Семак: «Мне понравилась связка Жиркова и Сантоса»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Сочи».

Те, кто пришел в «Сочи», прекрасно адаптированы к системе игры. У нас есть представление о футболистах, о которых мы знали меньше. Будем готовиться. Отличий от игры с «Тамбовом» будет много. Это и тактическая схема, и игра будет выездной.

Мне понравилась связка Жиркова и Сантоса. Она имеет право на жизнь. Барриос уже готов полноценно тренироваться и играть. Его состояние позволяет ему участвовать в играх.

Маммане нужно тренироваться и ждать своего шанса, проявлять себя, доказывать, что он лучший на этой позиции. Это касается и остальных.