему никто не мешал, я сразу понял что Локо отыграется и будет по итогу ничья. В принципе очко с лидером очень даже не плохой результат, но обидно что много моментов не реализовываем и стандарты у Балтики пока что отсутствуют как класс. Так-же беспокоит момент с травмированными - Мендель сломался на ровном месте. Йенне, Чивич, Мурид, Ковач даже не в заявке на матч.
nubom
nubom
сегодня в 17:05
Балтика, конечно, залуживала победы. Хороший матч провели талалаевцы, с чем их и поздравляю...
112910415
112910415
сегодня в 17:04
Балтика-то не лыком шита!
Gotlib
Gotlib ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 17:02
Отличное. Кубок не в приоритете.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 17:01
👏👏👏👏👏Взял паузу. Как там после Кубка от Краснодара, настроение приподнятое?😉
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 16:59
Рано или поздно потеряли бы. Ничего страшного не произошло. Балтика очень крепкая команда и с ней играть непросто. Так что отскочили и Хвала Небесам!
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:59
невезучая Балтика)) должны были побеждать.
увы, но 2 матч подряд не забивают в пустые ворота. как так можно?!
Локо вырвал ничью.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:58
Ничья с лидером достойный результат! Балтика продолжает набирать очки! В конце сезона эти очки ой как пригодятся!
Gotlib
Gotlib
сегодня в 16:58
А что же Батрачок? Сдулся уже?
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 16:58
Наконец то!.. А то, что то ...
