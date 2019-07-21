Кононов: «В первых двух турах „Спартак“ должен был набирать шесть очков».......

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью с «Ростовом».
Что бы было со «Спартаком», не будь судейских скандалов в обоих турах? Я не любитель прогнозов, но, думаю, мы бы выиграли и набрали шесть очков.
Связано ли с судейством то, что «Спартак» по-разному играет в чемпионате и еврокубках? Нет, это связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высок. На протяжении всех 90 минут команды бегут, играют и прессингуют. К этому нужно стремиться любой команде РПЛ.
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Не повезло........Ростову и Сочи конечно!!!
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Не повезло........Ростову и Сочи конечно!!!
У самого то в глазах есть совесть,но могут убить,поэтому лучше хлопать
У самого то в глазах есть совесть,но могут убить,поэтому лучше хлопать
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Еще как связано, скоро пищевик это в очередной раз продемонстрирует в отборе ЛЕ.
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Еще как связано, скоро пищевик это в очередной раз продемонстрирует в отборе ЛЕ.