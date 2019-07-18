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Селюк: «„Спартак“ отпугнуло отсутствие необходимости платить за Каборе»

сегодня, 14:58

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Шарля Каборе, поделился мнением, почему «Спартак» не стал бороться за хавбека, который на правах свободного агента перешел в «Динамо».

Мне самому было интересно понаблюдать за тем, как себя поведут разные клубы. Например, Олег Кононов работал с Шарлем в «Краснодаре», но по неизвестной мне причине «Спартак» его не взял. Видимо их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста. Поэтому его получила та команда, которая вовремя осознала его ценность.

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Все комментарии
parallels
parallels
   4 / 808
сегодня в 15:29
что ещё раз свидетельствует о том, насколько тупое руководство в спартаке.
морозз
морозз
   22 / 808
сегодня в 15:23
Не понимаю одного, а как же Гинер не кинулся на эту халяву, как говорит Селюк-? Значит там какое то гнильцо, Ленорыч на раз это просекает!
kingoffam
kingoffam
   324 / 808
сегодня в 15:21
Селюка с агентскими прокатили.
За адекватность
За адекватность
   30 / 808
сегодня в 15:13
"Видимо их отпугнуло отсутствие необходимости платить за футболиста." Как интересно, подъемные наверное не деньги в Ваших кругах, да и агенты с них ничего не имеют. А ведь это практически обвинение в дерибане денег Федуна. Возможно не прав, извинюсь если докажут обратное, но мне видится так.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   196 / 808
сегодня в 15:10
Если Цорн не смог бы получить откаты от перехода Каборе, зачем ему этот трансфер?
FROLL 001
FROLL 001
   28 / 808
сегодня в 15:10
Негоже свиньям бесплатно брать. Им бы подороже какого нибудь скамеечника типа Педры или Понсе. Автомобилисты своей копеечкой оплатят. Гыгыгы
ДСА
ДСА
   135 / 808
сегодня в 15:07
Тупость какую Селюк несет.
Bastardo
Bastardo ответил Don trambon
   264 / 808
сегодня в 15:02
Как это так бесплатный футболист, подумал федун, и купил понсе переплатив раза в 4.
Они на разных позициях играют, не говоря уже про то, что они не ровесники.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   376 / 808
сегодня в 15:01
намекает на агентские расходы.
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:00
С Каборе варионтов объегорить федуна не было поэтому ему никто о нём не говорил.
Don trambon
Don trambon
   84 / 808
сегодня в 15:00
Как это так бесплатный футболист, подумал федун, и купил понсе переплатив раза в 4.
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