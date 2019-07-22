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Лопырева: «В Ростове появились спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых»

сегодня, 20:07
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Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева прокомментировала избиение фанатов «Спартака» сотрудниками ОМОНа после матча против «Ростова». 

В день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15-20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки. Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. В моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашла фото в телефоне, сделанное год назад перед игрой в моем родном Ростове во время Чемпионата Мира @fifaworldcup ⚽️ и вспомнила, что в день старта РПЛ я писала напутственный пост и позволила себе поностальгировать о духе романтики, которая была на наших стадионах 15-20 лет назад, привела в пример плохие поля, не самые комфортные условия на трибунах, мужиков, лузгающих семечки. Реальность действительно вернула (или даже макнула?) нас в прошлое, но куда более суровым образом. На деле вчера в моем родном Ростове появились, казалось, ушедшие навсегда спутники нашего чемпионата 90-х и нулевых: ОМОН, дубинки, драки прямо под трибунами. Я даже не хочу разбираться, кто прав, а кто виноват. Давайте просто остановим любое насилие. Кому приятно смотреть на эти ужасные кадры? Мы же можем делать настоящее зрелище, все для этого есть. Посмотрите, сколько зрителей ходит, сколько драматургии в сюжетах матчей, сколько голов забито во втором туре?! 😏

Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
   15 / 829
сегодня в 21:47
Супер красивая красотка 80 × 50 × 80.Эх Федя Федя.)
mangoх12
mangoх12 ответил борька
   20 / 829
сегодня в 21:32
Чем нищее общество, тем больше будет беспорядков
Общество скатывается в 90-е по всем параметрам..
борька
борька
   114 / 829
сегодня в 21:11
Чем нищее общество, тем больше будет беспорядков
pomor45
pomor45
   98 / 829
сегодня в 21:06
Что-то такое же слащавое, как её облик.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   185 / 829
сегодня в 20:54
Когда фанаты научаться себя по человечески вести и не нужны будут никакие омновцы, достаточно будет стюардов. Но до тех пор пока будут приходить в дрова пьяные люди исключительно с намерением крушить все вокруг, ничего не изменится.

Ни в жизнь не поверю, что ни за что были пущены в ход дубинки. Вначале разобраться в причине, а потом разбираться в последствиях
112910415
112910415
   46 / 829
сегодня в 20:49
даже недалёкая женщина может успешно озвучить правильную мысль
Брулин
Брулин
   73 / 829
сегодня в 20:47
Так то всё правильно сказала!
морозз
морозз
   17 / 829
сегодня в 20:43
Очень красивая женщина, да и правильно всё разложила по полочкам! В 90 били дубинками всех, как сказал один из генералов МВД...тренировка сотрудников по пресечению беспорядков большой массы людей!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил ХУБУЛ
   12 / 829
сегодня в 20:31
Очень красивая женщина.
Банальный набор пластических операций для голливудских звезд)) Если ты посмотришь еще старые ее фотки, когда она губы и грудь уже надула, но скулы и нос еще не меняла, то там у нее совсем другое лицо))

Нынешний ее законсервированный много лет вид появился, когда начался роман с Кэшбеком))
RIR68
RIR68
   70 / 829
сегодня в 20:24
сдаётся мне, что Лопырева лет 15-20 назад и не знала, что такое футбол, а сама лузгала семки с одноклассниками у подъезда.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   336 / 829
сегодня в 20:20
Очень красивая женщина.
Питер Ман
Питер Ман
   28 / 829
сегодня в 20:13
ростов сам ещё в девяностых существует
Питер Ман
Питер Ман
   28 / 829
сегодня в 20:12
По любому болеет за пупсиков, как и Бузова
Dominators
Dominators
   36 / 829
сегодня в 20:12
Где еще пропиариться этой мокрощелке ...
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