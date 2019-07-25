ГлавнаяНовости

«Ювентус» не захотел продавать игрока в «Зенит»

вчера, 14:52

«Ювентус» не захотел продавать защитника Мериха Демираля.

На игрока претендовали «Зенит», «Милан», «Атлетико» и «Тоттенхэм», но все они получили отказ. 21-летний футболист перебрался в Турин этим летом за 18 млн евро. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Вулверхэмптон» заинтересован в защитнике «Реала»
Сегодня, 00:46 Комментарии1
Слухи«Боруссия» предлагает за Малкома 42 млн евро
Сегодня, 00:08 Комментарии2
Анчелотти: «Я встречался с агентами Пепе»
Вчера, 20:20 Комментарии2
СлухиСульшер хочет как можно скорее купить Магуайра
Вчера, 20:12 Комментарии3
СлухиАгент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговоры
Вчера, 19:37 Комментарии3
Вице-президент «Бетиса» сообщил об интересе к форварду «Наполи»
Вчера, 18:58 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 808
вчера в 18:57
Ну отказали да и ладно...
juvenale
juvenale ответил Jeck Denielse
   96 / 808
вчера в 17:48
Зенит и не стал бы покупать...у Юве...втридорога.... Был бы нужен - купили бы ещё месяц назад ,не к вечеру будет сказано, у «Сассуоло»..))
да ты что...а ничего,что Юве его у турков и купил в сассуолло
112910415
112910415
   81 / 808
вчера в 17:39
плохие они, жадные
ziborock
ziborock ответил Bладимиp
   33 / 808
вчера в 17:30
За такие деньги такое только свиньи купят.
Лучше взять вышвырнутого из Юве Маркизио и платить ему самую высокую зарплату за то что он 5 игр за сезон cыграл!)))
Glodor
Glodor
   63 / 808
вчера в 17:25
Пусть по рынку прошвырнутся, лохов поищут.
Bладимиp
Bладимиp
   29 / 808
вчера в 16:16
За такие деньги такое только свиньи купят.
Kresi frok
Kresi frok
   224 / 808
вчера в 15:24
Решили парню не ломать жизнь и не портить профессиональную футбольную карьеру!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
вчера в 15:23
Зенит и не стал бы покупать...у Юве...втридорога....
Был бы нужен - купили бы ещё месяц назад ,не к вечеру будет сказано, у «Сассуоло»..))
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
вчера в 15:20
Опозорили
RussianMango
RussianMango
   222 / 808
вчера в 15:19
Не хотят получить обратно порченный товар.
Ко Чегара
Ко Чегара
   158 / 808
вчера в 15:12
Послали Зенит в пешее эротическое путешествие.
Интересно,дошел или не дошел?...
Comdiv
Comdiv
   21 / 808
вчера в 15:07
Цену набьют и продадут свиньям втридорога.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
вчера в 15:06
"Зенит" опять послали на три весёлых буквы!
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
вчера в 15:05
Отказали великим клубам Европы, а не спартаку второсортному.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
вчера в 15:04
Не захотели ломать пацану карьеру в 21 год, ему ещё лет 12-13 поиграть надо до возраста Маркизио, а потом сразу в Зенит.
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
вчера в 15:03
Цену агентик набивает своему игроку за счет солидных клубов. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001 ответил Владимир_Спартак
   2 / 808
вчера в 15:02
Хороший в наш чемп не пойдет ни за какие деньги. 😖💵
А в Милан, Атлетико, Тоттенхэм тоже? Гыгыгы
BDA8181
BDA8181
   331 / 808
вчера в 14:58
Быстро отшили всех )) Даже подозрительно ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   72 / 808
вчера в 14:57
Хороший в наш чемп не пойдет ни за какие деньги. 😖💵
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100