Карпин: «Если бы Ионов забивал все моменты, то играл бы в „Барселоне“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о упущенных своей командой моментах в матче со «Спартаком» (2:0).
Чем могу объяснить незавершённые моменты Ионова? Ничем. Если бы он все моменты реализовывал, играл бы не в «Ростове», а в «Барселоне». В матче с «Оренбургом» завершил.
И у Месси бывает, что не реализовывает. Главное, что у него есть моменты, он правильно открывается. Голы придут.
Ранее фанат «Спартака» рассказал о беспорядках после матча.
Но,ждем, и на стаиуху бывает проруха!
Удачи Ростову!
Но,ждем, и на стаиуху бывает проруха!
Удачи Ростову!