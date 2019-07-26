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Хохлов: «Пусть болельщики тренера поливают, а команду поддерживают»

вчера, 22:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

Настроение после первой победы на новом стадионе позитивное, радостное. Мы ждали этой победы, хорошо, что добились такого результата сегодня. Поздравляю динамовских болельщиков. Дай бог, чтоб и дальше так было.

Работали ли над психологией перед матчем с «Уралом»? Психолога в команде нет. Думаю, просто сегодня мы всё правильно делали на поле. В Туле мы неправильно начали играть второй тайм, «Арсенал» сумел перестроиться, а мы нет. Сегодня всё получилось.

Почему не играл Самба Соу? Есть причины, по которым его не было даже в заявке. Но это дела внутри клуба. Озвучивать их я не буду.

Также Хохлов поделился мнением о баннере, который вывесили болельщики «Динамо», извинившись за то, что освистывали команду.

Баннер, честно говоря, я не видел. Хочется, чтоб фанаты поддерживали команду не только когда она побеждает, но и когда проигрывает. Поражения у всех бывают. Хочется, чтоб культура боления выходила на этот уровень. Пусть тренера поливают, а команду поддерживают.

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