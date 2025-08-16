В братском дерби Карпина и Челестини устроит только победа. ЦСКА давно не уступал «Динамо»

1755374387

вчера, 22:59

Соседи в разном футбольном состоянии.

У «Динамо» всего две победы в новом сезоне

– Карпину нужно переиграть неудобного соперника. ЦСКА в четырех подряд поединках не уступал «Динамо». Набралось три победы «армейцев» подряд, а также ничья в ответном поединке Кубка России. ЦСКА прошел дальше и выиграл турнир, а тренер «Динамо» Личка по итогам прошлого сезона лишился работы. В этот раз руководство клуба и спортивный директор Бувач доверились российскому специалисту, но острые на язык фанаты «Динамо» сравнивают Карпина с сербом Йокановичем.

– После шести поединков у Карпина собралось два поражения от «Краснодара», две ничьи и две победы. Обыгрывали «Ростов» и «Сочи» с перевесом в один гол. Также «Динамо» по-разному уступило основному и резервному составам «горожан». На неделе Карпин проиграл дома с разницей 0:4, и это самая крупная неудача москвичей с мая 2022 года. Такие результаты бьют по самолюбию, но часть основных игроков «Динамо спасает статус зрителя – многие пережили ошибки Кутицкого с лавки.

– На энергичность „Динамо“ влияет кадровая ситуация. Не могут выйти на поле центральные защитники Майсторович и Фернандес, хавбеки Чавес и Артур, а также нападающие Маухуб и Тюкавин. Константин смотрел матч против „Краснодара“ с трибун вместе с хоккеистом Овечкиным, который решил омрачить летний отдых футбольными матчами любимой команды. Из шестерки травмированных мог пригодиться один из защитников и Тюкавин, но многие основные футболисты доступны Карпину.

– В предыдущих поединках „Динамо“ редко допускало очевидные моменты у своих ворот. Даже „Краснодару“ в РПЛ пришлось попотеть, чтобы выжать один гол в ворота Лунёва, причем победную атаку создал лично форвард Кордоба. Без мяча у „Динамо“ второй результат по допущенным моментам после „горожан“. Появление в защите опытного Осипенко и бразильского новичка Рубенса слева может со временем избавить Карпина от традиционной для тренера „бело-голубых“ головной боли.

Ориентировочный состав „Динамо“ (4-2-3-1): Лунёв – Касерес, Маричаль, Осипенко, Рубенс – Глебов, Фомин – Гладышев (Марков), Бителло, Нгамалё – Сергеев.

У ЦСКА ни одного поражения в основное время

– Результаты Челестини усложняют задачу Карпина и „Динамо“. У ЦСКА на один поединок больше, ведь „армейцы“ обыграли „Краснодар“ в Суперкубке страны. В чемпионате у нового тренера были осечки: не забили „Оренбургу“ и пропустили ответный мяч против „Зенита“. Но серия ЦСКА без поражений именно в РПЛ насчитает 18 поединков. А вот в Кубке России „армейцы“ уступили по пенальти „Акрону“. Но там был резервный состав, а в братском дерби вернутся почти все основные футболисты.

– У ЦСКА проблемы со здоровьем у форвардов Шуманского и Алеррандро. Также на днях вернулся из лазарета аргентинский опорник Вильягра. Никому из тройки не гарантируют место в основе, у каждого есть конкуренты, так что Челестини не может кивать на потери как аргумент в пользу „Динамо“. У ЦСКА получается игра. Даже против „Акрона“, когда пропустили первыми, постоянно атаковали и часто били по чужим воротам. „Армейцы“ в первой тройке по атакам с ударами в чемпионате России.

– Челестини хотел бы идти на второй строчке, ведь рассчитывал обыграть „Оренбург“ и видел, что можно взять три очка против „Зенита“. Сложилось иначе. А последний поединок в оптимальном составе принес ЦСКА разгромную победу над „Рубином“. В том поединке хозяева прекрасно реализовал моменты, а тренер соперника Рахимов жаловался, что статистика не говорит о настолько большом преимуществе „армейцев“. Верное наблюдение, но ЦСКА с легкостью создает моменты в гибридной схеме.

– „Армейцы“ формально используют классическую модель „4-4-2“, но латерали Гайич и Мойзес получили свободу в атаке. Бывший левый защитник Круговой стал правым хавбеком и ложным форвардом. Данил часто оказывается перед чужими воротами. Хавбеки Кисляк и Обляков, хотя они вдвоем прикрывают опорную зону, часто атакуют и создают моменты, а форвард Глебов с правого фланга успешно перешел на левый край. Бразилец Алвес в роли „десятки“, а Мусаев может сыграть тяжелого форварда.

Ориентировочный состав „Динамо“ (4-4-2): Акинфеев – Гайич, Дивеев, Лукин, Мойзес – Круговой, Обляков, Кисляк, Глебов – Алвес, Мусаев.

Соседским командам невыгодна бесполезная ничья

– „Армейцам“ не стоит отпускать в таблице „Локомотив“. Конкурент сыграл вничью против „Балтики“ на выезде. Если „Краснодар“ в воскресенье дома наберет три очка против „Сочи“, то Мусаев сократит отставание от первого места до одного пункта. ЦСКА тоже может подобраться к „Локомотиву“, набрав 11 пунктов против 13 у Галактионова. Ничья лидера РПЛ влияет на мотивацию „армейцев“. „Спартак“ и „Зенит“ не выиграли в новом туре, а Челестини пора раскрываться в братском дерби с „Динамо“.

– ЦСКА уже играет примерно так, как „Динамо“ хочет выглядеть в будущем. У команды Карпина есть желание атаковать и нагнетать, но нет целостности схемы и тонких настроек по ходу матчей. Бывший тренер Личка не смог поставить игру в обороне, но его „Динамо“ ярче атаковало. Сейчас по ударам в створ „бело-голубые“ идут на предпоследней строчке в РПЛ , а ЦСКА находится в тройке лидеров. „Динамо“ испортило статистику в Краснодаре, не потревожив Агкацева ни разу. Карпину есть над чем работать.