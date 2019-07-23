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Робертсон: «Чувствую, что я способен стать гораздо сильнее»

23 июля 2019, 15:02

Защитник Эндрю Робертсон доволен тем, как у него всё складывается в «Ливерпуле».

За довольно короткий промежуток времени многое произошло, но мне понравилась каждая минута.

Конечно, в начале было гораздо сложнее, мне нужно было многому научиться, понять стандарты, которых нужно придерживаться, к чему необходимо стремиться. Пожалуй, я сделал этот шаг.

И всё же я чувствую, что способен стать гораздо сильнее, и именно к этому я стремлюсь из сезона в сезон. Прошлая кампания стала для меня значительной. Учитывая предыдущие шесть месяцев, от меня было больше ожиданий. Думаю, что я справился.

Напомним, в июле Робертсон перенес операцию на руке после полученной инфекции.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
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23 июля в 17:37
справился и довольно неплохо! Удачи Эндрю в легендарном Ливерпуле!
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