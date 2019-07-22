VAR будет использоваться во всех матчах РПЛ после зимней паузы

Главный менеджер проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин оценил дебют технологии в чемпионате России и рассказал о планах его использования.

На сегодняшний день нам удалось уже во втором туре провести один «боевой» матч с использованием видео-ассистента в режиме «лайв». Задача – чтобы регулярно, каждый тур было хотя бы по одному матчу. В этой связи мы действуем постепенно, нет задачи, чтобы сразу мы могли выполнить большой объем.