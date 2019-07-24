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Заболотный забил за «Зенит-2» в ПФЛ

24 июля 2019, 19:30
Зенит-2Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ДолгопрудныйДолгопрудныйМатч завершен

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный, сосланный в «Зенит-2», забил гол в матче ПФЛ (вторая лига).

Заболотный на 11-й минуте встречи открыл счет в матче против «Долгопрудного».

Ранее Заболотный забил гол на тренировке «Зенита». 

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   311 / 808
вчера в 11:28
ПОЧЕМУ ТЕЛЕВИДЕНИЕ МОЛЧИТ, И НОВОСТЬ НЕ В ГЛАВНЫХ.
У БОМЖЕЙ ПРАЗДНИК.
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 05:12
герой долго и мучительно искал своё место в жизни ... свершилось !
itujan
itujan
   66 / 808
вчера в 02:57
Антон скоро и свиням забьет.
шyм
шyм
   522 / 808
вчера в 02:55
Золотой мяч, золотую бутсу
Metropolis
Metropolis
   725 / 808
24 июля в 23:57
Ну не плохо он свои 69 млн рублей в год отрабатывает. Учитывая, что средняя зарплата игроков в ПФЛ 20-120 тыс руб в месяц.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
24 июля в 22:47
Так с успехом можно и "Золотую бутсу" отхватить.
RussianMango
RussianMango
   222 / 808
24 июля в 21:33
Соперник из манекенов состоял, что такая результативность у Зэбола?
LOpp
LOpp
   15 / 808
24 июля в 21:18
Король вернулся!
Гавроша
Гавроша
   35 / 808
24 июля в 21:17
В первой лиге он был весьма хороший нападающих, забил за тосно 16 мячей в одном сезоне. А уж во второй лиге он просто звезда.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   200 / 808
24 июля в 21:03
В ПФЛ ему и место! Пусть и дальше там забивает! Авось, Зенит-2 в ФНЛ вернётся.
drug01
drug01
   89 / 808
24 июля в 20:44
Так продолжать!!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 20:42
И это ещё далеко не все! Трепещите муромы и коломны - Антон Заболотный грядет!
Еврей1
Еврей1
   156 / 808
24 июля в 20:34
молодец!
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
24 июля в 20:22
Мастер, что тут скажешь.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Denkuz
   2 / 808
24 июля в 20:21
Заслужил место в спартаке, там даже голов не забивают.
У свиней давно исход матча решается не на поле, а в судейской. Гыгыгы
itujan
itujan
   66 / 808
24 июля в 20:15
Сыграл покруче любого из ФК спартак, забил без помощи судьи.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
24 июля в 20:14
Остановите эту машину!
морозз
морозз
   19 / 808
24 июля в 20:13
Легенда Зенита Заболотный может забить любому вратарю...от Буффона до дворового! Талант не пропьёшь и не растратишь, а в Зените талантов кроме него пожалуй и нет! Верните Антону в основу, он ещё ого го!
Denkuz
Denkuz ответил Юрниекс
   20 / 808
24 июля в 20:13
В спартак его. Точно потянет. Только покрасить в черный цвет,под пупсика..
Заслужил место в спартаке, там даже голов не забивают.
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 20:13
Король ПФЛ!!! Виват, Король, виват!!!
Юрниекс
Юрниекс
   111 / 808
24 июля в 20:11
В спартак его. Точно потянет. Только покрасить в черный цвет,под пупсика..
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
24 июля в 20:09
Попал в свою стихию.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 20:03
Молодец ЗЭ!!! Ждём в сборной!
mortid
mortid
   136 / 808
24 июля в 19:57
Так это событие нужно отмечать в Питере, как праздник города. Это же сравнимо со вторым пришествием, чудо. Дайте ему за это ЗМС, заслужил :D Ждём следующий гол, через годик, в ворота дворовой команды.
EAGinLE
EAGinLE ответил ДАША Д
   25 / 808
24 июля в 19:51
Так ить теперь Зениту 2 нужно опу рвать чтобы в ФНЛ вернуться . Почему ? Изменения правил учёта легионеров грядут .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
24 июля в 19:49
ТАСС....BBS и CNN молчат......
Может неправда......
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   132 / 808
24 июля в 19:49
НОВОСТИЩА!!!)))
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
24 июля в 19:49
Не может быть ....🤩😋😋
Это фантастика .. . 😁😉😩
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   32 / 808
24 июля в 19:47
Если его в любительскую лигу перевести, он вообще хет-трики отгружать начнёт. Мастер всё-таки.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 19:46
Вот уровень Зенита-2
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