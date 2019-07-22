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Нигматуллин: «„Спартак“ - уважающая себя команда»

сегодня, 16:25

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что «красно-белые» способны пройти «Тун» в Лиге Европы.

Не худший и не лучший вариант. «Спартак» — уважающая себя команда, имеющая в своем составе футболистов гораздо более квалифицированных, чем у «Туна». Понятно, что в истории красно-белых куча моментов, когда они проигрывали, являясь фаворитами, но «Спартаку» необходимо играть в основной части еврокубков. Это нужно Кононову для укрепления своих позиций, это и болельщики клуба оценят, и руководство. Впереди еще много работы в Европе. «Тун» — первый шаг, это далеко не гранд.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 826
сегодня в 17:30
Ахахах! Даже ничего нё скажу, просто посмеюсь.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 826
сегодня в 17:23
Так они и после Ливерпуля себя уважали!!!
Gelious
Gelious
   89 / 826
сегодня в 17:21
Это начало стенд-апа?
Gessenschaft
Gessenschaft
   330 / 826
сегодня в 17:14
ДА, КОНЕЧНО! УВАЖАЮЩАЯ СЕБЯ И УВАЖАЕМАЯ ТОЖЕ!

БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   84 / 826
сегодня в 17:12
Ну если от Туна поджилки трясутся. То это уже финиш.
SHMEL
SHMEL
   91 / 826
сегодня в 17:08
Как смог приободрил поросят,но между строк читается стыд и позор за спартак...
Egorium
Egorium
   60 / 826
сегодня в 16:59
Уважающая себя команда не будет каждый чемпионат выползать за счет судей и чиновников РФС.
viv
viv
   442 / 826
сегодня в 16:53
Нигматуллин:"спартак уважающая себя команда"

Нигматуллин, ты это ПАОКу и Ливерпулю расскажи....
Denkuz
Denkuz
   39 / 826
сегодня в 16:51
Опустившись до уровня Туна, сложно себя уважать.
Comdiv
Comdiv
   47 / 826
сегодня в 16:49
Вызвал смех у многих миллионов.
Don trambon
Don trambon
   56 / 826
сегодня в 16:28
Ахаха. Смотря как они радуются подачкам судьям, о каком уважении может идти речь?
sir_Alex
sir_Alex
   57 / 826
сегодня в 16:26
А то! 👍
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