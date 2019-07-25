«Эвертон» готов предложить за Заха 55 млн фунтов

вчера, 18:33

«Эвертон» планирует сделать «Кристал Пэлас» предложение о покупке вингера за 55 млн фунтов.

Сообщается, что «ириски» начнут торги с 55 млн фунтов, но готовы увеличить сумму до 70 млн. Как и «Арсенал», «Эвертон» сильно нуждается в игроке, не желающем оставаться в «Пэласе», но мерсисайдцы готовы расстаться с большей суммой.

Если трансфер состоится, то Заха станет самым дорогим приобретением в истории «Эвертона». Сейчас список возглавляет Гилфи Сигурдссон, купленный у «Суонси» за 45 млн фунтов.