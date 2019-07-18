Селюк: «„Спартак“ отпугнуло отсутствие необходимости платить за Каборе»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника , поделился мнением, почему «Спартак» не стал бороться за хавбека, который на правах свободного агента перешел в «Динамо».

Мне самому было интересно понаблюдать за тем, как себя поведут разные клубы. Например, Олег Кононов работал с Шарлем в «Краснодаре», но по неизвестной мне причине «Спартак» его не взял. Видимо их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста. Поэтому его получила та команда, которая вовремя осознала его ценность.