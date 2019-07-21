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Кононов: «В первых двух турах „Спартак“ должен был набирать шесть очков»

сегодня, 00:19
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Ростовом».

Что бы было со «Спартаком», не будь судейских скандалов в обоих турах? Я не любитель прогнозов, но, думаю, мы бы выиграли и набрали шесть очков.

Связано ли с судейством то, что «Спартак» по-разному играет в чемпионате и еврокубках? Нет, это связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высок. На протяжении всех 90 минут команды бегут, играют и прессингуют. К этому нужно стремиться любой команде РПЛ.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   81 / 798
сегодня в 01:20
Конечно должен, Но не обязан.
Footbolista
Footbolista ответил PiterGrad
   3 / 798
сегодня в 01:09
Ганчаренко переведет...
ABir
ABir
   101 / 798
сегодня в 01:05
По игре Спартак прибавляет. Надо только играть в атакующий футбол до конца встречи. Игра на удержание счётам - не конёк Спартака
Konst56
Konst56
   327 / 798
сегодня в 01:05
С такой игрой и девять можно было набрать... Нет, лучше 18! А может быть 20? Все-таки надо скромнее быть - 17...
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   1 / 798
сегодня в 00:58
Кононов: «В первых двух турах „Спартак“ должен был набирать шесть очков»....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Не повезло........Ростову и Сочи конечно!!!
Попали под пиджакодавку ))
Faustello
Faustello ответил Морозовский
   1 / 798
сегодня в 00:57
Гонит Кононов - подряд дважды отскочил!
Тсссс это для Лёни, чтобы возгордился и раньше времен не уволил )))
Ген Геныч
Ген Геныч
   40 / 798
сегодня в 00:52
Олежа,ты че с болелами с берегов Невы грибов переел?!!!!!4 очка,как и есть сейчас,какие 6?!С Ростовом ничья закономерная!
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 00:51
этому больше не наливать)) тонкий картофельный юмор как я понимаю...или нет?) переведите с белорусского что он сказал.
Konst56
Konst56
   327 / 798
сегодня в 00:50
Если бы, да кабы...
minai
minai
   189 / 798
сегодня в 00:46
Где-то это уже было.. типа в 11-ти турах 33 очка шоле..
_Философ_
_Философ_
   58 / 798
сегодня в 00:39
Уже открыто говорит, что с судьями договорились
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 798
сегодня в 00:37
Кононов: «В первых двух турах „Спартак“ должен был набирать шесть очков».......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Не повезло........Ростову и Сочи конечно!!!
Qwеrty
Qwеrty
   77 / 798
сегодня в 00:34
Пиджак зачитал маляву от Федуна.
У самого то в глазах есть совесть,но могут убить,поэтому лучше хлопать
wingback
wingback
   253 / 798
сегодня в 00:29
Нужно же пиджаку что-то ляпнуть после хрякосудейского произвола, чтоб не погнали ссаными тряпками....
311
311
   50 / 798
сегодня в 00:29
Что несёт этот физрук?)
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Олег Борткевич
   767 / 798
сегодня в 00:29
С кем договорились о шести очках?
    Faustello
    Faustello
       1 / 798
    сегодня в 00:29
    Провокационное заявление...
    161регион
    161регион
       126 / 798
    сегодня в 00:27
    БУ ГА ГА ГА......ПИДЖАК ПО МОЕМУ МУМИЕ МЕЖПАЛЬЦЕВОЕ КУРНУЛ.....
    Морозовский
    Морозовский
       2 / 798
    сегодня в 00:26
    Гонит Кононов - подряд дважды отскочил!
    African spartak
    African spartak ответил Юрий Климов 1
       28 / 798
    сегодня в 00:24
    Да нееее. Дундолк то обыграем или Бней Игуду.
    С чего такая уверенность? Не привык еще к АЕКам, ПАОКам, Санкт-Галленам и прочим Легиям?
    EAGinLE
    EAGinLE
       33 / 798
    сегодня в 00:23
    Хорошо что у нас теперь Черевченко ,он таких песен не поет , а дело делает.
    11-и метровый
    11-и метровый
       34 / 798
    сегодня в 00:23
    Средства выделены, нужно оприходовать, позорище!!!!
    Юрий Климов 1
    Юрий Климов 1 ответил African spartak
       767 / 798
    сегодня в 00:22
    Связано ли с судейством то, что «Спартак» по-разному играет в чемпионате и еврокубках? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Еще как связано, скоро пищевик это в очередной раз продемонстрирует в отборе ЛЕ.
    Да нееее. Дундолк то обыграем или Бней Игуду.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       221 / 798
    сегодня в 00:21
    С кем договорились о шести очках?
    Юрий Климов 1
    Юрий Климов 1
       767 / 798
    сегодня в 00:21
    Ща бомбанет у конебомжей.
    itujan
    itujan
       368 / 798
    сегодня в 00:21
    От пердива свиней тянут всем РФС.
    African spartak
    African spartak
       28 / 798
    сегодня в 00:21
    Связано ли с судейством то, что «Спартак» по-разному играет в чемпионате и еврокубках?
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Еще как связано, скоро пищевик это в очередной раз продемонстрирует в отборе ЛЕ.
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