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«Торино» вступил в борьбу за Ригони

24 июля 2019, 02:13

Полузащитником «Зенита» Эмилиано Ригони заинтересовался ещё один клуб из Италии, утверждает источник.

«Сампдория» была близка к аренде аргентинского хавбека, но недавно в борьбу за 26-летнего футболиста включился «Торино».

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Все комментарии
Binger
Binger
   691 / 808
24 июля в 09:11
За ценного игрока Зенита в Италии борются.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Гавроша
   8 / 808
24 июля в 09:03
Буду ли я рад, если продадут ригони? Не очень, он мог бы и нам пользу принести. Даже не знаю, но лучше бы краневиттера продали или мака.
Согласен...
Не знаю что там у Семака и Эмилиано не сраслось...лимит или по игровым кандициям...по-мне так полезный игрок...с небольшой зарплатой и хорошей игрой....
Явно "не балласт"...и был бы ещё полезен для команды....
Наверно решение самого Ригони...желающего иметь гарантированное место в основе....
Удачи парню в Серии А....
По трансферу.......
Пока "Сампдория", разводили политесы с агентами Ригони, Торино подключил агента Дриусси и экс-сотрудника Зенита и успешно нашло соглашение....))
Задача скаутов «Зенита» – найти более классного полузащитника перед стартом на групповом этапе Лиги чемпионов. Как только Семак и спортивный директор Хавьер Рибальта определятся с заменой, петербургский клуб даст добро на уход Эмилиано. В Италии сообщают, что это должно произойти в течение недели.
На сегодня..."Торино" нашло соглашение с Зенитом" при непосредственном участие в переговорном процессе Марсело Симоняна и Оресте Чинквини. В то время как агенты Ригони (Oller Group) вели переговоры с" Сампдорией"(1 миллион арендного соглашения с выкупом за 11)...понятно одно...отдадут недёшево и точно в Италию....
"Зенит" ожидает решения аргентинского футболиста" - утверждает итальянский La Gazzetta dello Sport....
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
24 июля в 08:46
Средненькие клубы им интересуются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
24 июля в 08:29
Небольшой аукцЫончик, и - вуаля!
itujan
itujan
   66 / 808
24 июля в 04:19
Удачи Ригони!
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
24 июля в 03:19
Буду ли я рад, если продадут ригони? Не очень, он мог бы и нам пользу принести. Даже не знаю, но лучше бы краневиттера продали или мака.
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
24 июля в 03:12
Зенитовцы нарасхват.8
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