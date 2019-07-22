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Место проведения матча «Оренбург» - «Зенит» определят во вторник

сегодня, 18:28
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.07.2019 в 14:00 Не начался

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин ответил на вопрос о возможном проведении матча «Оренбург» - «Зенит» в Оренбурге, а не на резервном стадионе.

Сейчас там работает комиссия. «Оренбург» прислал письмо, что они планируют играть на этом стадионе. Проверят раздевалки, пресс-службы, а завтра будет принято решение. Если все сделано, то игра с «Зенитом» будет проведена в Оренбурге – ответ будет завтра, после доклада комиссии. 

Напомним, что в прошлом туре «Оренбург» уступил ЦСКА.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 827
сегодня в 20:34
На "Открытии Арене".....
И Федунам прибыль и Москва аншлаг увидит ...
Не одним же концертом Шнура креативить....))
cska plus
cska plus
   12 / 827
сегодня в 20:10
Если не будет соответствовать то игра пройдёт в Питере.
морозз
морозз ответил andreika20133
   16 / 827
сегодня в 19:59
С честью проблемки . Ну понятно ..................................
Не злись дружище, злость порождает ненависть а вот она в свою очередь заставляет людей делать необдуманные поступки а также говорить фразы за которые нужно держать ответ!
beloff
beloff
   380 / 827
сегодня в 19:15
а смысл? может сразу тех.поражение фарм клубу голубых? так даже дешевле выйдет, на спектакль иначе придется тратится
Питер Ман
Питер Ман
   32 / 827
сегодня в 19:14
Боты Федуна уже здесь, даже Lopp c майдана вернулся ради Зенита
andreika20133
andreika20133 ответил морозз
   323 / 827
сегодня в 19:07
Ты прекращай свои молодецкие ...за базар отвечаешь! А сейчас отдыхай, дыши полной грудью...займись наконец-то ну вышиванием что ли!
С честью проблемки . Ну понятно ..................................
Footbolista
Footbolista ответил морозз
   2 / 827
сегодня в 19:06
морозз
морозз ответил andreika20133
   16 / 827
сегодня в 19:00
Отвечаешь ????Или просто шутки такие шутишь.Как всегда это когда,,???Видимо было много примеров ----- Начинай перечислять . Ответь за свои слова . Ты не мальчик . Лет 60 уже есть . В перёд на защиту чести пожившего человека.
Ты прекращай свои молодецкие ...за базар отвечаешь! А сейчас отдыхай, дыши полной грудью...займись наконец-то ну вышиванием что ли!
Footbolista
Footbolista ответил shlomo
   2 / 827
сегодня в 18:57
Там в Оренбурге у них трава выгорела, наверное...жарища...
parallels
parallels ответил LOpp
   8 / 827
сегодня в 18:57
Вы не свинья, зато с Уфой гостевой матч сыграли в Питере. Вы не свинья, зато Суперкубок с Локо перенести из Химки в Питер и др. От количества позора на Зените уже клеймо ставить не где, а все на других пинаете.
бугага! с татарами перенесли на понедельник, в самаре пятачки стали мёрзнуть, приехали, повизжали, добились переноса, уехали!! и уже в лозанну строчите. чтобы перенесли матч с Туном, лишь бы отсрочить свой ПОЗОР!!
andreika20133
andreika20133 ответил морозз
   323 / 827
сегодня в 18:56
Как всегда найдут недостатки и проведут игру на нейтральном поле в Питере! Оренбург с радостью примет это решение, Миллер сказал, что перелёт и гостиница за счёт Газпрома, а также десяток мультов на счета футболистов Оренбурга!
Отвечаешь ????Или просто шутки такие шутишь.Как всегда это когда,,???Видимо было много примеров ----- Начинай перечислять . Ответь за свои слова . Ты не мальчик . Лет 60 уже есть . В перёд на защиту чести пожившего человека.
Comdiv
Comdiv
   43 / 827
сегодня в 18:55
Почему это так взволновало клонов клуба с позорной историей, не совсем понятно?
морозз
морозз ответил LOpp
   16 / 827
сегодня в 18:52
Вы не свинья, зато с Уфой гостевой матч сыграли в Питере. Вы не свинья, зато Суперкубок с Локо перенести из Химки в Питер и др. От количества позора на Зените уже клеймо ставить не где, а все на других пинаете.
Говорят что гондурасский бомж намного круче питерского, там сразу отстреливают соперников на поле!
морозз
морозз
   16 / 827
сегодня в 18:50
Как всегда найдут недостатки и проведут игру на нейтральном поле в Питере! Оренбург с радостью примет это решение, Миллер сказал, что перелёт и гостиница за счёт Газпрома, а также десяток мультов на счета футболистов Оренбурга!
LOpp
LOpp ответил FROLL 001
   9 / 827
сегодня в 18:50
Вы не свинья, зато с Уфой гостевой матч сыграли в Питере.
Вы не свинья, зато Суперкубок с Локо перенести из Химки в Питер и др.
От количества позора на Зените уже клеймо ставить не где, а все на других пинаете.
parallels
parallels ответил LOpp
   8 / 827
сегодня в 18:46
Для полной клоунады этого матча нужно ещё его сыграть в Питере.
клоунада была, когда наш четвёртый состав, коим является оренбург, по вашему убеждению, ПОЗОРНО ВЫНЕС СПАРТАК в 30 туре - ваших потом неделю на соккере не было, ты первый побежал 😂
Дровосеки
Дровосеки
   539 / 827
сегодня в 18:46
Отлично!
Лишний матч в Питере не помешает, за одно парад на Невском проведет.
parallels
parallels
   8 / 827
сегодня в 18:43
надо получить разрешение из тарасовки! без него матч проводить нельзя!
NbKA555
NbKA555
   267 / 827
сегодня в 18:43
Ну а если будет не все в порядке,то на Крестовский перенесут
LOpp
LOpp ответил shlomo
   9 / 827
сегодня в 18:41
Давненько Питер был столицей)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   133 / 827
сегодня в 18:39
Все делается в пользу питерского проекта, какой позор!
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 827
сегодня в 18:38
Мы не свиньи. Надо играть в Оренбурге. Точка. Гыгыгы
spartach091
spartach091
   83 / 827
сегодня в 18:37
Газпром хорошую кормушку устроил для зенита.

И Оренбург спонструют. И в сочи поддерживают
shlomo
shlomo
   319 / 827
сегодня в 18:34
Начинается.....вроде уже вопрос закрыли....а если бы приехали не "столичные команды"?....то вопрос бы не возник...???
Морозовский
Морозовский
   3 / 827
сегодня в 18:33
В СочАх пусть дговорняк катают - там дорожка уже протоптана!
LOpp
LOpp
   9 / 827
сегодня в 18:32
Для полной клоунады этого матча нужно ещё его сыграть в Питере.
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