Борис Игнатьев: «Сёмин напомнит команде, что проходных матчей не бывает»

Бывший тренер «Локомотива» считает, что москвичи должны серьезно подойти к поединку против «Тамбова».

Игра «Тамбова» в матче с «Зенитом» произвела хорошее впечатление, новички неплохо проявили себя. Но мне кажется, им помогла определенная эмоциональная заряженность. Ведь для клуба это был дебютный матч в РПЛ и сразу на таком стадионе — на трибунах собралось более 45 тыс. болельщиков. «Локомотив», на мой взгляд, несколько недооценил «Рубин». «Железнодорожники» не показали того уровня, который демонстрировали в победной игре за Суперкубок с «Зенитом» (3:2). Думаю, перед игрой с «Тамбовом» Юрий Сёмин напомнит команде о том, что проходных матчей не бывает.