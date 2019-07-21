ГлавнаяНовости

Лебедев: «Жду обращения от фанатов „Спартака“ по действиям ОМОНа»

сегодня, 09:35
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что готов отправить запрос в МВД для проверки законности действий ОМОНа после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». После матча представители ОМОНа начали избивать болельщиков «Спартака». 

Как член комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками жду обращения от фанатов «Спартака» с фактами нарушений со стороны ОМОНа для последующего запроса в органы МВД с просьбой проверить законность действий и наказать виновных.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Оренбург»: «Обсуждаем варианты трансфера с тремя персонами»
Сегодня, 12:01 Комментарии2
Шимански: «Мог подождать, когда заинтересуются топовые клубы»
Сегодня, 09:52 Комментарии3
Шимански: «У меня в России самые серьезные намерения»
Сегодня, 09:49 Комментарии0
Карпин: «Если бы Ионов забивал все моменты, то играл бы в „Барселоне“»
Сегодня, 08:51 Комментарии13
Гацкан: «Не знаю, как нам могли не дать пенальти»
Сегодня, 08:25 Комментарии21
Кононов: «В первых двух турах „Спартак“ должен был набирать шесть очков»
Сегодня, 00:19 Комментарии67
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bладимиp
Bладимиp
   59 / 788
сегодня в 12:37
Остудили дубинкой пьяных распоясавшихся свиных болельщиков.
killerman77
killerman77
   564 / 788
сегодня в 12:29
дырка от исполкома проснулась...
Miaf
Miaf
   14 / 788
сегодня в 12:23
Это не тот, который фанат цска? Хотя в таких ситуациях не важно, кто чей фанат, такие вещи надо пресекать в зародыше.
mihaluch
mihaluch
   78 / 788
сегодня в 12:10
Фактов нарушения среди ОМОНа не было.Просто за хулиганские действия было задержано несколько фанатов "Спартака", другие фанаты пытались их отбить.В дело вступил ОМОН и в течении нескольких минут порядок был восстановлен.
112910415
112910415
   40 / 788
сегодня в 12:08
беспредел, однако
RIR68
RIR68
   129 / 788
сегодня в 11:41
правильный ход . всех подписантов этого обращения собрать и отправить она общественно-полезные работы по профилю. улицы подметать!!!
СуКины дети
СуКины дети
   710 / 788
сегодня в 11:23
Лебедь всех ментов под паровоз пустит
Союзник противников
Союзник противников ответил Шуnя771
   266 / 788
сегодня в 11:18
Отбитые (полуотбитые) почки молчат или стонут....
Это ты считаешь,что мог пострадать не присутствуя на месте событий,или модератор???
Союзник противников
Союзник противников ответил Шуnя771
   266 / 788
сегодня в 11:10
Отбитые (полуотбитые) почки молчат или стонут....
    13 RUS
    13 RUS
       172 / 788
    сегодня в 10:54
    Футболом бы занялись и раскрыли махинации семинулевых фк с судьями,позор рфс
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский ответил Так Себе Аналитик
       76 / 788
    сегодня в 10:46
    А видео со стадиона члену недостаточно?
    А что на видео противозаконного? Сотрудники правопорядка угомонили распоясавшихся хулиганов.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       11 / 788
    сегодня в 10:42
    А видео со стадиона члену недостаточно?
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       143 / 788
    сегодня в 10:41
    Наглотались бромонтана и пошли беспредельничать.. Типичные свиньи
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил ermak6848
       21 / 788
    сегодня в 10:35
    чего писать , если всё обошлось без жертв...
    Отбитые (полуотбитые) почки молчат или стонут....
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       251 / 788
    сегодня в 10:28
      Союзник противников
      Союзник противников
         266 / 788
      сегодня в 10:24
      Обписавшим всю страну хулиганам -адекватная реакция их сверстников.И нехрен делить людей по профессиям.Как только что случится серьёзное в жизни,все вы,болтуны,с визгом побежите искать защиты в "ментовке".А Жирику-Лебедёффу-уклонисту со стажем,"западло" вообще заниматься вопросами безопасности кого бы то ни было.С детских лет укрылся от исполнения священного долга мужика-службы в армии,а всё поучает,каин.Но для офисной челяди и он-авторитет.
      Qwеrty
      Qwеrty
         66 / 788
      сегодня в 10:24
        Comdiv
        Comdiv
           122 / 788
        сегодня в 10:24
        Судья иуда спровоцировал действия свиней.
        Мишаня Дмитриев
        Мишаня Дмитриев
           60 / 788
        сегодня в 10:17
        уроды в погонах
        Faustello
        Faustello
           1 / 788
        сегодня в 10:07
        Как болельщику хочется написать что Динамовцы решили приготовить отбивные )))
        Но как человеку прошедшему разные футбольные форумы в 90-е, когда людей били дубинами так что они прыгали с 6-7 метровой высоты лишь бы больше не получать...
        Короче, так не должно быть.
        Palex
        Palex ответил ermak6848
           183 / 788
        сегодня в 10:07
        Т.е. что людей бьют дубинками это нормально, лишь бы без жертв?
        Армейская душа
        Армейская душа
           115 / 788
        сегодня в 10:02
        Что - опять "свинина в собственном соку"? )))
        морозз
        морозз
           20 / 788
        сегодня в 09:55
        Полиционеры мстят всем за унижения Динамо!
        STVA 1
        STVA 1
           75 / 788
        сегодня в 09:46
        ОМОНу по барабану чьих болел муд-ть(((
        ermak6848
        ermak6848
           123 / 788
        сегодня в 09:38
        чего писать , если всё обошлось без жертв...
        Atist
        Atist
           184 / 788
        сегодня в 09:38
        А когда примут обращение по действиям продажного судьи?
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100