У Соболева возник конфликт с фанатами «Спартака» после матча с «Зенитом»

вчера, 22:07

В 5-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), а нападающий «сине-бело-голубых» стал автором последнего забитого мяча.

После матча поклонники «красно-белых» встретили бывшего игрока у стадиона, выкрикивая нецензурные оскорбления и бросая ему деньги.

Футболист, направлявшийся к микроавтобусу, попросил помощи у стюардов и друзей, так как некоторые фанаты «Спартака» пытались его задержать, цепляясь за рюкзак.

В результате между болельщиками и сопровождающими Соболева возникла словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку.