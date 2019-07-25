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«Эвертон» готов предложить за Заха 55 млн фунтов

вчера, 18:33

«Эвертон» планирует сделать «Кристал Пэлас» предложение о покупке вингера Вилфрида Заха за 55 млн фунтов.

Сообщается, что «ириски» начнут торги с 55 млн фунтов, но готовы увеличить сумму до 70 млн. Как и «Арсенал», «Эвертон» сильно нуждается в игроке, не желающем оставаться в «Пэласе», но мерсисайдцы готовы расстаться с большей суммой.

Если трансфер состоится, то Заха станет самым дорогим приобретением в истории «Эвертона». Сейчас список возглавляет Гилфи Сигурдссон, купленный у «Суонси» за 45 млн фунтов.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
вчера в 19:42
Будут бодаться из-за какого-то миллиона или двух.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 18:52
Уже ничего не удивляет.....реальность давно покинула европейский рынок..
Цифры уже не отображают мастерство игроков....
Платят за что ни попадя в 10 раз завышенные суммы......
10 лет назад за 55 -70 млн можно было полкоманды в ЛЧ укомплектовать......нынче 1 игрока купишь...не топа...))...
При чём уровень игроков не вырос в 10 раз....
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
вчера в 18:48
Норм цена .
allemz
allemz
   84 / 808
вчера в 18:46
Эвертон, ВХ, Вулвергемптон - звучит грозно, еще одна интрига в АПЛ. Эта троица готова бросить серьезный вызов клубам топ-4. Возможно, кто-то из них закончит сезон в пятерке точно, а может кто пробьется и в четверку. Чую, розовый скам бортанут поближе к ЧШ))
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