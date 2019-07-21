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Гацкан: «Не знаю, как нам могли не дать пенальти»

сегодня, 08:25
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал ничью своей команды со «Спартаком».

Ничья со столичной командой стала для Гацкана последней игрой в составе «Ростова», где капитан провел 11 сезонов.

Сейчас только позитивные эмоции, всё супер. Спасибо огромное болельщикам, руководству. Я всегда был рад играть за эту команду и отдал ей 11 лет. Могу только позитивно говорить про «Ростов».

Жизнь продолжается, идём вперёд и надеемся, что дальше буду в футболе. Конечно, грустинка в голосе есть. Конечно, тяжело входить в такую игру, но наша профессия — выходить и доказывать, показывать результат.

Мы были достойны победы. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак». Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего.

Позитивно отношусь к системе VAR. Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее.

Что касается продолжения карьеры, официально ничего нет. На следующей неделе что-то будет, наверное.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   41 / 790
сегодня в 09:48
...пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»...
Именно. Стыдно за Спартак.
Begemott
Begemott
   146 / 790
сегодня в 09:45
Свиньи с такой игрой даже у Шкендии в еврокубках не выиграют.
Petergoff
Petergoff
   320 / 790
сегодня в 09:38
Когда было правильнее ставить( не ставить) пенальти? В игре первого тура,когда Спартак снёс игрока Сочи в штрафной,или во вчерашнем матче,когда пенальти назначили, в ворота Ростова
???? Вот вопрос,так вопрос)))))
Garrincha58
Garrincha58 ответил Павел Амурский
   191 / 790
сегодня в 09:28
Когда же прекратится это позорище?
никогда! в России у кого больше бабла у того больше прав
Павел Амурский
Павел Амурский
   75 / 790
сегодня в 09:25
Когда же прекратится это позорище?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   215 / 790
сегодня в 09:19
Уже второй матч со Спартаком вопросы к судейским решениям. Совпадение? Почему не придумать такую систему, где команду можно будет наказывать постфактум. Скажем, комиссия РПЛ после матча нашла в работе судьи результативные ошибки в пользу одной команды, которая повлияла на результат. Допустим после 3 таких матчей (где были очевидные ошибки, повлиявшие на игру) на команду будут накладываться какие-либо штрафные санкции вплоть до лишения очков, а судей штрафовать. Тогда и у судей будет мотивация судить лучше и Федун будет осторожнее работать с судейским корпусом.
Верещагин
Верещагин
   57 / 790
сегодня в 09:19
    МКС
    МКС
       99 / 790
    сегодня в 09:15
    Заныли

    Гол забили из километрового офсайда

    Еще и пенальти не дали
    Ладожский
    Ладожский
       39 / 790
    сегодня в 09:14
    Ростов почувствовал на своей шкуре беспредел свиней, хотя в ростове за свиней больше болели, чем за своих.
    Never Mind
    Never Mind
       774 / 790
    сегодня в 09:01
    мдээээ, смотреть такое тяжеловато, в первом тайме на Нормане и Байрамяне фолы были стопроцентные в штрафной, а когда во втором тайме был фол после углового и комментаторы сказали мяч был далековато, ничего не было, просто орнул))))) Наши ребята молодцы что ничью вырвали при таком беспределе!! Судьи - лучший трансфер Спартака в этом сезоне))
    beefs
    beefs
       97 / 790
    сегодня в 08:46
    Давай, дружище, не унывай, когда то все равно придется расставаться...
    морозз
    морозз
       22 / 790
    сегодня в 08:42
    Миллер с Гинером почувствовали в Спартаке конкурента и сразу же подключили административный ресурс и прессу! Продажные журналисты начали компанию против Спартака, подключился РФС и глава судейского корпуса...очень плотно обложили красно белых своим газовым коконом! Но все должны понять и принять такую мысль! - Спартак не боится клеветы в свою сторону, не боится и газового барона Миллера...опутавшего своими газовым облаком весь наш футбол, Спартак смеётся над потугами недоброжелателей!
    ABir
    ABir
       103 / 790
    сегодня в 08:39
    Ростов играл достойно и мог победить, но и Спартак имел много упущенных моментов. Так что ничья скорее закономерный результат, хотя упускать победу в добавленное время очень обидно, гораздо приятнее сравнивать счёт или вырывать победу. А для Гацкана с Ростовым ничья со Спартаком - вполне достойный результат, так что не надо жаловаться на судьбу
    drug01
    drug01
       118 / 790
    сегодня в 08:35
    Все судьи всегда за Спартак.....
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