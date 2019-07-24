«Торино» вступил в борьбу за Ригони

Полузащитником «Зенита» Эмилиано Ригони заинтересовался ещё один клуб из Италии, утверждает источник.
«Сампдория» была близка к аренде аргентинского хавбека, но недавно в борьбу за 26-летнего футболиста включился «Торино».
Полузащитником «Зенита» Эмилиано Ригони заинтересовался ещё один клуб из Италии, утверждает источник.
«Сампдория» была близка к аренде аргентинского хавбека, но недавно в борьбу за 26-летнего футболиста включился «Торино».
Не знаю что там у Семака и Эмилиано не сраслось...лимит или по игровым кандициям...по-мне так полезный игрок...с небольшой зарплатой и хорошей игрой....
Явно "не балласт"...и был бы ещё полезен для команды....
Наверно решение самого Ригони...желающего иметь гарантированное место в основе....
Удачи парню в Серии А....
По трансферу.......
Пока "Сампдория", разводили политесы с агентами Ригони, Торино подключил агента Дриусси и экс-сотрудника Зенита и успешно нашло соглашение....))
Задача скаутов «Зенита» – найти более классного полузащитника перед стартом на групповом этапе Лиги чемпионов. Как только Семак и спортивный директор Хавьер Рибальта определятся с заменой, петербургский клуб даст добро на уход Эмилиано. В Италии сообщают, что это должно произойти в течение недели.
На сегодня..."Торино" нашло соглашение с Зенитом" при непосредственном участие в переговорном процессе Марсело Симоняна и Оресте Чинквини. В то время как агенты Ригони (Oller Group) вели переговоры с" Сампдорией"(1 миллион арендного соглашения с выкупом за 11)...понятно одно...отдадут недёшево и точно в Италию....
"Зенит" ожидает решения аргентинского футболиста" - утверждает итальянский La Gazzetta dello Sport....
Не знаю что там у Семака и Эмилиано не сраслось...лимит или по игровым кандициям...по-мне так полезный игрок...с небольшой зарплатой и хорошей игрой....
Явно "не балласт"...и был бы ещё полезен для команды....
Наверно решение самого Ригони...желающего иметь гарантированное место в основе....
Удачи парню в Серии А....
По трансферу.......
Пока "Сампдория", разводили политесы с агентами Ригони, Торино подключил агента Дриусси и экс-сотрудника Зенита и успешно нашло соглашение....))
Задача скаутов «Зенита» – найти более классного полузащитника перед стартом на групповом этапе Лиги чемпионов. Как только Семак и спортивный директор Хавьер Рибальта определятся с заменой, петербургский клуб даст добро на уход Эмилиано. В Италии сообщают, что это должно произойти в течение недели.
На сегодня..."Торино" нашло соглашение с Зенитом" при непосредственном участие в переговорном процессе Марсело Симоняна и Оресте Чинквини. В то время как агенты Ригони (Oller Group) вели переговоры с" Сампдорией"(1 миллион арендного соглашения с выкупом за 11)...понятно одно...отдадут недёшево и точно в Италию....
"Зенит" ожидает решения аргентинского футболиста" - утверждает итальянский La Gazzetta dello Sport....