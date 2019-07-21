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Карпин: «Если бы Ионов забивал все моменты, то играл бы в „Барселоне“»

сегодня, 08:51
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о упущенных своей командой моментах в матче со «Спартаком» (2:0).

Чем могу объяснить незавершённые моменты Ионова? Ничем. Если бы он все моменты реализовывал, играл бы не в «Ростове», а в «Барселоне». В матче с «Оренбургом» завершил.

И у Месси бывает, что не реализовывает. Главное, что у него есть моменты, он правильно открывается. Голы придут.

Ранее фанат «Спартака» рассказал о беспорядках после матча

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Все комментарии
A.Gordeev
A.Gordeev ответил Спартач-болельщик
сегодня в 09:59
...Ростов - то более уважаемый клуб чем Зенитушка...
В своем кругу уважаемый и среди свиней, его обувающих, а так для всех он просто Пердивщик.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Comdiv
   242 / 790
сегодня в 09:46
А если бы не бухал, то был бы чемпионом страны в Зените, а не в ростове пердивном прозябал.
...Ростов - то более уважаемый клуб чем Зенитушка...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 790
сегодня в 09:36
Да ужжж!!! Парочку как минимум мог положить!!!
jilbar
jilbar
   63 / 790
сегодня в 09:34
Это такой стиль игры у Ионова, не барселонский.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   296 / 790
сегодня в 09:27
Волера молодца, пора его в Спартак возвращать. Гыгы.
Comdiv
Comdiv
   124 / 790
сегодня в 09:15
А если бы не бухал, то был бы чемпионом страны в Зените, а не в ростове пердивном прозябал.
Karkaz
Karkaz
   363 / 790
сегодня в 09:02
Этого мало, у Месси еще разрешение нужно спросить, чтобы играть в Барселоне
борька
борька
   90 / 790
сегодня в 08:56
Ну,не включется какой то шарик уИонова, не везет. Заколдовали парня!
Но,ждем, и на стаиуху бывает проруха!
Удачи Ростову!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   480 / 790
сегодня в 08:55
Если бы у бабушки были яйца...
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