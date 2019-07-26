Хохлов: «Пусть болельщики тренера поливают, а команду поддерживают»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ .

Настроение после первой победы на новом стадионе позитивное, радостное. Мы ждали этой победы, хорошо, что добились такого результата сегодня. Поздравляю динамовских болельщиков. Дай бог, чтоб и дальше так было.

Работали ли над психологией перед матчем с «Уралом»? Психолога в команде нет. Думаю, просто сегодня мы всё правильно делали на поле. В Туле мы неправильно начали играть второй тайм, «Арсенал» сумел перестроиться, а мы нет. Сегодня всё получилось.

Почему не играл Самба Соу? Есть причины, по которым его не было даже в заявке. Но это дела внутри клуба. Озвучивать их я не буду.