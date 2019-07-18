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Селюк - о Каборе в «Динамо»: «Это был очень правильный шаг»

вчера, 15:46

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Шарля Каборе, прокомментировал переход игрока в московское «Динамо».

Это был очень правильный шаг. В «Динамо» он будет лидером, которого команде не хватает, так как в ее составе сейчас много молодых игроков. Кроме того, полузащитник укрепит как оборону, так и начало атаки. Безусловно, для успешного выступления нужны и другие футболисты, но этот трансфер показал, что руководство хочет выстроить хороший коллектив, который будет бороться за самые высокие места.

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beefs
beefs
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вчера в 16:29
Каборе хороший игрок только уже на излете...
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