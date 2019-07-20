«Химки» установили рекорд ФНЛ по голам

сегодня, 18:58

«Химки» мощно начали сезон, забив 12 голов в трех стартовых турах ФНЛ -2019/20. Это новый рекорд Футбольной Национальной Лиги и первого дивизиона.

Ранее лучшую результативность показала «Алания», забив в трех первых матчах ФНЛ -2011/12 10 голов. Если говорить о первом дивизионе, рекорд принадлежал новороссийскому «Черноморцу» (1994 год) и пермской «Звезде» (1993 год). Обе команды забили по 11 мячей.

«Химки» на старте сезона обыграли «Луч» (5:2), «Авангард» (3:0) и «Текстильщик» (4:1).