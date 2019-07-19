ЦСКА представил оригинальный промо-ролик к матчу с «Оренбургом»

ЦСКА выпустил промо-видео, посвященное первому домашнему матча москвичей в сезоне. Завтра «красно-синие» сыграют с «Оренбургом».
Героями ролика стали юные болельщики команды.
ЦСКА выпустил промо-видео, посвященное первому домашнему матча москвичей в сезоне. Завтра «красно-синие» сыграют с «Оренбургом».
Героями ролика стали юные болельщики команды.
Сам говоришь ваши мечты сбываются
Сам говоришь ваши мечты сбываются
- С Оренбургом
- А почему не с Анжи?
- С Анжи на следующий год играть будем
- С Оренбургом
- А почему не с Анжи?
- С Анжи на следующий год играть будем
https://www.youtube.com/watch?v=FrLVXC5q_zE
А дядя Леня отвечает, - "ну конечно будет, ведь за все уплачено" ))))))) ахахахха
А дядя Леня отвечает, - "ну конечно будет, ведь за все уплачено" ))))))) ахахахха
https://www.youtube.com/watch?v=iV76RsmUag8