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Борис Игнатьев: «Сёмин напомнит команде, что проходных матчей не бывает»

сегодня, 09:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов21.07.2019 в 16:30 Не начался

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что москвичи должны серьезно подойти к поединку против «Тамбова».

Игра «Тамбова» в матче с «Зенитом» произвела хорошее впечатление, новички неплохо проявили себя. Но мне кажется, им помогла определенная эмоциональная заряженность. Ведь для клуба это был дебютный матч в РПЛ и сразу на таком стадионе — на трибунах собралось более 45 тыс. болельщиков. «Локомотив», на мой взгляд, несколько недооценил «Рубин». «Железнодорожники» не показали того уровня, который демонстрировали в победной игре за Суперкубок с «Зенитом» (3:2). Думаю, перед игрой с «Тамбовом» Юрий Сёмин напомнит команде о том, что проходных матчей не бывает.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 803
сегодня в 11:47
Удачи Тамбову!
Любимец
Любимец ответил Comdiv
   674 / 803
сегодня в 11:24
У Локомотива есть козырь - купленный судья.
В матче за Суперкубок купленным выглядел лишь забулдыга лазурный в перчатках!
112910415
112910415
   44 / 803
сегодня в 09:50
нужна уверенная ничья
Comdiv
Comdiv
   388 / 803
сегодня в 09:31
У Локомотива есть козырь - купленный судья.
ДСА
ДСА
   128 / 803
сегодня в 09:20
Как 2 мяча забьют, так и успокоятся.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   124 / 803
сегодня в 09:15
Сухина порешает если что.
Паровозов
Паровозов
   283 / 803
сегодня в 09:15
В этом матче очки никак терять нельзя.
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