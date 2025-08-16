«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Балтикой»

1755352483

сегодня, 16:54

В матче пятого тура чемпионата России калининградская «Балтика» на своем поле сыграла вничью с московским «Локомотивом» с результатом 1:1.

Уже на третьей минуте счет открыл сальвадорский нападающий хозяев , забив свой четвертый гол в пяти матчах нынешнего сезона РПЛ .

Отыгрался «Локомотив» на 80-й минуте, когда автором гола стал , удачно подставив ногу после штрафного .

«Железнодорожники» продолжают лидировать в РПЛ , набрав 13 очков. Ранее «Локомотив» выиграл все четыре предыдущих матча.

«Балтика» с 9 очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы.

В следующем туре «Локомотив» 23 августа примет «Ростов», а 24 августа состоится матч «Сочи» – «Балтика».