Семак: «Буду рад, если Кокорин скорее вернется в „Зенит“»

Главный тренер «Зенита» признался, что по-прежнему рассчитывает на нападающего , который в данный момент находится в колонии в Белгородской области.

Следить за Кокориным сложно. Доступа нет. Я уже много раз говорил, что буду рад, если он скорее к нам вернется и заключит контракт.