Лебедев: «Жду обращения от фанатов „Спартака“ по действиям ОМОНа»

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что готов отправить запрос в МВД для проверки законности действий ОМОНа после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». После матча представители ОМОНа начали избивать болельщиков «Спартака».
Как член комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками жду обращения от фанатов «Спартака» с фактами нарушений со стороны ОМОНа для последующего запроса в органы МВД с просьбой проверить законность действий и наказать виновных.
Но как человеку прошедшему разные футбольные форумы в 90-е, когда людей били дубинами так что они прыгали с 6-7 метровой высоты лишь бы больше не получать...
Короче, так не должно быть.
Но как человеку прошедшему разные футбольные форумы в 90-е, когда людей били дубинами так что они прыгали с 6-7 метровой высоты лишь бы больше не получать...
Короче, так не должно быть.