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VAR будет использоваться во всех матчах РПЛ после зимней паузы

сегодня, 17:23

Главный менеджер проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин оценил дебют технологии в чемпионате России и рассказал о планах его использования.

На сегодняшний день нам удалось уже во втором туре провести один «боевой» матч с использованием видео-ассистента в режиме «лайв». Задача – чтобы регулярно, каждый тур было хотя бы по одному матчу. В этой связи мы действуем постепенно, нет задачи, чтобы сразу мы могли выполнить большой объем.

Сейчас идет подготовка, чтобы начать конструировать ВАР-центр. Планируем, что он заработает со следующего года, со второй части сезона-2019/20. Тогда уже все матчи тура пройдут с использованием ВАР. До этого планируется проведение от одного до трех матчей. Назначение конкретного матча – прерогатива РФС.

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001 ответил Александр Рябов
   6 / 822
сегодня в 18:36
https://pp.userapi.com/c851128/v851128162/17abf0/U8lfaZM3qtA.jpg
Эта картинка с судейского чемпионата имени Симоняна тянется. гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 822
сегодня в 18:34
Footbolista
Сегодня 17:31, редактировал Сегодня 17:32
После зимней паузы Спартак уже никто не догонит...
раз...два...три...бомжекони "гори"))...
---------------
Аплодирую стоя. За искромётный юмор лови плюсик.
------
PS. Ан нет. Плюсик отменяется. В игноре я . Пужливый оппонент. Гыгыгы
Александр Рябов
Александр Рябов
   302 / 822
сегодня в 18:30
https://pp.userapi.com/c851128/v851128162/17abf0/U8lfaZM3qtA.jpg
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 822
сегодня в 18:29
Свиньи перестраховались. Если бы VAR ввели с 1 тура, то свиньи имели бы ZERO очков. Гыгыгы
Александр Орешкин
Александр Орешкин
   332 / 822
сегодня в 18:05
Так вара до зимы не будет что ль? То-та я думаю что-то у спартака честное судейство зачастило. Отличная тактика!
Армейская душа
Армейская душа
   76 / 822
сегодня в 18:03
Федун решил по-максимуму выжать - ждём продолжения "судейских ошибок" в матчах с участием спартака
Absinthe2
Absinthe2
   329 / 822
сегодня в 17:55
До зимней паузы Гинер еще столько пенок купит:)
Comdiv
Comdiv
   43 / 822
сегодня в 17:54
К зиме фердун закупит AntiVAR, к тому времени и москалева выпустят.
Морозовский
Морозовский
   3 / 822
сегодня в 17:54
На всех VARовскИх видеокамерах будут установлены лазурные светофильтры!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   276 / 822
сегодня в 17:53
Видимо платеж Федуна был только до зимы.

А если серьезно, в чем была проблема ввести с начала сезона? Чем РФС полезным и важным занимался все время после ЧМ, что до сих пор не могут ввести этот ВАР?
cska1948
cska1948
   68 / 822
сегодня в 17:53
Перед началом сезона шли разговоры, что РФПЛ готова к применению ВАР с первого тура. А теперь затягивают.
Ладожский
Ладожский
   24 / 822
сегодня в 17:53
При судействе Мешкова и VAR бессилен.
mangoх12
mangoх12 ответил Так Себе Аналитик
   21 / 822
сегодня в 17:41
Намекаешь, что Федун до зимы закупился?)
Просто до зимы Федун спихнет им клуб наВАРившись)
Верещагин
Верещагин
   50 / 822
сегодня в 17:40
Тогда понятно почему реЗИНовых тянут судьи с самого старта. Хотят обеспечить задел в первом круге
drug01
drug01
   126 / 822
сегодня в 17:38
Долго ждать придётся!!!
Питер Ман
Питер Ман
   32 / 822
сегодня в 17:37
Вот и конец пупсикам в РПЛ, правда вылетят только в следующем сезоне, а в этом до зимней паузы Федун успеет набрать очки, в каждом матче ручные судьи у него
cska plus
cska plus
   12 / 822
сегодня в 17:36
И спартака тоже???
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   2 / 822
сегодня в 17:34
Догадливый ты парень)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   13 / 822
сегодня в 17:33
После зимней паузы Спартак уже никто не догонит... раз...два...три...бомжекони "гори"))...
Намекаешь, что Федун до зимы закупился?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 822
сегодня в 17:33
Непонятно, собственно, почему сделать будку/помещение с мониторами и вывести туда видеоповторы стало проблемой, и почему нельзя было это сделать к началу чемпионата, но хорошо хоть к зиме сделаете.
Footbolista
Footbolista
   2 / 822
сегодня в 17:31
После зимней паузы Спартак уже никто не догонит...
раз...два...три...бомжекони "гори"))...
VIPded
VIPded
   38 / 822
сегодня в 17:30
Ну наконец-то...)))
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   1 / 822
сегодня в 17:30
Пока Федун не построит рядом с ВАР-центром свой наВАР - центр , ВАР не введут!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       10 / 822
    сегодня в 17:26
    Пока Федун не построит рядом с ВАР-центром свой наВАР - центр , ВАР не введут!!!
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