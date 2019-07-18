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Смольников: «„Сочи“ хорошо сыграли со „Спартаком“»

сегодня, 14:03
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит21.07.2019 в 21:30 Не начался

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал предстоящий матч 2-го тура РПЛ с «Сочи».

Будет ли преимуществом то, что знаю многих игроков «Сочи»? Не думаю. В целом это новая команда. Они хорошо сыграли со «Спартаком», так что нас ждёт интересный матч. Придётся играть против Набиуллина? Да почти во всех матчах знаешь, кто тебе противостоит. Даже когда он был в «Рубине», много раз играли друг против друга. Секретов нет.

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Все комментарии
морозз
морозз
   22 / 808
сегодня в 15:31
Прогноз на этот матч однозначно прозрачен и понятен! Зенит проведёт тренировку со своим фарм клубом, который станет в позу и будет получать удовольствие в виде забитых голов! Миллер же сказал в своё время, превратим ЧР в чемпионат Санкт Петербурга и Ленинградской области...вот и дождались мы второй после УФЫ ласточки!
Но стыдно мне всё таки за Гену Орлова, с его маразматическим сравнением великого Стрельцова ( оклеветанного и посаженного в тюрьму ) с питерским мажором стулочником, за дело... отбывающего срок в Белгородской колонии!
Sergey Z
Sergey Z
   249 / 808
сегодня в 15:11
Сочинцы молодцы!!! Удачи им!!!
cska plus
cska plus
   10 / 808
сегодня в 15:03
Сочи унизил спартак а москалёв выручил конечно же не без корысти.
EAGinLE
EAGinLE
   38 / 808
сегодня в 14:52
Игра все покажет .
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен ответил FROLL 001
   370 / 808
сегодня в 14:34
Сочи не просто хорошо сыграло, оно весь матч возило свиней не по детски. 3 очка судья отобрал у южан не поставив свиньям пенальти и засчитав левейший гол с нарушением. Стыдно за Спартак. Гыгыгы
Очередная тухлая судейская победа, как и любит Лёня.
Footbolista
Footbolista
   1 / 808
сегодня в 14:31
Смольников хорошо сыграл в Кулика...
FROLL 001
FROLL 001
   28 / 808
сегодня в 14:31
Сочи не просто хорошо сыграло, оно весь матч возило свиней не по детски. 3 очка судья отобрал у южан не поставив свиньям пенальти и засчитав левейший гол с нарушением. Стыдно за Спартак. Гыгыгы
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   370 / 808
сегодня в 14:09
Хорошо конечно, но против Москалева не попрешь.
ziborock
ziborock
   18 / 808
сегодня в 14:04
А Федя хорошо "играет" с Бузовой!)
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