ЦСКА представил оригинальный промо-ролик к матчу с «Оренбургом»

Верней, чем ВЦИОМ. «Спартак» - самый популярный в России ​«Красно-белые» удерживают первенство не во всех регионах, но по «зоне покрытия»

«Спартак» отскочил, «Сочи» - бойцы! Новичок из ФНЛ приехал в Москву за очками, а «красно-белые» заслужили свист

Болельщики «Ростова» правы: РПЛ издевается Начиная матчи в 21:30, лига убивает интерес к футболу в регионах. «Соккер.ру»

Антисборная 1-го тура: весь цвет РПЛ Если в команде тура много представителей периферии, то в антисборной нашлось