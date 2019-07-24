«Торино» вступил в борьбу за Ригони

24 июля 2019, 02:13

Полузащитником «Зенита» заинтересовался ещё один клуб из Италии, утверждает источник.

«Сампдория» была близка к аренде аргентинского хавбека, но недавно в борьбу за 26-летнего футболиста включился «Торино».