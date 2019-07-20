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«Химки» установили рекорд ФНЛ по голам

сегодня, 18:58
ТекстильщикЛоготип футбольный клуб Текстильщик (Иваново)1 : 4Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Химки» мощно начали сезон, забив 12 голов в трех стартовых турах ФНЛ-2019/20. Это новый рекорд Футбольной Национальной Лиги и первого дивизиона.

Ранее лучшую результативность показала «Алания», забив в трех первых матчах ФНЛ-2011/12 10 голов. Если говорить о первом дивизионе, рекорд принадлежал новороссийскому «Черноморцу» (1994 год) и пермской «Звезде» (1993 год). Обе команды забили по 11 мячей.

«Химки» на старте сезона обыграли «Луч» (5:2), «Авангард» (3:0) и «Текстильщик» (4:1).

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Все комментарии
itujan
itujan
   388 / 788
сегодня в 20:32
Отличный показатель.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   219 / 788
сегодня в 20:27
Молодцы! В историю вошли.
11-и метровый
11-и метровый
   32 / 788
сегодня в 19:31
Свиньи решили вложить деньги в Химки, у них история побогаче.
Egorium
Egorium
   239 / 788
сегодня в 19:27
LOpp
Сегодня 19:12
Химки, Торпедо, Ротору возвращение в РПЛ!
Зениту возвращение в ФНЛ!


На укроине наверное не знают, что Зенит в ФНЛ никогда не был.
Ладожский
Ладожский
   34 / 788
сегодня в 19:20
Химки с победой!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   587 / 788
сегодня в 19:20
Раз за свой город)) так держать))
mihaluch
mihaluch
   80 / 788
сегодня в 19:16
Что-то "Химки" не на шутку расшухарились.
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 788
сегодня в 19:15
Браво!
LOpp
LOpp
   4 / 788
сегодня в 19:12
Химки, Торпедо, Ротору возвращение в РПЛ!
Зениту возвращение в ФНЛ!
drug01
drug01
   120 / 788
сегодня в 19:06
Отличное начало!!!
Питер Ман
Питер Ман
   33 / 788
сегодня в 19:00
Похоже что Федун, находясь в панике и истерике, решил вернуть в рпл свой давнишний филиал (химки)
ДАША Д
ДАША Д
   139 / 788
сегодня в 18:59
Есть что запомнить.
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