«Краснодар» установил клубный рекорд

«Краснодар» на сегодняшний день продал 11 650 абонементов. Это рекорд клуба.
Стоит уточнить, что абонементы по-прежнему находятся в свободной продаже в кассах стадиона, поэтому эта цифра еще может вырасти.
В апреле хавбек команды Юрий Газинский подарил абонементы юным болельщикам «быков».
Воот поступок мужчины, из своего кармана, своим юным болельщикам. это вам не бесплатные тонны билетов на распил-баклан арену за счет государства навязывать
Воот поступок мужчины, из своего кармана, своим юным болельщикам. это вам не бесплатные тонны билетов на распил-баклан арену за счет государства навязывать