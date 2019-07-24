Заболотный забил за «Зенит-2» в ПФЛ

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный, сосланный в «Зенит-2», забил гол в матче ПФЛ (вторая лига).
Заболотный на 11-й минуте встречи открыл счет в матче против «Долгопрудного».
Ранее Заболотный забил гол на тренировке «Зенита».
|Зенит-22 : 0Долгопрудный
|Матч завершен
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный, сосланный в «Зенит-2», забил гол в матче ПФЛ (вторая лига).
Заболотный на 11-й минуте встречи открыл счет в матче против «Долгопрудного».
Ранее Заболотный забил гол на тренировке «Зенита».
У БОМЖЕЙ ПРАЗДНИК.
У БОМЖЕЙ ПРАЗДНИК.
https://youtu.be/9EbGzyzU9pU
Может неправда......
Может неправда......
Это фантастика .. . 😁😉😩
Это фантастика .. . 😁😉😩