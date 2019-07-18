Семак: «Буду рад, если Кокорин скорее вернется в „Зенит“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что по-прежнему рассчитывает на нападающего Александра Кокорина, который в данный момент находится в колонии в Белгородской области.
Следить за Кокориным сложно. Доступа нет. Я уже много раз говорил, что буду рад, если он скорее к нам вернется и заключит контракт.
https://www.youtube.com/watch?v=iMeOpfeU58o
Он никогда не работал, как Дзюба, и у него нет таланта Азмуна. Куда ему возвращаться?
Он никогда не работал, как Дзюба, и у него нет таланта Азмуна. Куда ему возвращаться?