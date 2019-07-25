«Ювентус» не захотел продавать игрока в «Зенит»

«Ювентус» не захотел продавать защитника Мериха Демираля.
На игрока претендовали «Зенит», «Милан», «Атлетико» и «Тоттенхэм», но все они получили отказ. 21-летний футболист перебрался в Турин этим летом за 18 млн евро.
«Ювентус» не захотел продавать защитника Мериха Демираля.
На игрока претендовали «Зенит», «Милан», «Атлетико» и «Тоттенхэм», но все они получили отказ. 21-летний футболист перебрался в Турин этим летом за 18 млн евро.
Был бы нужен - купили бы ещё месяц назад ,не к вечеру будет сказано, у «Сассуоло»..))
Был бы нужен - купили бы ещё месяц назад ,не к вечеру будет сказано, у «Сассуоло»..))
Интересно,дошел или не дошел?...
Интересно,дошел или не дошел?...