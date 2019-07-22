VAR будет использоваться во всех матчах РПЛ после зимней паузы

Главный менеджер проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин оценил дебют технологии в чемпионате России и рассказал о планах его использования.
На сегодняшний день нам удалось уже во втором туре провести один «боевой» матч с использованием видео-ассистента в режиме «лайв». Задача – чтобы регулярно, каждый тур было хотя бы по одному матчу. В этой связи мы действуем постепенно, нет задачи, чтобы сразу мы могли выполнить большой объем.
Сейчас идет подготовка, чтобы начать конструировать ВАР-центр. Планируем, что он заработает со следующего года, со второй части сезона-2019/20. Тогда уже все матчи тура пройдут с использованием ВАР. До этого планируется проведение от одного до трех матчей. Назначение конкретного матча – прерогатива РФС.
Сегодня 17:31, редактировал Сегодня 17:32
После зимней паузы Спартак уже никто не догонит...
раз...два...три...бомжекони "гори"))...
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Аплодирую стоя. За искромётный юмор лови плюсик.
------
PS. Ан нет. Плюсик отменяется. В игноре я . Пужливый оппонент. Гыгыгы
Сегодня 17:31, редактировал Сегодня 17:32
После зимней паузы Спартак уже никто не догонит...
раз...два...три...бомжекони "гори"))...
---------------
Аплодирую стоя. За искромётный юмор лови плюсик.
------
PS. Ан нет. Плюсик отменяется. В игноре я . Пужливый оппонент. Гыгыгы
А если серьезно, в чем была проблема ввести с начала сезона? Чем РФС полезным и важным занимался все время после ЧМ, что до сих пор не могут ввести этот ВАР?
А если серьезно, в чем была проблема ввести с начала сезона? Чем РФС полезным и важным занимался все время после ЧМ, что до сих пор не могут ввести этот ВАР?
раз...два...три...бомжекони "гори"))...
раз...два...три...бомжекони "гори"))...