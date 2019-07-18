Смольников: «„Сочи“ хорошо сыграли со „Спартаком“»

Защитник «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Сочи».

Будет ли преимуществом то, что знаю многих игроков «Сочи»? Не думаю. В целом это новая команда. Они хорошо сыграли со «Спартаком», так что нас ждёт интересный матч. Придётся играть против Набиуллина? Да почти во всех матчах знаешь, кто тебе противостоит. Даже когда он был в «Рубине», много раз играли друг против друга. Секретов нет.