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«Оренбург»: «Обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами»

сегодня, 12:01

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о трансферной кампании клуба.

Мы в ближайшее время ждем завершения переговоров с представителями игроков. Очень надеюсь, что новички присоединятся к нам в максимально короткий срок. Опять же скажу, что все футболисты будут достаточно квалифицированными и помогут «Оренбургу» прибавить.

Сейчас пока обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем обо всем объявить официально.

Маловероятно, что успеем заявить всех к матчу с «Зенитом». Конечно, шансы небольшие на это есть, но пока будем с нынешним составом готовиться к третьему туру чемпионата России. А вот после противостояния с «сине-бело-голубыми» уже могут пойти приобретения.

Напомним, что ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче 2-го тура чемпионата России.

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Все комментарии
Levadia
Levadia ответил PATRIOT1965
   139 / 791
сегодня в 13:15
Кадыров зажал.
Павел Амурский
Павел Амурский
   87 / 791
сегодня в 12:39
Удачи Оренбургу!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   56 / 791
сегодня в 12:11
А почему после матча с Зенитом,денег не хватает?Понятно.)))Вот артист,ляпнуть такое.)))
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