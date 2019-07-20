«Химки» установили рекорд ФНЛ по голам

«Химки» мощно начали сезон, забив 12 голов в трех стартовых турах ФНЛ-2019/20. Это новый рекорд Футбольной Национальной Лиги и первого дивизиона.
Ранее лучшую результативность показала «Алания», забив в трех первых матчах ФНЛ-2011/12 10 голов. Если говорить о первом дивизионе, рекорд принадлежал новороссийскому «Черноморцу» (1994 год) и пермской «Звезде» (1993 год). Обе команды забили по 11 мячей.
«Химки» на старте сезона обыграли «Луч» (5:2), «Авангард» (3:0) и «Текстильщик» (4:1).
Сегодня 19:12
Химки, Торпедо, Ротору возвращение в РПЛ!
Зениту возвращение в ФНЛ!
На укроине наверное не знают, что Зенит в ФНЛ никогда не был.
Сегодня 19:12
Химки, Торпедо, Ротору возвращение в РПЛ!
Зениту возвращение в ФНЛ!
На укроине наверное не знают, что Зенит в ФНЛ никогда не был.
Зениту возвращение в ФНЛ!
Зениту возвращение в ФНЛ!