Гацкан: «Не знаю, как нам могли не дать пенальти»

Капитан «Ростова» прокомментировал ничью своей команды со «Спартаком».

Ничья со столичной командой стала для Гацкана последней игрой в составе «Ростова», где капитан провел 11 сезонов.

Сейчас только позитивные эмоции, всё супер. Спасибо огромное болельщикам, руководству. Я всегда был рад играть за эту команду и отдал ей 11 лет. Могу только позитивно говорить про «Ростов».

Жизнь продолжается, идём вперёд и надеемся, что дальше буду в футболе. Конечно, грустинка в голосе есть. Конечно, тяжело входить в такую игру, но наша профессия — выходить и доказывать, показывать результат.

Мы были достойны победы. Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак». Выходил с мыслью, что сейчас должны забить. Было бы лучше, забей я, но ничего.

Позитивно отношусь к системе VAR . Думаю, это чуть поможет. Даже в сегодняшней игре можно было посмотреть и сразу поставить. Это было бы правильнее.

Что касается продолжения карьеры, официально ничего нет. На следующей неделе что-то будет, наверное.