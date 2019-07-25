«Эвертон» готов предложить за Заха 55 млн фунтов

«Эвертон» планирует сделать «Кристал Пэлас» предложение о покупке вингера Вилфрида Заха за 55 млн фунтов.
Сообщается, что «ириски» начнут торги с 55 млн фунтов, но готовы увеличить сумму до 70 млн. Как и «Арсенал», «Эвертон» сильно нуждается в игроке, не желающем оставаться в «Пэласе», но мерсисайдцы готовы расстаться с большей суммой.
Если трансфер состоится, то Заха станет самым дорогим приобретением в истории «Эвертона». Сейчас список возглавляет Гилфи Сигурдссон, купленный у «Суонси» за 45 млн фунтов.
Цифры уже не отображают мастерство игроков....
Платят за что ни попадя в 10 раз завышенные суммы......
10 лет назад за 55 -70 млн можно было полкоманды в ЛЧ укомплектовать......нынче 1 игрока купишь...не топа...))...
При чём уровень игроков не вырос в 10 раз....
Цифры уже не отображают мастерство игроков....
Платят за что ни попадя в 10 раз завышенные суммы......
10 лет назад за 55 -70 млн можно было полкоманды в ЛЧ укомплектовать......нынче 1 игрока купишь...не топа...))...
При чём уровень игроков не вырос в 10 раз....