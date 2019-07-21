Карпин: «Если бы Ионов забивал все моменты, то играл бы в „Барселоне“»

Главный тренер «Ростова» высказался о упущенных своей командой моментах в матче со «Спартаком» (2:0).

Чем могу объяснить незавершённые моменты Ионова? Ничем. Если бы он все моменты реализовывал, играл бы не в «Ростове», а в «Барселоне». В матче с «Оренбургом» завершил.

И у Месси бывает, что не реализовывает. Главное, что у него есть моменты, он правильно открывается. Голы придут.