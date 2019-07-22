Нигматуллин: «„Спартак“ - уважающая себя команда»

Бывший голкипер «Спартака» считает, что «красно-белые» способны пройти «Тун» в Лиге Европы.

Не худший и не лучший вариант. «Спартак» — уважающая себя команда, имеющая в своем составе футболистов гораздо более квалифицированных, чем у «Туна». Понятно, что в истории красно-белых куча моментов, когда они проигрывали, являясь фаворитами, но «Спартаку» необходимо играть в основной части еврокубков. Это нужно Кононову для укрепления своих позиций, это и болельщики клуба оценят, и руководство. Впереди еще много работы в Европе. «Тун» — первый шаг, это далеко не гранд.