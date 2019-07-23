Мертенс заявил, что «Наполи» может побороться за Скудетто

Нападающий «Наполи» в интервью Radio Kiss Kiss заявил, что неаполитанский клуб может побороться за Скудетто в новом сезоне.

Я считаю, что мы достигли очень важной точки взросления. У нас сильная команда, которая может победить.

«Ювентус» силен, он побеждал в Италии в течение семи лет. Болельщики могут нам очень помочь. У нас также есть отремонтированный стадион, и нам нужна поддержка людей, потому что это наша главная сила.