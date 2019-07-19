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ЦСКА представил оригинальный промо-ролик к матчу с «Оренбургом»

вчера, 15:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург19:00 Не начался

ЦСКА выпустил промо-видео, посвященное первому домашнему матча москвичей в сезоне. Завтра «красно-синие» сыграют с «Оренбургом».

Героями ролика стали юные болельщики команды.

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Все комментарии
МКС
МКС ответил Армейская душа
   104 / 796
вчера в 22:47
Не переживай - свиные мечты сбываются. Павлюченко ещё тот волшебник )))
Мне то что переживать

Сам говоришь ваши мечты сбываются
Конь 666
Конь 666
   538 / 796
вчера в 22:08
Недурно сделано!
Армейская душа
Армейская душа ответил МКС
   134 / 796
вчера в 21:33
- Дядя Рома, а с кем играем? - С Оренбургом - А почему не с Анжи? - С Анжи на следующий год играть будем
Не переживай - свиные мечты сбываются. Павлюченко ещё тот волшебник )))
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   22 / 796
вчера в 20:48
Поздравлямба дружище!!!
Спс. Присоединяйся!

mangoх12
mangoх12 ответил Армейская душа
   22 / 796
вчера в 20:37
И сколько? )))
Я не считаю ) помню только, что и число и год на 9-ку заканчиваюся)) а остальные цифры лучше не помнить))

МКС
МКС
   104 / 796
вчера в 20:22
- Дядя Рома, а с кем играем?

- С Оренбургом

- А почему не с Анжи?

- С Анжи на следующий год играть будем
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   10 / 796
вчера в 20:17
на позитиве сегодня юбилей отмечаю) https://www.youtube.com/watch?v=FrLVXC5q_zE
Поздравлямба дружище!!!
Армейская душа
Армейская душа ответил mangoх12
   134 / 796
вчера в 20:12
на позитиве сегодня юбилей отмечаю) https://www.youtube.com/watch?v=FrLVXC5q_zE
И сколько? )))
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   22 / 796
вчера в 19:31
сам в шоке что такое есть ))
на позитиве сегодня юбилей отмечаю)

Армейская душа
Армейская душа ответил oFANATo
   134 / 796
вчера в 19:04
Пятачкам в пору выпускать промо-ролик с Москалевым.
Он уже есть - там Федун орёт "Выпустить Кракена!"
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   10 / 796
вчера в 19:04
бл.. что ты слушаешь .., ужос )
сам в шоке что такое есть ))
cska1948
cska1948
   51 / 796
вчера в 18:42
Надеюсь, что Никола выйдет не так как вышел в первом туре.
mangoх12
mangoх12 ответил Faustello
   22 / 796
вчера в 18:37
Святой Никола спаси нас от младшего Газпро о ма ))) https://www.youtube.com/watch?v=iV76RsmUag8
бл.. что ты слушаешь .., ужос )
mangoх12
mangoх12 ответил ziborock
   22 / 796
вчера в 18:22
Что я за бред сейчас посмотрел?!)))
ну конечно это бред , не бред для тебя это коггда ты и футболистка идете по мыльнице открывашке и кричите наверх Федуну , - "Дядя Леня, а Москалев будет ? "
А дядя Леня отвечает, - "ну конечно будет, ведь за все уплачено" ))))))) ахахахха
cska plus
cska plus
   11 / 796
вчера в 17:58
Могу только осторожно пожелать удачи армейцам!
oFANATo
oFANATo ответил Багров-брат
   42 / 796
вчера в 17:51
Пятачкам в пору выпускать промо-ролик с Москалевым.
oFANATo
oFANATo
   42 / 796
вчера в 17:50
Молодцы, креативненько.
Faustello
Faustello
   10 / 796
вчера в 17:33
Святой Никола спаси нас от младшего Газпро о ма )))
Багров-брат
Багров-брат
   162 / 796
вчера в 17:30
Ой, припекло пятачкам филейную зону...)))
форева
форева
   324 / 796
вчера в 17:07
Чё то завистников мало на ветке, а ещё кричат что их больше всего.))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   175 / 796
вчера в 16:49
И чего здесь оригинального ? Обычные Гинер югенды ,на обычном пустом ,как всегда ,стадионе ??? Или же это реклама кваса " НИКОЛА" ? ))
Армейская душа
Армейская душа
   134 / 796
вчера в 16:49
Ролик-свинопёк )))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   231 / 796
вчера в 16:49
Оригинального в этом ролике ни чего нет.
Байкал-38
Байкал-38
   40 / 796
вчера в 16:44
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 796
вчера в 16:41
    Zenit_84
    Zenit_84
       106 / 796
    вчера в 16:35
    Прикольно
    beefs
    beefs
       114 / 796
    вчера в 16:33
    Оригинально...
    drug01
    drug01
       155 / 796
    вчера в 16:23
    Надо играть на победу!
    parallels
    parallels
       4 / 796
    вчера в 16:08
    после таких роликов становится очень стыдно за спартак!
    VIPded
    VIPded
       47 / 796
    вчера в 16:05
    И не смотрел. Просто - Удачи ЦСКА!!!
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