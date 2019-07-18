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Семак: «Мне понравилась связка Жиркова и Сантоса»

сегодня, 12:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит21.07.2019 в 21:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Сочи».

Те, кто пришел в «Сочи», прекрасно адаптированы к системе игры. У нас есть представление о футболистах, о которых мы знали меньше. Будем готовиться. Отличий от игры с «Тамбовом» будет много. Это и тактическая схема, и игра будет выездной.

Мне понравилась связка Жиркова и Сантоса. Она имеет право на жизнь. Барриос уже готов полноценно тренироваться и играть. Его состояние позволяет ему участвовать в играх.

Маммане нужно тренироваться и ждать своего шанса, проявлять себя, доказывать, что он лучший на этой позиции. Это касается и остальных.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:07
Обратим внимание в следущей игре а вообще игра питерцев не впечатлила.
Footbolista
Footbolista
   1 / 808
сегодня в 14:38
Эта связка еще ничем серьезным себя не проявила...
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
   47 / 808
сегодня в 14:34
Если вылетать от Вильярреала и Андерлехта + от Минска пропускать 4 мяча в ЛЕ, никакое наигрывание не поможет, выход только один, проплачивать Газпрому группу ЛЧ без грандов, только с евросередняками, а то не дай бог попадется Реал, то все пиши пропало и семи очков не набрать в группе, как ЦСКА.
igGA
igGA ответил Тренер Зенита
сегодня в 14:06
Мне нравится связка Жирков-Сантос, с ней получается победить дома Тамбов. Но в Европе далеко не уедем- до первого Вильярреала максимум.
Приятно, что заглядываете на "Соккер", Сергей Богданович. Как дела в команде? Как настрой у ребят?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 808
сегодня в 13:27
Тот случай когда респект Семаку, а вот Кононов мог бы Комбарова наиграть с Айртоном, который 16тиместных унизил
Шуnя771
Шуnя771
   15 / 808
сегодня в 13:22
Неужели Жирков...?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 808
сегодня в 13:12
Давно пора затариться новичками и наигрывать связи перед ЛЧ...
FROLL 001
FROLL 001
   28 / 808
сегодня в 13:07
По первому матчу Сантос очень даже ничего. Гыгыгы
ekliziast
ekliziast
   151 / 808
сегодня в 12:55
Не прибедняйся Серёжа, с Сочи всё ясно, ни кто не позволит фармклубу выиграть у хозяина.
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 808
сегодня в 12:51
Хорошо, что Жиркова оставили.
Begemott
Begemott
   94 / 808
сегодня в 12:40
Главное, чтобы свини, рвущиеся в пердив, боялись.
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   66 / 808
сегодня в 12:37
Мне нравится связка Жирков-Сантос, с ней получается победить дома Тамбов. Но в Европе далеко не уедем- до первого Вильярреала максимум.
drug01
drug01
   200 / 808
сегодня в 12:32
Нам тоже
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