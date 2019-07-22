Место проведения матча «Оренбург» - «Зенит» определят во вторник

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин ответил на вопрос о возможном проведении матча «Оренбург» - «Зенит» в Оренбурге, а не на резервном стадионе.
Сейчас там работает комиссия. «Оренбург» прислал письмо, что они планируют играть на этом стадионе. Проверят раздевалки, пресс-службы, а завтра будет принято решение. Если все сделано, то игра с «Зенитом» будет проведена в Оренбурге – ответ будет завтра, после доклада комиссии.
Напомним, что в прошлом туре «Оренбург» уступил ЦСКА.
И Федунам прибыль и Москва аншлаг увидит ...
Не одним же концертом Шнура креативить....))
И Федунам прибыль и Москва аншлаг увидит ...
Не одним же концертом Шнура креативить....))
Вы не свинья, зато Суперкубок с Локо перенести из Химки в Питер и др.
От количества позора на Зените уже клеймо ставить не где, а все на других пинаете.
Вы не свинья, зато Суперкубок с Локо перенести из Химки в Питер и др.
От количества позора на Зените уже клеймо ставить не где, а все на других пинаете.
Лишний матч в Питере не помешает, за одно парад на Невском проведет.
Лишний матч в Питере не помешает, за одно парад на Невском проведет.
И Оренбург спонструют. И в сочи поддерживают
И Оренбург спонструют. И в сочи поддерживают