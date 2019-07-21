«Оренбург»: «Обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о трансферной кампании клуба.

Мы в ближайшее время ждем завершения переговоров с представителями игроков. Очень надеюсь, что новички присоединятся к нам в максимально короткий срок. Опять же скажу, что все футболисты будут достаточно квалифицированными и помогут «Оренбургу» прибавить.

Сейчас пока обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем обо всем объявить официально.

Маловероятно, что успеем заявить всех к матчу с «Зенитом». Конечно, шансы небольшие на это есть, но пока будем с нынешним составом готовиться к третьему туру чемпионата России. А вот после противостояния с «сине-бело-голубыми» уже могут пойти приобретения.