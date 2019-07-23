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Мертенс заявил, что «Наполи» может побороться за Скудетто

23 июля 2019, 14:56

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс в интервью Radio Kiss Kiss заявил, что неаполитанский клуб может побороться за Скудетто в новом сезоне. 

Я считаю, что мы достигли очень важной точки взросления. У нас сильная команда, которая может победить.

«Ювентус» силен, он побеждал в Италии в течение семи лет. Болельщики могут нам очень помочь. У нас также есть отремонтированный стадион, и нам нужна поддержка людей, потому что это наша главная сила. 

Ранее нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал о целях неаполитанского клуба в новом сезоне. 

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
23 июля в 17:41
Если всё-таки придут Икарди и Хамес то вполне могут навязать борьбу.
ДСА
ДСА
   128 / 808
23 июля в 15:03
Пусть помечтает.
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