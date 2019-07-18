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Семак: «Буду рад, если Кокорин скорее вернется в „Зенит“»

сегодня, 12:16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что по-прежнему рассчитывает на нападающего Александра Кокорина, который в данный момент находится в колонии в Белгородской области.

Следить за Кокориным сложно. Доступа нет. Я уже много раз говорил, что буду рад, если он скорее к нам вернется и заключит контракт.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:19
Он обижен на Зенит, миллер мог но не захотел его вызволить.
kts
kts
   575 / 808
сегодня в 14:57
Семак всегда был беспринципным. С тех пор как в бытность игроком сбежал из Рубина к конкурентам в нарушение всех правил.
Морозовский
Морозовский
   3 / 808
сегодня в 14:28
    oFANATo
    oFANATo ответил ekliziast
       47 / 808
    сегодня в 14:28
    К Глушакову в Ахмат.
    Nikola45
    Nikola45 ответил Багров-брат
       85 / 808
    сегодня в 14:17
    Видимо, смысл в том, что когда бил чиновника, представлял свинью...)))
    Свинью свинью! Пак дружок папани Тарасовского!
    Шуnя771
    Шуnя771
       15 / 808
    сегодня в 13:25
    Туман.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       29 / 808
    сегодня в 13:17
    Они там с Мамаем по ШИЗО болтаются, как бы срок не добавили ;) От московских всего можно ожидать...
    Багров-брат
    Багров-брат ответил ekliziast
       168 / 808
    сегодня в 13:11
    Ты что то путаешь, он корейца бил стулом , а не свиней.
    Видимо, смысл в том, что когда бил чиновника, представлял свинью...)))
    ekliziast
    ekliziast
       151 / 808
    сегодня в 12:59
    Сочи его ждут,не дождутся.
    ekliziast
    ekliziast ответил Гоша Тамбовский
       151 / 808
    сегодня в 12:59
    Свиньи посадили Кокорина в тюрьму, будет на них злой.
    Ты что то путаешь, он корейца бил стулом , а не свиней.
    ALEX26659
    ALEX26659
       174 / 808
    сегодня в 12:47
      FROLL 001
      FROLL 001
         28 / 808
      сегодня в 12:46
      У Кокорина свежо воспоминание. Гыгыгы
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил FROLL 001
         9 / 808
      сегодня в 12:45
      Будет как и раньше унижать свиней. Гыгыгы
      Был ниочем и будет ниочем. Не вижу смысла поддерживать посредственного игрока, забивающего в каждом 4-м матче, не соответствующего своей зарплате, только за то, что он корейца стулом оприходовал.

      Он никогда не работал, как Дзюба, и у него нет таланта Азмуна. Куда ему возвращаться?
      beefs
      beefs
         126 / 808
      сегодня в 12:43
      Кокоша отработанных материал...
      Гоша Тамбовский
      Гоша Тамбовский
         46 / 808
      сегодня в 12:35
      Свиньи посадили Кокорина в тюрьму, будет на них злой.
      Тренер Зенита
      Тренер Зенита
         66 / 808
      сегодня в 12:27
      Времена халков и витселей прошли, кроме второсортных латиносов никто к нам не едет. Приходится Кокорина и Заболотного в клубе держать. Вот вы думаете, что я- физрук, а попробуйте сами с такими дарованиями Вильярреал пройти!
      Сп62
      Сп62
         116 / 808
      сегодня в 12:24
      Был талант. А вот, что будет?
      FROLL 001
      FROLL 001
         28 / 808
      сегодня в 12:20
      Будет как и раньше унижать свиней. Гыгыгы
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