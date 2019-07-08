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«Краснодар» установил клубный рекорд

сегодня, 11:50

«Краснодар» на сегодняшний день продал 11 650 абонементов. Это рекорд клуба.

Стоит уточнить, что абонементы по-прежнему находятся в свободной продаже в кассах стадиона, поэтому эта цифра еще может вырасти.

В апреле хавбек команды Юрий Газинский подарил абонементы юным болельщикам «быков».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   6 / 742
сегодня в 12:39
Отлично, значит как минимум 12 к сердец будет поддерживать ребят на домашнем стадионе.
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 742
сегодня в 12:38
Молодцы .
ДСА
ДСА
   198 / 742
сегодня в 12:34
12000 - переплюнут.
cska plus
cska plus
   14 / 742
сегодня в 12:12
Молодец Юра, достойный жест настоящего джентльмена.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   52 / 742
сегодня в 12:03
В апреле хавбек команды Юрий Газинский подарил абонементы юным болельщикам «быков».

Воот поступок мужчины, из своего кармана, своим юным болельщикам. это вам не бесплатные тонны билетов на распил-баклан арену за счет государства навязывать
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