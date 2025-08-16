 
У Соболева возник конфликт с фанатами «Спартака» после матча с «Зенитом»

вчера, 22:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В 5-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), а нападающий «сине-бело-голубых» Александр Соболев стал автором последнего забитого мяча.

После матча поклонники «красно-белых» встретили бывшего игрока у стадиона, выкрикивая нецензурные оскорбления и бросая ему деньги.

Футболист, направлявшийся к микроавтобусу, попросил помощи у стюардов и друзей, так как некоторые фанаты «Спартака» пытались его задержать, цепляясь за рюкзак.

В результате между болельщиками и сопровождающими Соболева возникла словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 00:00
Ну поприветствовали его за валяние дурака в Спартаке последние полтора года ...а что он хотел....
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:47
Соболеву надо было огородами уходить. Ведь знал, что так будет... А может и сам хотел подобного развития событий? Как же, теперь в центре событий - пострадал за Зенит. А болельщики просто неправы. Теперь штраф прилетит, видимо на клуб....
cska1948
cska1948
вчера в 22:57
Да не к Соболеву надо претензии предъявлять спартаковским болельщикам, а к своим любимцам, которые с 52-й минуты играли в большинстве и умудрились не забить гол, а пропустить. Даже в большинстве и то проиграли.
ABir
ABir
вчера в 22:38
А он хотел, чтобы его овациями с цветами провожали?
Futurista
Futurista
вчера в 22:37
Когда зацепили за рюкзак Александр по привычке "нырнул"...
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 22:33
Жаль что ушёл без синяков дельфин
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 22:20
Иуде иудские проблемы.
Сп62
Сп62
вчера в 22:20
56ов везде хватает.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:10, ред.
Вот так и осуждают людей за свободу и здравомыслие, надо было Саше вести себя сдержаннее когда уходил в Зенит и не устраивать забастовки, был бы характер играл бы пока не купили а не жаловался тренеру что не может из-за мыслей о Зените, это его единственный косяк, этим он себя как профессионал конечно дискредитировал, а вот то что он свалил из Спартака это вполне разумное решение, проявил смекалку и позаботился о своей карьере. Беда только в том что попал он явно не в лучшее время в Зенит и его видимо ждёт тоже самое что и в Спартаке было, разочарование, захочет скоро в Краснодар куда нибудь.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:08
Ниче серьезного по сути
Гость
