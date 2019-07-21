Лебедев: «Жду обращения от фанатов „Спартака“ по действиям ОМОНа»

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что готов отправить запрос в МВД для проверки законности действий ОМОНа после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». После матча представители ОМОНа начали избивать болельщиков «Спартака».

Как член комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками жду обращения от фанатов «Спартака» с фактами нарушений со стороны ОМОНа для последующего запроса в органы МВД с просьбой проверить законность действий и наказать виновных.