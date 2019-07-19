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Джанаев: «„Рубин“ не уважал мой труд»

сегодня, 09:51

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал об уходе из «Рубина» минувшей зимой.

Нескольким футболистам «Рубина» предложили пересмотреть условия контрактов.

– Вам, Кудряшову и Гранату?

– Да. К тому моменту я полгода сидел без зарплаты. В декабре руководство заявляет: «Мы не можем столько платить. Готов пойти на понижение?» Отвечаю – я подумаю. Но был нюанс.

– Нюансы – самое​ интересное.

– Предложили понижение задним числом – деньги, которые я уже заработал, клуб хотел урезать. Из той зарплаты, которую не видел шесть месяцев!

– Это поворот.

– Говорю: я могу пойти навстречу клубу, контракт еще на полтора года. Для «Рубина» приличная экономия. С января пусть будет понижение. Но за эти шесть месяцев рассчитайтесь как следует.

– Логично.

– Есть же принципы – это было просто неуважение ко мне, к моему труду. Я такого отношения не заслужил.

– Что вы готовы были ужаться в зарплате – для нас новость.

– Я же понимал, какая ситуация в клубе. Наши высокие контракты «Рубину» в тягость. Но решить все можно было нормально. А мне ответили: «Нет!» Либо получаешь часть от уже заработанного, либо расстаемся. Я улетел в Мексику.

– Отдыхать?

– Да. Только приземлился – уведомление от клуба, что должен быть послезавтра на тренировке. В отпуске! Если б не появился в Казани, пошли бы штрафные санкции. Добраться из Мексики никак не успевал. Ничего не оставалось, как направить в клуб встречное заявление о том, что отказываюсь выходить на тренировки. Из-за того, что полгода задерживают зарплату.

– Вам кто-то подсказал?

– Я это и так знал, но на всякий случай проконсультировался с юристом. В той ситуации «Рубин» не оставил мне выбора, я просто защищался.

– Как дальше развивались события?

– А никак. Начинаются сборы у команды, я тренироваться не могу. Из-за этого заявления. Еще и второе пришлось написать, что в течение месяца «Рубин» обязан выплатить долг. Если нет – контракт расторгаю. По закону дается ровно месяц.

– Подошел этот день – и что?

– Ничего не выплатили – я подал на расторжение контракта. Сам. И стал свободным агентом. У человека есть принципы. Если б ко мне подошли в декабре и предложили скорректировать зарплату с января – да пожалуйста! Но когда хотят прогнуть – этот вопрос перестает быть исключительно денежным. 

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   158 / 803
сегодня в 15:08
Да, в Казани тебя попросту кинули, Сослан! Хорошо, что хоть остался никому ничего не должен)
beefs
beefs ответил КЭТиК
   135 / 803
сегодня в 14:32
Что-то у Джанаева все плохие.
зато тесть что надо...
yasukuni
yasukuni
   402 / 803
сегодня в 13:57
Вот уж чья бы корова мычала! Я и сегодня считаю, что этот тип в 2009 году ПРОДАЛ золото, которое было в руках Спартака. Интересно, сколько ему "великий тренер" Бердыев тогда заплатил?
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   2 / 803
сегодня в 13:54
я то к питеру отношения не имею, а вот ты уже наверняка купил билет на гостевую на Ростов арене к приезду спартака.))
Степан, без Дзюбы вам хана - потеть больше некому!
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   28 / 803
сегодня в 13:24
Прифет, Степан! Едешь в Сочи курорт загрязнять?!
я то к питеру отношения не имею, а вот ты уже наверняка купил билет на гостевую на Ростов арене к приезду спартака.))
Columb
Columb
   266 / 803
сегодня в 13:18
Джанаеву плакать не надоело. Понятно, футболиста из него не получилось, ну зачем же всех в этом обвинять?
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   2 / 803
сегодня в 13:16
еще один псевдо ростовский туркменофил )) ахах
Прифет, Степан! Едешь в Сочи курорт загрязнять?!
Шуnя771
Шуnя771
   16 / 803
сегодня в 13:09
Долг надо отдавать...!
drug01
drug01
   194 / 803
сегодня в 13:08
Теперь все не возвратить!
mensk
mensk
   620 / 803
сегодня в 13:05
Как же эти стоны уже надоели.
Bладимиp
Bладимиp
   50 / 803
сегодня в 13:05
В пердивном рубине ничей труд не уважали.
RIR68
RIR68
   139 / 803
сегодня в 12:46
Наши высокие контракты «Рубину» в тягость
-----------------------------------------------------------------------
откуда у него высокий контракт? ему за ромбик, как бывшему страдальцу, доплачивали инвалидное пособие?
mangoх12
mangoх12 ответил sir_Alex
   28 / 803
сегодня в 12:38
А дыркой стал в конской школе, ахахахахаха!!! Забирайте себе вместо Дырофеева, станет достойным преемником 43-го! 😁👍
дык он за нас и не стоял )) чего же вы дырку тогда подписали ахаха
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   28 / 803
сегодня в 12:36
Всё это слезы - приме надо брать с ЗЭболотного!!! Манекен, один, героически нагибает этот бестыжий "проект"! Слава ЗЭболотному!
еще один псевдо ростовский туркменофил )) ахах
a3r3v3
a3r3v3
   229 / 803
сегодня в 12:33
Труд- в поле и на шахтах,а вы мешок пинаете
Ладожский
Ладожский
   31 / 803
сегодня в 12:30
Разве может человек в таком положении отказать Зениту?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 803
сегодня в 12:25
"Предложили понижение задним числом – деньги, которые я уже заработал, клуб хотел урезать. Из той зарплаты, которую не видел шесть месяцев!"

Махинатор Бердыев и гендир - убийца и глава ОПГ Сайманов, как я вижу, идеальное сочетание.
амурец
амурец
   74 / 803
сегодня в 12:22
был бы труд все бы уважали, а так за что уважать
Морозовский
Морозовский
   2 / 803
сегодня в 12:06
Всё это слезы - приме надо брать с ЗЭболотного!!! Манекен, один, героически нагибает этот бестыжий "проект"! Слава ЗЭболотному!
cska plus
cska plus
   10 / 803
сегодня в 12:02
Сос, Рубин не интересно давай про спартак и федуна.
Don trambon
Don trambon ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   55 / 803
сегодня в 11:56
Причем чемпионства? Разговор о неграх,а акков хватит не переживай(((
ну так я тебе и говорю, у ЦСКА были темнокожие ребята и они приносили большую пользу, сейчас только один темнокожий игрок.

у спама они были всегда и есть по сей день в большом количестве, а толку 0, как и от спама для рос футбола в целом(

а на счёт акков плохо, что много(
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Don trambon
   112 / 803
сегодня в 11:48
Разница в том что наши бразильцы приносили чемпионства и победу в еврокубке, а ваши только сосут гос. достояния. стыдно. ну буду ждать когда и на этот твой аккаунт завезут ещё один, как говорится где один там и два.
Причем чемпионства? Разговор о неграх,а акков хватит не переживай(((
d_fincher
d_fincher ответил sir_Alex
   63 / 803
сегодня в 11:48
Бестолковый, никому особо не нужный воротчик.
В Ростове выдавал приличные отрезки матчей.
Don trambon
Don trambon ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   55 / 803
сегодня в 11:46
Да у вас их когда и по пять бегало,вы тоже говорили,что один темнокожий,а те светлые!!! Хотя все с АФРИКЕ! хахахах
Разница в том что наши бразильцы приносили чемпионства и победу в еврокубке, а ваши только сосут гос. достояния. стыдно.

ну буду ждать когда и на этот твой аккаунт завезут ещё один, как говорится где один там и два.
КЭТиК
КЭТиК
   243 / 803
сегодня в 11:46
Что-то у Джанаева все плохие.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Don trambon
   112 / 803
сегодня в 11:41
как фила не назови, всегда филом останется( В ЦСКА только один темнокожий игрок на данный момент, посмотри на свой спам и потом на эту тему пиши. Да и про ЛЧ то ж насмешил) Хотя забыл твоё мнение на счёт еврокубков и вечных позоров спама там).
Да у вас их когда и по пять бегало,вы тоже говорили,что один темнокожий,а те светлые!!! Хотя все с АФРИКЕ! хахахах
sir_Alex
sir_Alex ответил mangoх12
   20 / 803
сегодня в 11:38
Вот и учи начинал в спартаке, играл за спартак 😂😃 . Спартачек всегда дырок собирает.
А дыркой стал в конской школе, ахахахахаха!!! Забирайте себе вместо Дырофеева, станет достойным преемником 43-го! 😁👍
Faustello
Faustello
   11 / 803
сегодня в 11:37
Сос он и в африке сос...
Don trambon
Don trambon ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   55 / 803
сегодня в 11:34
Правильно все,Гинер в Африке или где нибудь в Эфиопии на халяву берет зулусов и индейцев,а деньги которые есть,а их поверь у него было не мало и все на судей тратил в стране,а в ЛЧ с этими ЛЕГЕНДАМИ БЫЛИ И БУДЕТЕ ВЕЧНО ПОСЛЕДНИЕ!!!
как фила не назови, всегда филом останется( В ЦСКА только один темнокожий игрок на данный момент, посмотри на свой спам и потом на эту тему пиши.
Да и про ЛЧ то ж насмешил) Хотя забыл твоё мнение на счёт еврокубков и вечных позоров спама там).
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ ответил Don trambon
   112 / 803
сегодня в 11:33
а кста что с филом то?) профиля нет вроде как его, пермач что ли слови, всем уж надоел, а лезет(
Пожизненный бан и как то до лампочки!!
У степана и писермана и прочих их штук по 20 минимум!!
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